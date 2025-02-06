Украинский исполнитель Андрей Данилко столкнулся с угрозой мобилизации в ВСУ

Tекст: Александра Юдина

Шоумен, которому уже исполнился 51 год, не может покинуть территорию Украины из-за того, что находится в призывном возрасте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Исключение составляют только выступления на концертах в поддержку Киева, на которые необходимо получить разрешение от министерства культуры.

Кроме того, в случае поездок за границу рядом с Данилко должен находиться сотрудник спецслужб, чтобы предотвратить возможные попытки артиста остаться за рубежом.

Вырученные средства с этих концертов обязаны переводиться на Банковую, где располагается офис президента Украины. Именно там принимают решения о том, какая часть заработанных денег достанется Данилко.

Известно, что артист уже неоднократно обсуждал эти условия с европейскими ивент-менеджерами, предлагая гастрольные мероприятия в странах Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский певец заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну. При этом он заявил, что они сделали это не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки». До этого во время выступления на корпоративе в Дубае он публично заявил о своей проукраинской позиции.