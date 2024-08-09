Мотопутешественник Буров сбил полицейского и пенсионерку в центре Москвы

В Москве задержали сбившего полицейского и пенсионерку мотопутешественника Бурова

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне вечером. На пересечении улиц Дурова и Щепкина патруль ГИБДД попытался остановить мотоциклиста, который совершил опасный маневр, выехав на встречную полосу движения. Однако водитель мотоцикла проигнорировал требование сотрудников полиции и намеренно наехал на одного из них, говорится в сообщении, передает ТАСС.

После столкновения с полицейским нарушитель попытался скрыться с места происшествия. Двигаясь на высокой скорости, он выехал на тротуар и сбил 82-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

В ходе преследования мотоциклист был задержан. Им оказался мотопутешественник Василий Буров, неоднократно совершавший длительные поездки по России.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек в Мелеузовском районе Башкирии: 17-летняя девушка погибла, четырехмесячный ребенок госпитализирован.