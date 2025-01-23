Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.15 комментариев
Россиянам разрешили получать пенсию за границей по биометрии
Правительство РФ расширило использование Единой биометрической системы, включив возможность подтверждения возраста при покупке энергетических напитков и упрощения порядка дистанционного получения пенсии за рубежом.
Теперь россияне смогут подтверждать свой возраст при покупке энергетических напитков с помощью биометрии. Это станет доступно после регистрации в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия». Такое нововведение упрощает процесс, позволяя использовать биометрию вместо традиционных документов, передает ТАСС.
Постановление правительства подписано и включает в себя не только возможность подтверждения возраста, но и упрощение процедуры дистанционного подтверждения права на получение российской пенсии за границей. Ранее для этого гражданам требовалось лично зарегистрировать биометрию в банке. Теперь для получения ряда услуг достаточно будет воспользоваться мобильным приложением, что существенно облегчает доступ к сервисам для граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года в челябинском МФЦ запустили первый в России сервис биометрического обслуживания, упрощающий процесс получения госуслуг без паспорта.