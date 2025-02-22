Врио канцлера Австрии Шалленберг объявил об уходе из политики

Врио канцлера Александер Шалленберг сообщил о решении уйти из политики

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД и исполняющий обязанности канцлера Австрии Александер Шалленберг заявил, что решил уйти из политики, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это решение было не внезапным, а зрелым и обдуманным с начала года. Шалленберг написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что сообщил лидеру Австрийской народной партии Кристиану Штокеру о своем решении не входить в состав нового федерального правительства.

«Как говорили древние греки, единственная постоянная вещь в жизни – это перемены. После почти шести лет работы в качестве члена федерального правительства я решил, что настало время перемен», – написал врио канцлера.

Он также подчеркнул, что работа в правительстве была величайшей честью в его жизни, и выразил благодарность за возможность служить республике.

Напомним, выборы в национальный совет Австрии прошли 29 сентября 2024 года. По их итогам, Австрийская партия свободы добилась исторически лучшего результата, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия заняла второе место с 26%, а Социал-демократическая партия получила 21%. В новый состав парламента также вошли партии NEOS и «Зеленые».

В начале года министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг был назначен временно исполняющим обязанности канцлера.

