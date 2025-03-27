Украинские БПЛА сбиты над Воронежской и Белгородской областями

Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах

Эксперт Леонков: Украина провоцирует Россию нарушить энергетическое перемирие

Tекст: Анастасия Куликова

«Тактика противника не меняется. Ранее он пытался размещать часть техники на территории атомных станций. Кроме того, украинские военные неоднократно прикрывались мирными гражданами, занимали социальные объекты, в том числе школы и детские сады», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

То, что сейчас ВСУ, пользуясь мораторием на удары по энергосистеме, стали прятать оружие на подстанциях, собеседник счел предсказуемым. «Впрочем, это временная мера. Противнику понадобится это вооружение на поле боя. Наша задача – отследить, когда его выведут и начнут перебрасывать, и уничтожить во время перемещения или непосредственно на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул эксперт.

Иного способа в период действия моратория нет, считает он. Впрочем, можно обратить внимание американской стороны на действия Киева. «Украинское руководство помимо того, что всячески срывает договоренность о 30-дневном прекращении ударов по энергоинфраструктуре, так еще и пытается спровоцировать ВС России на ответные действия и атаки по подстанциям. Пусть с офисом Зеленского разбирается администрация США», – заключил Леонков.

Ранее ВСУ начали использовать объекты энергетической инфраструктуры для укрытия особо ценного вооружения. Это происходит на фоне заключенных договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме.

В частности, вооружение размещается на подстанциях мощностью 750 кВт, которые соединяют атомные электростанции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

По словам собеседника агентства, ВСУ прятали вооружение и военнослужащих в медицинских учреждениях. Теперь они выбрали энергетические объекты, зная, что Россия не станет наносить удары по этому критически важному сектору.

Напомним, 18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Позднее в Кремле уточнили, что при нарушении моратория одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Между тем, Украина продолжает атаки на российские энергетические объекты. Так, накануне Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях. Атакам подверглись, в частности, наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа и объект филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.