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Врио канцлера Австрии Шалленберг объявил об уходе из политики
Врио канцлера Александер Шалленберг сообщил о решении уйти из политики
Исполняющий обязанности канцлера Австрии Александер Шалленберг объявил о своем решении покинуть политику ,и не входить в состав нового федерального правительства, следует из его сообщения в соцсети.
Глава МИД и исполняющий обязанности канцлера Австрии Александер Шалленберг заявил, что решил уйти из политики, передает РИА «Новости».
Он отметил, что это решение было не внезапным, а зрелым и обдуманным с начала года. Шалленберг написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что сообщил лидеру Австрийской народной партии Кристиану Штокеру о своем решении не входить в состав нового федерального правительства.
«Как говорили древние греки, единственная постоянная вещь в жизни – это перемены. После почти шести лет работы в качестве члена федерального правительства я решил, что настало время перемен», – написал врио канцлера.
Он также подчеркнул, что работа в правительстве была величайшей честью в его жизни, и выразил благодарность за возможность служить республике.
Напомним, выборы в национальный совет Австрии прошли 29 сентября 2024 года. По их итогам, Австрийская партия свободы добилась исторически лучшего результата, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия заняла второе место с 26%, а Социал-демократическая партия получила 21%. В новый состав парламента также вошли партии NEOS и «Зеленые».
В начале года министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг был назначен временно исполняющим обязанности канцлера.