Британские чиновники засекретили торговые документы из-за пошлин и шпионажа США

Британия повысила секретность торговых документов на фоне пошлин США

Tекст: Ирма Каплан

Чиновники Великобритании приняли решение повысить уровень секретности некоторых торговых документов из опасений утечки и шпионажа со стороны США на фоне пошлин американского президента Дональда Трампа, пишет The Guardian.

Ранее документы о торговле с Вашингтоном классифицировались как «официальные – конфиденциальные», но теперь они получили грифы «секретно» и «совершенно секретно», уточняется в статье.

«Эти классификации также содержат различные указания о том, как документы могут передаваться в цифровом виде, чтобы избежать перехвата», – добавили источники газеты.

Информаторы указали на то, что компаниям, работающим с министерством по делам бизнеса и торговли, в том числе фармацевтическим, рекомендовано усилить меры предосторожности.

Это решение связано с напряженностью в отношениях между Лондоном и Вашингтоном по торговым и внешнеполитическим вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британская Independent писала, что Лондон не намерен сокращать экономические связи с Китаем из-за давления США в торговых переговорах.

Ранее в апреле США начали тарифную войну, которая затронула множество стран. СМИ заявили, что Вашингтон планирует снизить пошлины для стран, которые согласятся ограничить экономические связи с Китаем и отказаться от китайских товаров.