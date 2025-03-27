  • Новость часаПутин посетил АПЛ «Архангельск»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Визит к Макрону стал для Зеленского сеансом саморазоблачения
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины
    США перестали платить взносы в ВТО
    Путин объявил о строительстве новых атомных ледоколов
    Путин сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог
    Названы возможные сроки новых переговоров России и США
    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России
    Интерпол объявил в розыск президента Республики Сербской Додика
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    27 марта 2025, 23:44 • Новости дня

    Украинские БПЛА сбиты над Воронежской и Белгородской областями

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Воронежской и Белгородской областей сбито девять украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 20.50 до 22.00 мск шесть дронов сбили над Воронежской областью, еще три – над Белгородской.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что никто не пострадал, разрушений нет. При этом «опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется».

    Напомним, Гусев сообщал, что на подлете к Воронежу силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены несколько беспилотников.

    27 марта 2025, 09:25 • Новости дня
    Зеленский назвал ненависть к русским одной из мотиваций во время конфликта
    Зеленский назвал ненависть к русским одной из мотиваций во время конфликта
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский заявил французской газете Figaro, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта, наряду с желанием свободного мира для будущих поколений и достоинством украинцев.

    По его словам, чувство ненависти к русским помогает ему «держаться» на протяжении всего времени конфликта, передает РИА «Новости».

    Кроме ненависти, Зеленский выделил и другие факторы, которые поддерживают его в трудные моменты.

    Он заявил, что украинские дети и внуки должны «жить в свободном мире». Также Зеленский отметил значимость достоинства для него как для президента страны и для всех жителей Украины.

    В августе прошлого года Зеленский выступил с угрозами и оскорблениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, пообещав «горя» россиянам.

    Коментарии (57)
    27 марта 2025, 10:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о своем «конкурентном преимуществе» над Путиным
    Зеленский заявил о своем «конкурентном преимуществе» над Путиным
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой возраст «конкурентным преимуществом» перед президентом России Владимиром Путиным и предложил делать на него ставки, сообщает France Televisions.

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France Televisions высказал мнение, что его возраст является конкурентным преимуществом по сравнению с президентом России Владимиром Путиным, передает «Царьград».

    «Я младше Путина, делайте ставки на меня. Мои перспективы лучше», – заявил он.

    Он также выразил уверенность в том, что Владимир Путин якобы боится «потерять свою силу».

    В интервью Зеленский отметил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом не настолько близки, чтобы точно знать о характере отношений Трампа с Путиным.

    Ранее Владимир Зеленский заявил французской газете Figaro, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта.

    Также сообщалось, что Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Коментарии (43)
    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 13:14 • Новости дня
    На Украине раскрыли новые условия сделки с США по ископаемым
    На Украине раскрыли новые условия сделки с США по ископаемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева, в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ, сообщил депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк.

    Проект соглашения пока не окончателен, но он не в пользу киевского режима, сообщил парламентарий, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что в сделку входят все ископаемые, включая нефть и газ, действующие и еще не открытые месторождения по всей украинской территории.

    Эту добычу планируется вести с помощью государственных и частных компаний. У американской стороны остается «право первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим государствам.

    Средства из фонда выводятся сразу за границу.

    Взнос со стороны США – это уже оказанная с 2022 года помощь киевскому режиму, указал депутат.

    Соединенные Штаты по своей воле могут первыми получать прибыль, Украина же будет получать прибыль после. Действие соглашения не ограничено по времени. Изменения в него предполагается вносить только с разрешения американцев.

    Также в сделку не включены гарантии безопасности.

    Ранее американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что подписание редкоземельной сделки между США и Украиной может произойти уже на следующей неделе.

    Коментарии (23)
    27 марта 2025, 07:45 • Новости дня
    ВСУ начали прятать оружие на энергетических объектах
    ВСУ начали прятать оружие на энергетических объектах
    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали укрывать ценное вооружение на подстанциях атомных электростанций, используя договоренности о ненанесении ударов по энергосистеме, что подтверждено пророссийским подпольем.

    ВСУ начали использовать объекты энергетической инфраструктуры для укрытия особо ценного вооружения, передает РИА «Новости». Это происходит после заключенных договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме. По словам представителя пророссийского подполья, такое вооружение размещается на подстанциях мощностью 750 кВт, которые соединяют атомные электростанции.

    Ранее, по его словам, ВСУ прятали вооружение и военнослужащих в медицинских учреждениях. Теперь, учитывая договоренности о перемирии, они выбрали энергетические объекты, зная, что Россия не станет наносить удары по этому критически важному сектору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нанесены удары по цехам, где находились боекомплекты и техника ВСУ в Кривом Роге. Сообщалось, что в Киевской области уничтожили склады с боекомплектом. Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным.

    Коментарии (21)
    27 марта 2025, 16:07 • Новости дня
    ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область

    Главком ВСУ объявил о переброске резервов в Сумскую область

    ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об увеличении интенсивности боевых действий в Сумской области и принятии мер по усилению резервов и пополнению боеприпасов.

    Сырский заявил о переброске резервов в Сумскую область на фоне интенсификации боевых действий в этом регионе, передает ТАСС.

    Сырский сообщил, что решение о перемещении резервов и пополнении боеприпасов было принято после его поездки в Сумскую область. Он подчеркнул, что усилия направлены на усиление оборонительных возможностей региона.

    Сырский подчеркнул, что в рамках этих мер будет произведено пополнение боеприпасов и дронов, что должно помочь в борьбе с интенсификацией боевых действий. Он также отметил важность своевременного реагирования на изменение обстановки на фронте.

    Ранее украинские власти объявили срочную эвакуацию из четырех населенных пунктов Сумской области, сообщили в военной администрации.

    Коментарии (2)
    27 марта 2025, 14:23 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Минобороны: Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры в Брянской области и Крыму, что привело к отключению электроснабжения в ряде районов, сообщило Минобороны.

    Несмотря на заявления киевского режима о прекращении атак на российские энергетические объекты, удары продолжились, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В 17:00 в среду в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». В результате был отключен высоковольтный кабель 10 кВ, что оставило без электричества потребителей в Климовском районе.

    В это же время российские средства ПВО сбили украинский ударный БПЛА в районе мыса Тарханкут в Крыму. Целью беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

    На следующий день, 27 марта, в Брянской области около 7:00 прицельный артиллерийский обстрел вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

    Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Коментарии (20)
    27 марта 2025, 05:23 • Новости дня
    Генсек НАТО прокомментировал требования России к альянсу

    Рютте признал право России выдвигать требования к НАТО за столом переговоров

    Генсек НАТО прокомментировал требования России к альянсу
    @ Armin Durgut/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Москва может выдвигать требования по отношению к НАТО, но страны альянса на свое усмотрение решат, как на эти требования «реагировать», заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Рютте, комментируя требования России не приближать силы блока к ее границам, заявил, что Россия «может на свое усмотрение выдвигать требования за столом переговоров». Однако, по его словам, у Москвы нет права указывать, как странам НАТО «действовать между собой, между 32 членами альянса», передает РИА «Новости».

    «Он (президент России Владимир Путин) может выдвигать свои требования, но наше право реагировать», – заявил генсек, отметив, что такие требования России не связаны с мирными переговорами по Украине и не будут влиять на их ход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил, что Россия остается «самой серьезной угрозой» безопасности альянса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким».


    Коментарии (5)
    27 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

    Источник: Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России закончили зачистку окрестностей международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа» в Курской области, сообщил источник в силовых структурах.

    На здание контрольно-пропускного пуска установлен флаг Российской Федерации, сказал собеседник ТАСС.

    До этого в четверг сообщалось, что ВС России в Курской области поразили шесть бригад ВСУ.

    Коментарии (3)
    27 марта 2025, 11:19 • Новости дня
    FT: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине

    Financial Times: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине

    FT: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер пересматривают планы по обеспечению безопасности на Украине, сосредотачиваясь на воздушных и морских силах вместо развертывания миротворцев для поддержания перемирия, пишет Financial Times.

    Европейские лидеры пересмотрели свои подходы к поддержке Украины после заключения перемирия, передает Financial Times.

    Изначально предполагалось направить европейских миротворцев для обеспечения безопасности, но этот план был уменьшен в пользу более «пацифистского» подхода.

    На встрече в Елисейском дворце, где собрались делегаты из 31 страны, обсуждались форматы и размеры возможных международных контингентов.

    Также рассматривались задачи по обучению украинских войск. Стармер добавил, что коалиция не стремится заменить существующие украинские силы, а намерена усилить их, предоставив дополнительную поддержку с воздуха и моря. Кроме того, Макрон объявил о предоставлении Киеву еще 2 млрд евро в виде военной поддержки.

    Европейские лидеры теперь сосредоточены на создании «успокаивающих сил», которые будут включать воздушную и морскую поддержку, а не только наземные силы.

    До этого европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон планировал требовать от России обязательств по Украине через посредничество США. Британия оценила планы лидера Лейбористской партии Кира Стармера по вопросу Украины как политический театр. Запад предлагал отправить на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки.

    Коментарии (3)
    27 марта 2025, 02:57 • Новости дня
    ЕС заявил о намерении оказывать максимальное давление на Россию

    Представитель внешнеполитической службы ЕС Хиппер заявила о намерении Европы продолжать санкционное давление на Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию, заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии.

    Хиппер спросили о готовности Брюсселя снять санкции с Россельхозбанка. Она подчеркнула, что ЕС «по-прежнему сосредоточен на оказании максимального давления на Россию», в том числе через санкции, передает РИА «Новости».

    В числе главных предпосылок для отмены санкций Хиппер назвала «прекращение агрессии» Россией, а также «безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины». Хиппер заявила о желании ЕС помочь Украине добиться «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, и пока это преждевременно.

    В рамках сделки по безопасности в Черном море Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур. В России считают необходимым подключить их к SWIFT, а затем открыть соответствующие корреспондентские счета.

    Коментарии (6)
    27 марта 2025, 10:45 • Новости дня
    В Германии обвинили США «в переходе на сторону России» в конфликте на Украине

    Немецкий депутат Кизеветтер: США перешли на сторону России в конфликте на Украине

    В Германии обвинили США «в переходе на сторону России» в конфликте на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий депутат Родерих Кизеветтер высказал обвинения в адрес США, заявив, что они стали поддерживать российские нарративы и более не выступают как нейтральный посредник в конфликте на Украине.

    Как передает Politico, немецкий депутат Родерих Кизеветтер, представитель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), заявил, что США «перешли на другую сторону» в конфликте на Украине и больше не являются нейтральным посредником. По его словам, Америка распространяет и продвигает российские нарративы, включая призывы к территориальным уступкам и отказ от членства в НАТО для Украины.

    Кизеветтер, который имеет звание полковника в отставке и является советником по вопросам обороны, отметил, что его партия, ХДС, ведет переговоры о создании коалиционного правительства с Социал-демократической партией. Лидер ХДС Фридрих Мерц считается потенциальным кандидатом на пост канцлера Германии. Кизеветтер выразил уверенность, что правительство под руководством Мерца будет придерживаться жесткой позиции по отношению к России и будет осторожнее в своих отношениях с США, особенно если Вашингтон откажется от поддержки Украины.

    Заявления Кизеветтера прозвучали на фоне переговоров между США и Россией о мирном соглашении на Украине и возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток», который был подорван в результате акта саботажа в 2022 году.

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Вашингтон может использовать свое влияние на Европу для возобновления работы этого газопровода, но предложение вызвало негативную реакцию в Берлине. Некоторые члены ХДС обсуждают возможное возвращение к российскому газу после восстановления мира, но Кизеветтер выступает за независимую энергетическую политику.

    Депутат бундестага Родерих Кизеветтер имеет скандальную репутацию в Германии. Так, в январе представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт назвал информацию, распространяемую Родерихом Кизеветтером, «злостным вымыслом». Власти Германии пригрозили принять правовые меры против Кизеветтера, заявившего о планах канцлера Олафа Шольца в скором времени встретиться с Владимиром Путиным в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бразилия рекомендовала Европе отказаться от навязчивой идеи о захвате Россией, указывая на необходимость более взвешенного подхода к международным отношениям. Европейские военные силы решили заменить США в НАТО, что свидетельствует о стремлении Европы к большей самостоятельности в вопросах обороны. В газете также отмечалось, что в Германии наблюдается возвращение милитаристских настроений, напоминающих гитлеровскую эпоху.

    Коментарии (3)
    27 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах

    Эксперт Леонков: Украина провоцирует Россию нарушить энергетическое перемирие

    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка ВСУ воспользоваться мораторием на удары по энергосистеме и спрятать оружие на подстанциях предсказуема. В этих условиях задача российских военных – отследить, когда противник решит вывезти вооружение, а затем в момент перемещения уничтожить его, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Тактика противника не меняется. Ранее он пытался размещать часть техники на территории атомных станций. Кроме того, украинские военные неоднократно прикрывались мирными гражданами, занимали социальные объекты, в том числе школы и детские сады», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    То, что сейчас ВСУ, пользуясь мораторием на удары по энергосистеме, стали прятать оружие на подстанциях, собеседник счел предсказуемым. «Впрочем, это временная мера. Противнику понадобится это вооружение на поле боя. Наша задача – отследить, когда его выведут и начнут перебрасывать, и уничтожить во время перемещения или непосредственно на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул эксперт.

    Иного способа в период действия моратория нет, считает он. Впрочем, можно обратить внимание американской стороны на действия Киева. «Украинское руководство помимо того, что всячески срывает договоренность о 30-дневном прекращении ударов по энергоинфраструктуре, так еще и пытается спровоцировать ВС России на ответные действия и атаки по подстанциям. Пусть с офисом Зеленского разбирается администрация США», – заключил Леонков.

    Ранее ВСУ начали использовать объекты энергетической инфраструктуры для укрытия особо ценного вооружения. Это происходит на фоне заключенных договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме.

    В частности, вооружение размещается на подстанциях мощностью 750 кВт, которые соединяют атомные электростанции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

    По словам собеседника агентства, ВСУ прятали вооружение и военнослужащих в медицинских учреждениях. Теперь они выбрали энергетические объекты, зная, что Россия не станет наносить удары по этому критически важному сектору.

    Напомним, 18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Позднее в Кремле уточнили, что при нарушении моратория одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

    Между тем, Украина продолжает атаки на российские энергетические объекты. Так, накануне Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях. Атакам подверглись, в частности, наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа и объект филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

    Коментарии (3)
    27 марта 2025, 09:55 • Новости дня
    Российская армия выбила врага из северной части Гуево в Курском приграничье
    Российская армия выбила врага из северной части Гуево в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска выбили украинские силы из северной части населенного пункта Гуево в Курской области, продолжив окружение поселка и контролируя пути подвоза противника.

    Российская армия продолжает интенсивные бои в приграничных районах Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». В северной части поселка Гуево враг был выбит, и в настоящее время идут действия по его окружению. Группировка войск «Север» штурмует один из последних оплотов обороны в регионе, где ВСУ удерживают свои позиции при помощи спецназа, десантников и пехоты.

    В самом поселке ведутся ожесточенные бои. Используются FPV-дроны, гаубицы и реактивные системы залпового огня для нанесения ударов по противнику. Артиллерийские подразделения России контролируют пути снабжения боеприпасами и личным составом украинских сил, что осложняет положение ВСУ.

    Кроме того, российские десантники продолжают наступление на Гоголевку и приближаются к пограничному переходу «Суджа». Ранее в СМИ и блогах уже появлялись сообщения о его освобождении, однако на данный момент бои за этот стратегически важный объект все еще продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

    Коментарии (4)
    27 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства ПВО России за сутки уничтожили украинский МиГ-29, 137 дронов, две управляемые авиационные бомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника в Донецкой народной республике и нанесли поражение живой силе и технике украинских механизированных и аэромобильных бригад в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное, сообщило ведомство в Telegram-канале. Потери противника составили до 135 боевиков и несколько единиц боевой техники.

    Группировка войск «Днепр» успешно атаковала формирования ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

    В результате ударов оперативно-тактической авиации и ракетных войск были поражены объекты военной инфраструктуры Украины, включая производственные здания оружейного предприятия и цеха изготовления дронов, а также многочисленные скопления живой силы и техники противника в 157 районах.

    С начала специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 беспилотников и 22 511 танков и других боевых машин.

    В субботу российские средства ПВО уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 142 беспилотника, а также сбили пять снарядов HIMARS и бомб JDAM. До этого также сообщалось, что российские Военно-космические силы сбили украинский истребитель МиГ-29.

    Коментарии (3)
    27 марта 2025, 02:21 • Новости дня
    Зеленскому не понравилось заявление его офиса об иностранных военных на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство заявлением заместителя главы его офиса Игоря Жовквы об иностранных военных на Украине.

    Жовква заявил, что Украина в случае урегулирования конфликта стремится иметь на своей территории не просто «миротворцев», а иностранных военных, способных участвовать в боевых действиях, передает РИА «Новости».

    На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленского попросили прокомментировать заявления «одного из его советников» по данному вопросу.

    Зеленский выразил свое недоумение по поводу того, что его «советник» делает подобные заявления: «Я удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается. Я хотел бы знать, что это за советник. Наверное, очень влиятельный, раз он говорит про наши контингенты».

    Зеленский также подчеркнул, что у него нет намерения втянуть другие страны в военные действия. Он отметил, что иностранные контингенты необходимы прежде всего для контроля за соблюдением режима прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что миротворческие силы смогут дать «военный ответ» в случае нападения на них, но западные военные не будут размещены на линии фронта. Также сообщалось, что западные страны обсуждают возможность отправки миротворческих сил из Азии и Южной Америки на российско-украинскую границу в случае подписания перемирия между Москвой и Киевом.

    Коментарии (0)
    Главное
    Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии
    Затонувший в Египте батискаф спроектировали в Финляндии
    Париж и Лондон решили отправить военные группы на Украину
    Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда при ООН
    Милонов предложил лишить Депардье российского гражданства
    Журналист рассказал о тяжелом состоянии гонщика Шумахера
    Роскомнадзор заблокировал песни Noize MC на «Яндекс.Музыке»

    Названа самая быстрорастущая отрасль в России

    Вклад ИТ-отрасли в российскую экономику удвоился за шесть лет, а к 2030 году может вырасти еще вдвое. При этом на рынке труда сложилась уникальная ситуация: дефицит ИТ-специалистов только усилился за последние годы, несмотря на растущие зарплаты. К столь бурному развитию ИТ-отрасль в России подтолкнули в том числе западные ограничения. И на пути ее дальнейшего роста стоят опять западные корпорации. Подробности

    Перейти в раздел

    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками

    Договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море стали главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Проект соглашения подразумевает не только полную свободу судоходства в акватории Черного моря, но и снятие целого ряда санкций с России. В чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации? Подробности

    Перейти в раздел

    «Как только тебя освободили, ты – русский». Почему школьный учитель стал штурмовиком

    «Мои ученики, вчерашние дети, недавно подписали контракт и тоже ушли на фронт». Житель поселка Еленовка под Донецком, ветеран СВО Евгений Рассоха рассказал газете ВЗГЛЯД, как из школьного учителя превратился в штурмовика и как опыт спецоперации сказывается на его жизни сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Скрытой пружиной русофобии в США оказалась дочь эмигранта из Венгрии

    Весьма показательное признание прозвучало от руководства Грузии. Глава парламента страны назвал имя человека, который от имени США еще в 2022 году убеждал Тбилиси фактически открыть второй фронт против России. О ком идет речь, какие еще русофобские решения инициировал этот чиновник – и откуда в нем возник такой накал русофобии? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Зеленский повеселел и расхамился

      Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

    • Переговоры России и США. Что нового?

      По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............