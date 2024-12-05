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Сервис обслуживания граждан по биометрии впервые запущен в МФЦ
Сервис обслуживания граждан по биометрии впервые запущен в МФЦ Челябинска
Запущен первый в России сервис биометрического обслуживания в челябинском флагмане МФЦ, упрощающий процесс получения госуслуг без паспорта, сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
В аппарате вице-премьера рассказали, что в Челябинске начал функционировать первый в России сервис биометрического обслуживания в МФЦ, который позволяет посетителям получать услуги без предъявления паспорта. Новый подход основан на Единой биометрической системе и уже доступен в флагманском центре города, передает ТАСС.
Отмечается, что для идентификации личности теперь достаточно взглянуть в камеру на рабочем месте сотрудника. После этого система автоматически формирует предзаполненное заявление. Это значительно ускоряет процесс обслуживания, если у человека уже зарегистрирована биометрия в Единой биометрической системе.
По словам Григоренко, до конца 2024 года аналогичные сервисы планируется внедрить в Липецкой и Ленинградской областях, а после успешного завершения пилотного проекта они могут быть распространены на другие регионы России. Он подчеркнул, что использование биометрии остается добровольным и служит дополнением к традиционным методам, таким как использование паспорта.
Единая биометрическая система уже предоставляет широкий спектр услуг, включая бесконтактную оплату, дистанционное открытие бизнеса и оформление электронной подписи.
Ранее сообщалось, что российское руководство намерено увеличить количество сервисов, использующих упрощенную биометрию в приложении «Госуслуги».
В октябре в ЦБ предложили кредитным организациям создать возможность сдачи биометрических данных через их мобильные приложения.