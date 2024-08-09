С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.10 комментариев
Мотопутешественник Буров сбил полицейского и пенсионерку в центре Москвы
В Москве задержали сбившего полицейского и пенсионерку мотопутешественника Бурова
Мотопутешественник Василий Буров, игнорируя требование сотрудников ГИБДД остановиться, наехал на полицейского в центре Москвы, а затем, пытаясь скрыться, сбил 82-летнюю женщину на пешеходном переходе, сообщили в правоохранительных органах.
Как указали в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне вечером. На пересечении улиц Дурова и Щепкина патруль ГИБДД попытался остановить мотоциклиста, который совершил опасный маневр, выехав на встречную полосу движения. Однако водитель мотоцикла проигнорировал требование сотрудников полиции и намеренно наехал на одного из них, говорится в сообщении, передает ТАСС.
После столкновения с полицейским нарушитель попытался скрыться с места происшествия. Двигаясь на высокой скорости, он выехал на тротуар и сбил 82-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами.
В ходе преследования мотоциклист был задержан. Им оказался мотопутешественник Василий Буров, неоднократно совершавший длительные поездки по России.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек в Мелеузовском районе Башкирии: 17-летняя девушка погибла, четырехмесячный ребенок госпитализирован.