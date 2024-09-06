Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.2 комментария
В Кремле сочли несерьезными заявления Тайваня о претензиях КНР к России
Песков: Россия не считает серьезными заявления Тайваня о претензиях Китая к Москве
Москва не воспринимает всерьез заявления администрации на Тайване о якобы территориальных претензиях Китая к России, которые будто бы должны быть удовлетворены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава тайваньской сепаратистской администрации Лай Циндэ ранее предложил Пекину аннулировать Айгунский договор 1858 года, установивший российско-китайскую границу по Амуру.
Песков уточнил, что в Кремле подобных заявлений не видели, однако если бы они и были, то их нельзя воспринимать серьезно, передает ТАСС.
Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Лай Циндэ не имеет полномочий делать заявления о российских территориях от имени Пекина.