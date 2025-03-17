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    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    5 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    9 комментариев
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    37 комментариев
    17 марта 2025, 18:25 • Новости дня

    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин заявил о стремлении России обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда
    @ Кристина Кормилицина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о намерении создать достойные условия труда и социальной защиты для граждан Таджикистана, работающих в РФ.

    «Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты», – подчеркнул Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские профильные ведомства активно взаимодействуют с таджикистанскими коллегами для предоставления подробных разъяснений по правилам в сфере миграции.

    Ранее в Таджикистане решили обучать отправляющихся в Россию мигрантов русскому языку.

    17 марта 2025, 06:22 • Новости дня
    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд

    Опрос показал, что 42,3% россиян больше всего ждут возвращения IKEA на российский рынок

    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA, как свидетельствуют результаты опроса Webbankir.

    Согласно результатам опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, и опубликованного ТАСС, почти половина россиян, а именно 46,2%, поддерживают возвращение западных брендов, покинувших рынок после 2022 года. При этом 42,3% респондентов особенно ожидают возвращения IKEA.

    Опрос показал, что 27,2% россиян выступают против возвращения брендов из недружественных стран, считая, что их присутствие может навредить отечественным компаниям. Еще 26,7% заявили о безразличии к этому вопросу, объяснив его тем, что уже приобретают товары ушедших брендов через параллельный импорт, или тем, что вообще не покупают такие товары.

    Среди респондентов, поддерживающих возвращение брендов, 16,1% выразили однозначную поддержку, отмечая, что «жить стало хуже» без этих брендов. 40,9% опрошенных считают, что государство не должно содействовать возвращению брендов, утверждая, что условия для них должны быть более жесткими. Опрос проводился в первой половине марта 2025 года и включал 3 тыс. респондентов по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками компаний IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.

    IKEA завершила выход с российского рынка после приостановки работы в марте 2022 года, продав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову за 16-18 млрд рублей.

    Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении ООО «Торг», структуры ушедшего из России концерна IKEA. Также суд признал перевод IKEA 12,9 млрд рублей за границу противоречащим основам правопорядка и нравственности.

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    17 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения.

    На пресс-конференции, посвященной первым ста дням работы в должности, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил: «Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения Курской области». Он подчеркнул, что злоупотребления, коррупция и воровство достигли масштабных размеров, передает ТАСС.

    Генеральная прокуратура требует вернуть в федеральный бюджет 3,2 млрд рублей в связи с оборонительными сооружениями, что лишь частично отражает масштаб проблем, добавил Хинштейн. По его словам, это лишь начало пути, так как уже возбуждены многочисленные уголовные дела с не менее значительными ущербами.

    Ранее Хинштейн обвинил руководство «Корпорации развития Курской области» в саботаже из-за невыполнения моратория на застройку в Железногорске.

    Напомним, власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

    Коментарии (13)
    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    17 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным

    Reuters: Трамп планирует обсудить с Путиным во вторник прекращение войны на Украине

    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным во вторник завершение войны на Украине и хочет заручиться поддержкой российского лидера по вопросу 30-дневного прекращения огня, сообщает Reuters.

    Президент США сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения войны на Украине, передает Reuters.

    По его словам, переговоры запланированы на вторник и последуют за успешными обсуждениями между американскими и российскими официальными лицами в Москве.

    Американский лидер подчеркнул, что США хотят узнать, возможно ли положить конец этому конфликту. Он отметил, что у сторон есть хороший шанс на успех, хотя окончательное решение остается под вопросом.

    Президент США стремится заручиться поддержкой Путина для предложения о 30-дневном перемирии, на которое Украина согласилась.

    Кремль пока не дал комментариев по поводу заявления Трампа.

    Ранее представители администрации США подчеркнули, что остаются сложности, которые необходимо преодолеть до того, как Россия согласится на прекращение огня.

    Секретарь Госдепа Марко Рубио отметил, что окончательное мирное соглашение потребует значительных уступок от обеих сторон, и подчеркнул сложность начала переговоров, пока продолжаются боевые действия.

    Владимир Зеленский заявил, что видит хорошие шансы на окончание конфликта после принятия предложения США о временном перемирии. В то же время он подчеркнул, что суверенитет Украины не подлежит обсуждению и Россия должна вернуть территории.

    Замглавы МИД России Александр Грушко настаивает на том, чтобы в мирное соглашение вошли гарантии нейтралитета Украины и отказ НАТО от приема страны в альянс.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности к встрече лидеров, подчеркнув, что она пройдет, как только возникнет необходимость.

    Президент России Владимир Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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    17 марта 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин стал самым популярным политиком в Молдавии
    Путин стал самым популярным политиком в Молдавии
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых популярных европейских политиков в Молдавии, получив поддержку 32% респондентов.

    По данным опроса, проведенного молдавской платформой «За честные выборы», президент России Владимир Путин стал самым популярным европейским политиком в Молдавии, передает РИА «Новости».

    Согласно результатам, 32% респондентов считают его примером сильного лидера, способного помочь стране выйти из политического кризиса.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко занял второе место, набрав 19% голосов. На третьем месте с равным количеством голосов в 10% оказались президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ранее россияне назвали Владимира Путина политиком года.

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    17 марта 2025, 17:39 • Новости дня
    Путин присвоил звание генерал-майора Герою России Белоглазову

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Герой России Александр Белоглазов удостоен звания генерал-майора, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства своим указом присвоил звание генерал-майора Александру Михайловичу Белоглазову, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Белоглазов командует центром специального назначения «Витязь», под его руководством спецназ участвовал в СВО. В 2022 году он получил звание Героя России. В 2024 году его назначили главой Саратовского военного Краснознаменного института Росгвардии.

    Ранее президент присвоил звание генерал-майора полиции заместителю начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александру Ходаковскому.

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    17 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Индийские СМИ обсудили баннеры RT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Дели появились баннеры RT с изображениями президента России Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди, это вызвало обсуждения в крупнейших индийских СМИ

    Баннеры символизируют партнерство между Россией и Индией как движущую силу глобальных перемен, пишет RT.

    Телеканал NDTV, указал, что размещенная в Дели реклама RT акцентирует внимание на долгосрочном партнерстве между Индией и Россией.

    Телеканал News18 отметил, что баннеры с изображением лидеров двух стран рассматриваются как стратегический ход России по усилению своего влияния в Индии. На плакатах присутствует слоган RT «Реформируйте то, как вы смотрите новости», который намекает на необходимость изменения восприятия мировых событий через призму российской точки зрения.

    Издание Hindustan Times в своем мини-сюжете назвало плакаты RT «эффектными», и отметило их влияние на общественное восприятие.

    Ранее Индия сообщила о закупке у России на 248 млн долларов двигателей для танков Т-72, которые находятся на вооружении индийской сухопутной армии. Также сообщалось, что Россия и Индия заключили контракты по военной технике на общую сумму около 80 млрд долларов.

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    17 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин пригласил Рахмона на торжества 9 Мая в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подтвердил приглашение таджикистанскому коллеге Эмомали Рахмону посетить торжества 9 Мая, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин подтвердил, что ждет лидера Таджикистана Эмомали Рахмона на праздновании 80-летия Победы 9 мая в российской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского лидера во время российско-таджикистанских переговоров.

    «Мы ждем вас в Москве 9 мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли», – сказал Путин.

    Ранее во время совместной неформальной встречи президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и договорились встретиться 9 мая в Москве.

    МИД исключил недружественные страны из приглашений на 80-летие Великой Победы.

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    17 марта 2025, 06:48 • Новости дня
    Фигурант по делу о хищении Минобороны заявил о лжесвидетельствах

    Николай Грачев заявил о незаконности преследования по делу о хищении имущества МО РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший начальник управления проблемных активов, Николай Грачев, утверждает, что его оговорили свидетели по делу о хищении имущества Минобороны России, как следует из судебных документов.

    Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, проходящий по делу о хищении имущества Минобороны России, заявил, что его оговорили свидетели.

    Как сообщает РИА «Новости», судебные документы содержат информацию о том, что Грачев и его защита настаивают на незаконности уголовного преследования, основанного на «оговорах со стороны ряда свидетелей». По мнению адвокатов, дело касается экономической деятельности, что не позволяет содержать Грачева в СИЗО на законных основаниях.

    В деле также фигурируют бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты просят смягчить меру пресечения.

    Потапов, слепой на один глаз, может потерять оставшееся зрение в случае нахождения в СИЗО, сообщил суду его адвокат. Асташкин имеет троих малолетних детей и активно помогал обществу.

    Следствие утверждает, что в 2021 году Грачев и Асташкин под руководством Овчинникова похитили имущественный комплекс стоимостью более 700 млн рублей, организовав подложные торги. Также они причастны к хищению комплекса в Балашихе стоимостью свыше 244 млн рублей. Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован, а на имущество фигурантов наложен арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организатора хищения комплексов Минобороны стоимостью более 940 млн рублей заочно арестовали и объявили в международный розыск.

    Главное военное следственное управление СК продолжает расследовать дело о хищении имущественного комплекса Минобороны на сумму более 700 млн рублей, в котором обвиняются четыре человека.

    В Москве суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов и двух других подозреваемых в хищении 15 объектов недвижимости Минобороны стоимостью более 244 млн рублей.

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    17 марта 2025, 00:01 • Новости дня
    Россиянки выиграли медальный зачет ЧМ по боксу

    Российские спортсменки завоевали четыре золота на ЧМ по боксу в Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские спортсменки завоевали семь медалей, включая четыре золотые, на чемпионате мира по боксу в сербском Нише и победили в медальном зачете турнира.

    Как передает ТАСС, российские спортсменки блестяще выступили на чемпионате мира по боксу, завоевав семь медалей. Среди них – четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

    В финале весовой категории до 60 кг Нуне Асатрян одержала победу над представительницей Казахстана Викторией Графеевой. Елена Гапешина, выступавшая в категории до 70 кг, победила ирландку Лизу О’Рурк. Анастасия Шамонова, в весе до 75 кг, оказалась сильнее другой ирландки, Ифе О’Рурк. Салтанат Меденова завоевала золото в категории до 81 кг, победив представительницу Турции Бюшру Ышылдар.

    Юлия Чумгалакова принесла в копилку сборной серебряную медаль, уступив в финале весовой категории до 48 кг казахстанке Назым Кызайбай. Бронзовые награды завоевали Елена Бабичева (до 63 кг) и Альбина Молдажанова (до 66 кг).

    Чемпионат мира первоначально планировался в Астане на 2024 год, но был отложен и позже перенесен в сербский Ниш. Примечательно, что российские спортсменки выступали под своим флагом и гимном, несмотря на международные санкции.

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    17 марта 2025, 03:27 • Новости дня
    Следователи раскрыли убийство члена банды Трифоновские в Приморье

    СК установил обстоятельства убийства члена банды Трифоновские в Дальнереченске в 2003 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье следователи раскрыли убийство 2003 года члена банды Трифоновские, обвиняемый задержан в Барнауле после долгих лет укрытия.

    Следственный комитет Приморского края раскрыл обстоятельства убийства одного из членов банды «Трифоновские» в 2003 году, сообщает РИА «Новости». По данным следствия, Евгений Манаков, ранее проживавший в Дальнереченске, подозревается в совершении убийства на территории бондарного завода в Дальнереченске вместе с соучастником, который ныне убит.

    Согласно материалам дела, конфликт произошел в ночь с 18 на 19 июля 2003 года, когда Манаков и его наниматель жестоко избили и застрелили жертву, после чего спрятали тело и сожгли автомобиль. Манаков уехал в Барнаул и долго скрывался там, пока не был задержан в марте 2025 года.

    Следствию помогло показание свидетеля, найденного в Комсомольске-на-Амуре. За это преступление Манакову предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Он арестован и вскоре будет доставлен во Владивосток.

    Банда «Трифоновские» действовала в Приморье с начала 1990-х годов, занимаясь вымогательством и убийствами. В настоящее время расследуются другие дела, связанные с этой группировкой, в том числе уголовное дело против Александра Ясина, главы федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе в организации убийства члена ОПГ Александра Боброва, совершенного в 1995 году по предварительному сговору.

    В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов по подозрению в участии в вооруженной банде и совершении 11 убийств с 2014 года.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту деятельности группы подростков, состоящей из 30 человек, которые занимаются хулиганством и нападениями в Краснодаре.

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    16 марта 2025, 23:53 • Новости дня
    Минобороны сбило шесть украинских беспилотников над тремя регионами

    ПВО уничтожило шесть украинских дронов в Волгоградской, Ростовской и Тульской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России уничтожили шесть украинских дронов в трех областях страны за два часа, по данным Минобороны РФ.

    Согласно информации, представленной РИА «Новости», дежурные средства противовоздушной обороны России с 20.25 до 22.20 по московскому времени сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Операция по нейтрализации дронов прошла в трех российских областях.

    Министерство обороны РФ уточнило, что три беспилотника были уничтожены над Волгоградской областью, два – над Ростовской областью, и один – над Тульской. Официальная информация о возможных последствиях или жертвах в результате инцидентов по состоянию на данный момент отсутствует.

    Ранее в российском оборонном ведомстве неоднократно заявляли о готовности защитить воздушное пространство страны от беспилотников и других угроз. В последние месяцы количество инцидентов с использованием дронов на территории России возросло, что требует от ПВО более оперативных реакций и повышения эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории завода «Вагонмаш» в Железногорске была обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника после атаки ВСУ, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Дежурные средства ПВО за 40 минут сбили 29 украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщило Министерство обороны России. Силами ПВО в течение ночи над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 31 украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

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    17 марта 2025, 14:25 • Новости дня
    Стало известно о скором награждении участников операции «Труба» Путиным

    Песков сообщил о скором награждении участников операции «Труба» по решению Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин планирует оперативно наградить участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин оперативно отреагирует на представление к награждению участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу, сообщает ТАСС. Песков подчеркнул, что Министерство обороны сделает соответствующие представления, и президент всегда быстро реагирует на такие обращения.

    Песков также сообщил, что на данный момент не было никаких движений в плане личной встречи президента с участниками операции по переброске сил. Однако он отметил, что Путин постоянно поддерживает связь с бойцами, находящимися на передовой, и участвующих в сложных и опасных операциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих, включая отряды «Ветераны» и «Ахмат», успешно прошли 15 км через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал переброску сил по газовой трубе в Суджу решающим и дерзким маневром. В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже.

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    17 марта 2025, 17:46 • Новости дня
    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа
    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщил о подготовке к телефонному разговору Владимира Путина с американским лидером, передает ТАСС. Основными темами обсуждения станут вопросы международной повестки, в том числе урегулирование конфликта на Украине.

    По словам Пескова, такие контакты, как разговор между Путиным и Трампом, могут быть согласованы в чрезвычайно короткие сроки.

    Ранее Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Песков подтвердил, что телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа действительно состоится.

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    17 марта 2025, 13:35 • Новости дня
    Песков не стал комментировать слова Лукашенко о звонках Путину из Киева

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментариев слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенту России Владимиру Путину якобы звонили с Украины.

    «Мне нечего сообщить вам по этой теме», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее Лукашенко заявил, что некие украинские собеседники якобы звонили Путину, но подробности раскрывать не стал.

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    17 марта 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о предстоящем подписании совместных документов с Таджикистаном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах подписания совместных документов с Таджикистаном, включая вопросы безопасности в рамках ОДКБ.

    «Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ… Сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению», – сказал Путин на российско-таджикистанских переговорах, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин подтвердил приглашение таджикистанскому коллеге Эмомали Рахмону посетить торжества 9 Мая, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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