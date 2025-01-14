Над российскими регионами сбили три украинских БПЛА

Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.6 комментариев
Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.6 комментариев
Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.2 комментария
Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.0 комментариев
Порошенко заявил о сложной ситуации для ВСУ на фронте
«На фронте сейчас очень непросто – и на Покровском, и на Курском направлениях», – приводит его слова ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко подтвердил, что более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, это совпадает с показателями в еще 14 бригадах.
Порошенко заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить Украину, и назвал стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время «недальновидным». По его мнению, это может привести к потере Украины.
Патрушев: Украина может прекратить существование в 2025 году
Помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что в 2025 году Украина может перестать существовать как государственное образование, передает ТАСС. Такое мнение Патрушев выразил в интервью для издания KP.RU.
Патрушев отметил, что его особенно беспокоит распространение неонацистской идеологии и русофобии на Украине. Он подчеркнул, что эти явления разрушают города, которые ранее были процветающими, такие как Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.
Политолог Трухачев: Фицо понимает, что с Зеленским нет смысла разговаривать о транзите газа
«Роберт Фицо понимает, что решения по транзиту газа принимает вовсе не Владимир Зеленский, а Евросоюз и Еврокомиссия. Поэтому поездка словацкого премьера на Украину оказалась бы просто безрезультатной и бессмысленной», – пояснил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«Кроме того, когда политику со стажем, каковым является Фицо, отвечают по-хамски, не стоит ожидать, что он будет идти на поводу у наглецов», – добавил собеседник. Он отметил, что Украина явно не собирается брать в расчет энергетические интересы Братиславы, даже при том, что в Словакии, по некоторым данным, находятся порядка 120 тыс. украинских беженцев.
Как считает эксперт, заочный конфликт Фицо и Зеленского может продолжаться еще долго. Ключевой вопрос состоит в том, на какие меры отважится словацкий премьер. «Отключит ли он рубильник и перестанет ли поставлять электричество на Украину?» – риторически отмечает эксперт и признает: возможности Словакии ограничены.
«У Евросоюза есть рычаги давления на Братиславу. ЕК может заблокировать выделение средств республике в наказание за нарушение «военной дисциплины» против России. Тогда начнется торг между объединением и Словакией», – рассуждает аналитик.
Еще одно препятствие на пути реализации угроз Братиславы в адрес Киева – это Чехия, добавил он. «У этих республик общая энергосистема. Повернуть рубильник Фицо может помешать его коллега Петр Фиала, который, как говорится, из штанов выпрыгивает ради поддержки Украины», – заключил Трухачев.
Ранее стало известно, что Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера. «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал ТАСС Гашпар.
Накануне Фицо опубликовал открытое письмо к Зеленскому с предложением встретиться и обсудить вопрос транзита газа из России. Он допускал, что встреча может пройти на территории Словакии «вблизи границ Словакии и Украины». На это Зеленский ответил контрпредложением: «Ок, приезжайте в Киев в пятницу».
Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием. Зеленский же назвал Фицо «недальновидным». Премьер Словакии пригрозил принять жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.
Украинские СМИ выяснили, что зарплата Ермака в несколько раз больше зарплаты Зеленского
Издание «Политика страны» пишет, что президентская зарплата Зеленского составляет 28 тыс. гривен (около 68 тыс. рублей), в то время как глава его офиса Ермак получает больше президента – около 121 тыс. гривен, что примерно 294 тыс. рублей, передает Ura.Ru.
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в 2023 году возглавил рейтинг украинских министров по размеру зарплаты с доходом 34,9 тыс. долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский представил декларацию о доходах семьи за 2023 год с суммой 12,5 млн гривен (более 316 тыс. долларов).
В 2019 году появилась информация о наличии у Зеленского офшорных счетов на Кипре.
В своем Telegram-канале он указал, что повреждены два промышленных предприятия. При этом большинство целей были уничтожены средствами ПВО.
По словам главы региона, в Энгельсе в данный момент занимаются ликвидацией пожара на промышленном предприятии.
Бусаргин добавил, что все необходимые меры для устранения последствий происшествия были оперативно предприняты.
Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Позднее прием и выпуск воздушных судов ограничили в аэропортах Пензы и Ульяновска. В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотного летательного аппарата.
В санкционные списки включены 75 физических и 65 юридических лиц. Санкции, рассчитанные на десять лет, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и остановку экономических и финансовых обязательств.
В санкционный список, помимо НСПК, попала платежная система «Золотая Корона», передает ТАСС.
В дополнение к санкциям Зеленский планирует внести в Верховную раду законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за попытки обойти введенные рестрикции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, «Алросы» и «Русала». Осенью Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана.
С контролируемой киевским режимом территории по российскому региону запустили шесть ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и 31 беспилотник самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Все средства воздушного нападения были успешно сбиты расчетами противовоздушной обороны. В результате атак никто не пострадал, жертв также не последовало, все объекты на территории региона остались в целости и сохранности.
Над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты Storm Shadow. Минобороны заявило, что поддерживаемые западными кураторами действия Киева не останутся без ответа, и обещает соответствующие меры в ответ на нападение.
Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за минувшую неделю сбили восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS.
Пленные украинские пограничники сообщили о смертях от пьянства и наркомании в ВСУ
На фоне усталости и деморализации среди военнослужащих ВСУ процветает употребление наркотиков и алкоголя, что иногда заканчивается смертельными случаями, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказали украинские пограничники, которые недавно сдались в плен на границе с Белгородской областью. Пленные отмечают, что в условиях отсутствия отдыха и плохого морального состояния употребление запрещенных веществ становится обычным явлением.
Один из пленных, Руслан Задорожный, военнослужащий 1-го пограничного отряда, рассказал о случае, когда его сослуживец выпил спирт или водку и умер во сне. В другом случае, по словам инспектора погранслужбы Александра Бычко, военнослужащие употребляли суррогатный алкоголь и психотропные вещества, что также приводило к летальным исходам. Эти случаи, как отмечают пленные, происходят регулярно, а инструкции и предупреждения не помогают предотвратить трагедии.
По информации источника в силовых структурах России, группа из шести сотрудников государственной пограничной службы Украины сдалась в плен в канун Рождества. Их показания иллюстрируют сложную моральную и психологическую ситуацию, в которой оказались военнослужащие ВСУ на линии фронта.
На прошлой неделе военнослужащая ВСУ Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат.
В 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 были признаны пригодными к боевым задачам, тогда как остальные были «старыми, больными или алкоголиками», пишет Guardian.
Ранее некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения. А прошлый летом батальон украинских войск был уничтожен под Часовым Яром из-за действий нетрезвых командиров.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу для обсуждения вопросов транзита газа, передает ТАСС.
Такое заявление сделал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию премьер-министра. Он отметил, что визит невозможен, несмотря на приглашение Владимира Зеленского.
«Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал он.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на границе со Словакией для обсуждения будущего транзита газа через Украину.
Фицо до этого резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.
В ответ на предложение встретиться Зеленский пригласил Фицо в Киев.
Задержанный агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области
Задержанный агент Украины признался в подготовке теракта на одном из предприятий ОПК в Ярославской области, передает РИА «Новости».
На видеозаписи мужчина заявил о получении предложения через сеть Telegram совершить теракт с использованием яда. Он согласился на это предложение, планируя отравить сотрудников предприятия.
Злоумышленник также сообщил, что ранее размещал в соцсетях призывы к прекращению спецоперации и уничтожению сотрудников ФСБ и МВД.
На данный момент проводятся следственные действия, которые помогут выяснить возможные связи задержанного с другими участниками зарубежных диверсионных групп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб отравить сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области с помощью токсичных химикатов, которые подозреваемый планировал ввести через систему вентиляции автомобилей работников.
Депутат Госдумы Колесник: Киев атаками БПЛА ВСУ по России создает эскалацию в последнюю неделю президентства Байдена
«ВСУ пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре. Так Киев провоцирует нас на ответный удар по гражданским, а не по критическим и военным объектам, не по скоплению войск, не по учебным центрам. Тогда Зеленский и его команда раскачали бы эту тему на мировых площадках. Но мы им таких поводов не давали и давать не намерены», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.
«Конечно, иногда и у нас «горячие головы» призывают к подобным шагам. Но, говоря сухим военным языком, нам это не принесет никакой тактической или стратегической пользы», – продолжил собеседник.
«Здесь важно отметить: Вооруженные силы России сопрягают удары по военной инфраструктуре Украины с боевыми успехами непосредственно на фронте в зоне СВО. Тогда как ВСУ в столкновении с военными катастрофически проигрывают и могут вредить только гражданским. Хотя и тут их успехи весьма невелики – благодаря слаженной работе нашей ПВО», – указал он.
«Как бы то ни было, Зеленский пытается создать максимальную эскалацию в последнюю неделю президентства Байдена. Так как Трамп уже заявил о своих приоритетах, Киев допускает, что через неделю для него все может измениться далеко не в лучшую сторону. Вероятно, выпрашивать боеприпасы и деньги будет все сложнее, отсюда паника. Эти атаки ВСУ по российским гражданским объектам можно назвать паническими», – сыронизировал депутат. «Впрочем, Запад зря взрастил этого монстра – эти штыки могут быть обращены и против самой Европы и даже США», – резюмировал Колесник.
В ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. В ходе массированной атаки беспилотников на Тульскую область никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Также ПВО отразила ракетный удар по Брянской области. Кроме того, ВСУ обстреляли Курскую область. В Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области уничтожено и подавлено 14 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Никто не пострадал. «Разрушений на земле нет», – сообщил Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о том, что ПВО ликвидировала большое количество целей, но есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. Занятия в школах проходят в дистанционном режиме.
Кроме того, в Энгельсе начались проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. «В связи с перезапуском системы электроснабжения восстанавливается работа насосных станций», – сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев. Чиновник добавил, что «в ближайшее время давление будет восстановлено».
В Казани также из-за опасности атаки БПЛА утром во вторник закрыли аэропорт. Буквально через несколько часов тем же утром закрыли воздушную гавань Бегишево в Нижнекамске.
Урегулирование ситуации на Украине должно проходить в формате переговоров между Москвой и Вашингтоном без участия других западных стран, заявил Патрушев в интервью KP.RU, передает ТАСС.
«Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – сказал Патрушев.
Он подчеркнул, что не видит необходимости в участии Лондона и Брюсселя в этих переговорах, так как «разговаривать не о чем».
Патрушев также отметил, что руководство ЕС уже давно перестало иметь право говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Он считает, что эти страны заинтересованы в стабильности в Европе и занимают более взвешенную позицию в отношении России по сравнению с другими членами ЕС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.
Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.
По ее словам, Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе, что якобы может привести к повышению уровня «угрозы» со стороны России, передает RT.
Фезер подчеркнула, что ведет переговоры с компаниями о необходимости усиления защиты, особенно в секторе оборонной промышленности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия уже передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155, ранее планировала поставить танки Leopard 1, БМП Marder и системы ПВО, а министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к угрозе из России.
«По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее», – приводит его слова РБК.
Он предложил «подумать о России». Байден похвастался тем, что в отличие от президента России Владимира Путина «стоял в центре Киева» после начала российской специальной военной операции на Украине.
Также Байден заявил, что России якобы «не удалось расширить свою территорию». По его версии, «Россия понимает, что она проигрывает на поле боя», пишет «Комсомольская правда».
«Мы доказали, что можно усиливать Америку и ее позиции в мире, не ведя войны», – приводит его слова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден произнес в Госдепе речь о внешнеполитической работе своей администрации, в которой фактически подтвердил, что поддержка Украины со стороны США вела к риску развязывания ядерной конфронтации с Россией.
Ганчев: Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска
Ганчев заявил, что эти действия позволяют создать плацдарм, который будет использован для дальнейшего наступления и потенциальной блокировки путей отступления украинских войск, передает ТАСС.
Он отметил, что российские силы форсировали реку Оскол и взяли под контроль населенный пункт Калиново, что открыло армии России путь на Купянск с севера. По его словам, российские бойцы «разбивают группировку противника», что может привести к ситуации, когда подразделения ВСУ в Купянске и его окрестностях окажутся без возможности отступления.
«Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», – подчеркнул Ганчев.
Ранее Ганчев сообщил, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов. Также сообщалось, что украинские военные в Купянском районе Харьковской области сосредоточили атаки на гражданские объекты при помощи беспилотников, отказавшись от применения артиллерии на фоне продвижения российских войск.