Маск пошутил о взломе компьютера министра финансов США

Маск заявил, что 12-летний хакер способен взломать компьютер министра финансов США

Tекст: Мария Иванова

Маск, известный своими эксцентричными высказываниями, выразил сомнение в технических навыках министра финансов США Джанет Йеллен.

Как сообщает ТАСС, Маск в шутливой форме предположил, что взлом компьютера главы Минфина могли осуществить даже неопытные хакеры-подростки. Он отметил: «12-летний скрипт-кидди мог взломать компьютер Йеллен. Сомневаюсь, что она знает, как перезагрузить свой WiFi-роутер».

Миллиардер также предположил, что Йеллен могла стать жертвой фишинга, получив сообщение с вредоносной ссылкой. Он пошутил, что она, возможно, кликнула на электронное письмо с текстом «отправьте мне один биткойн, я отправлю вам два».

Ранее Bloomberg сообщило, что связанные с КНР хакеры якобы получили доступ к 50 незасекреченным файлам на компьютере Йеллен, а также ее заместителей.

The Washington Post заявляла, что хакеры из Китая могли получить доступ к данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США и офиса Йеллен. По данным издания, Пекин таким образом получил информацию о потенциальных санкционных целях США. В октябре 2024 года китайское посольство в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить кибератаки и воздержаться от голословных обвинений в адрес других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп пригласил бизнесмена Илона Маска для реформирования государственного аппарата.

Маск ранее выразил возмущение по поводу значительных расходов США на оборону Европы в условиях роста госдолга.

Также американский предприниматель выразил обеспокоенность из-за нехватки квалифицированных инженеров в США, что может привести к проблемам в технологическом развитии страны.