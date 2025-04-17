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Британские чиновники засекретили торговые документы из-за пошлин и шпионажа США
Британия повысила секретность торговых документов на фоне пошлин США
Великобритания ужесточила меры безопасности, засекретив часть торговых документов, чтобы предотвратить их утечку в США на фоне торговых пошлин Дональда Трампа, пишет The Guardian.
Чиновники Великобритании приняли решение повысить уровень секретности некоторых торговых документов из опасений утечки и шпионажа со стороны США на фоне пошлин американского президента Дональда Трампа, пишет The Guardian.
Ранее документы о торговле с Вашингтоном классифицировались как «официальные – конфиденциальные», но теперь они получили грифы «секретно» и «совершенно секретно», уточняется в статье.
«Эти классификации также содержат различные указания о том, как документы могут передаваться в цифровом виде, чтобы избежать перехвата», – добавили источники газеты.
Информаторы указали на то, что компаниям, работающим с министерством по делам бизнеса и торговли, в том числе фармацевтическим, рекомендовано усилить меры предосторожности.
Это решение связано с напряженностью в отношениях между Лондоном и Вашингтоном по торговым и внешнеполитическим вопросам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская Independent писала, что Лондон не намерен сокращать экономические связи с Китаем из-за давления США в торговых переговорах.
Ранее в апреле США начали тарифную войну, которая затронула множество стран. СМИ заявили, что Вашингтон планирует снизить пошлины для стран, которые согласятся ограничить экономические связи с Китаем и отказаться от китайских товаров.