Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
При пожаре в Москве погиб человек
В квартире многоэтажного жилого дома в столице произошел пожар, погиб один человек, сообщили в прокуратуре Москвы в четверг.
Инцидент произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома на Алтуфьевском шоссе, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В результате ЧП погиб один человек. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.
В декабре в Москве при пожаре в автобусе погиб человек.