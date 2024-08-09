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    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    28 комментариев
    9 августа 2024, 13:23 • Новости дня

    Путин обсудил с Совбезом России борьбу с терроризмом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу днем провел совещание с Советом безопасности России.

    На совещании с Совбезом глава государства обсудил борьбу с терроризмом. Встреча прошла в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, передает ТАСС.

    «Сегодня в повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом», – сказал Путин.

    После этого он передал слово для доклада директору ФСБ Александру Бортникову.

    6 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ

    Сенатор Долгов: Москва предупреждает Штаты и ЕС об опасности дальнейшей эскалации

    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Россия не собирается использовать украинские методы в рамках текущего конфликта. Офис Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему активно помогают западные государства. Опускаться до их уровня Москва не намерена, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ.

    «Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков. Украинские власти давно растеряли остатки адекватности. Они не сторонятся откровенно террористических мер, забывая о том, что Россия также способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», – заметил сенатор Константин Долгов.

    «Мы руководствуемся совершенно иными принципами. В отличие от Запада и Украины, мы помним, что даже в противостоянии должны быть границы дозволенного. Но западные страны перешли все возможные красные линии. Ситуация в мире с каждым днем становится все более опасной. При этом Москва неоднократно предупреждала Штаты и ЕС, что они стоят буквально в шаге от возможного конфликта с Россией. Им необходимо срочно задуматься о пересмотре собственных подходов к внешней политике», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ. Об этом каналу «Россия 1» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, именно ее обсуждали глава военного ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в своем последнем телефонном разговоре.

    Дипломат отметил, что провокация планировалась в привязке к внутрироссийским событиям с целью «нанесения максимального урона» и получения необходимого медийного эффекта. «Проехали, слава Богу», – добавил он, уточнив, что сигнал, поданный Белоусовым своему американскому коллеге, «видимо, возымел действие».

    На прямой вопрос, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

    Напомним, Андрей Белоусов в разговоре с Ллойдом Остином в июле направил коллеге «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Известно, что в беседе обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Позже The New York Times сообщала, что темой разговора была подготовка «тайной операции Украины против России», которая, по мнению Москвы, была одобрена США.

    Белоусов якобы спросил у Остина, знал ли он о планах офиса Зеленского. Источники отметили, что в Пентагоне не были осведомлены о подобном, а заявление главы Минобороны России вызвало у представителей Штатов удивление. Однако американцы восприняли это «достаточно серьезно» и призвали Украину не проводить операцию, если таковая должна была осуществиться.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значимость данного телефонного разговора и рассказывала, почему он стал символом возвращения к «джентльменским соглашениям».

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    7 августа 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области

    Путин начал совещание с правительством с обсуждения ситуации в Курской области

    Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в Ново-Огарево, заседание он начал с обсуждения ситуации в Курской области, происходящее там он назвал провокацией Киева.

    «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», – передает его слова ТАСС.

    Президент добавил, что проведет в среду совещание с главами силовых ведомств по ситуации в Курской области.

    «Хотел бы сказать, что по итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области [Алексеем Смирновым] даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», – добавил Путин. Эту работу он поручил координировать вице-премьеру Денису Мантурову.

    В совещании принимают участие отвечающий за строительство вице-премьер Марат Хуснуллин, министры промышленности и торговли Антон Алиханов, природных ресурсов и экологии Александр Козлов, экономического развития Максим Решетников, транспорта Роман Старовойт.

    Кроме того, Путин на совещании по видеосвязи откроет несколько объектов в различных российских регионах. Мероприятие пройдет в преддверии Дня строителя 11 августа.

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    8 августа 2024, 17:00 • Видео
    Как ополовинили арсенал для Украины

    Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

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    8 августа 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин упростил передачу конфискованного оружия в зону СВО
    Путин упростил передачу конфискованного оружия в зону СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий передачу конфискованного оружия в зону специальной военной операции.

    Закон позволяет напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и другие государственные военизированные организации, передает РИА «Новости».

    Порядок передачи конфискованного оружия в зону СВО определит правительство, а администрировать процесс будет Росгвардия, говорится в документе. Ведомство также сможет определять порядок уничтожения оружия или патронов, оно наделяется правом использовать подлежащее уничтожению оружие или патроны и передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.

    В июле правительство России поддержало законопроект, упрощающий порядок передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону специальной военной операции.

    Ранее сообщалось, что из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Оно, как правило, исправно и может быть использовано.

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    8 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    Российские рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты

    Путин подписал закон, обязывающий рестораны выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты

    Российские рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все предприятия общественного питания в стране выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета.

    Закон также дает клиентам возможность отказаться от получения электронных чеков на номер телефона или электронную почту, следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Новые нормы вступают в силу с 1 марта следующего года.

    От потребителей поступало множество жалоб на отказ в предоставлении бумажного чека в заведениях общепита, ожидается, что закон решит эту проблему.

    Как отметили в Минфине, нововведения также позволят сократить расходы бизнеса, поскольку вместо двух документов (счета и чека) достаточно будет выдать покупателю только один – бумажный чек.

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    7 августа 2024, 03:46 • Новости дня
    Мексика пригласила Путина на церемонию инаугурации президента Шейнбаум
    Мексика пригласила Путина на церемонию инаугурации президента Шейнбаум
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин приглашен на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, сообщили посольства обеих стран.

    В посольстве Мексики сообщили, что Путину направлено «приглашение России принять участие в инаугурации». Главе российского государства предстоит определить, намерен ли он сам принять участие в церемонии «или назначить другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», пояснили в диппредставительстве. В российском посольстве в Мексике подтвердили, что российская сторона получила приглашение, пишут «Известия».

    Издание указывает, что Мексика подписала Римский статут и на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда. Также отмечается, что точный список гостей церемонии пока не был озвучен. Уже известно, что Мексика не пригласит Перу и Эквадор из-за дипломатического кризиса.

    «Известия» считают, что Мексика при Шейнбаум, вероятно сохранит нейтральную политику в отношении украинского конфликта.

    Напомним, Шейнбаум, кандидат от правящей в Мексике партии Morena, одержала уверенную победу на выборах президента страны. Нынешний лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор – основатель Morena, Шейнбаум – его верная соратница. В период его президентства отношения Мехико и Вашингтона сильно ухудшились. Лопес Обрадор очень жестко дал понять, что не позволит втянуть свою страну в кризис вокруг Украины.

    В марте 2023 года МУС в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

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    7 августа 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин поддержал создание регионального штаба по ЧС в Курской области
    Путин поддержал создание регионального штаба по ЧС в Курской области
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поддержал создание регионального штаба после атак на Курскую область.

    Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании предложил создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации в связи с событиями в Курской области, передает ТАСС.

    «Хорошо», – ответил глава государства, завершая заседание. «Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста», – обратился российский лидер к первому вице-премьеру. Ранее Путин поручил Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области.

    Напомним, Мантуров на совещании у Путина заявил, что Минфину дано поручение обеспечить транш в 1,8 млрд рублей на помощь в переселении из Курской области.

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    7 августа 2024, 13:05 • Новости дня
    Путин пообещал поддержку Курской области

    Врио главы Курской области: Путин пообещал поддержку региону по всем направлениям

    Путин пообещал поддержку Курской области
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин пообещал поддержку Курской области по всем направлениям, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале, что доложил главе государства об обстановке в регионе, Путин держит ситуацию на личном контроле.

    Смирнов добавил, что сейчас в Курской области обстановка контролируемая.

    За ночь в регионе развернули более 2,5 тыс. мест в пунктах временного размещения, там находятся 302 человека, в том числе более 120 детей.

    В Курскую область выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, региону направлены дополнительные средства и другая помощь.

    Также оперативный штаб принял решение отменить в Курской области проведение всех массовых мероприятий.

    В Минобороны ранее заявили, что ВС России не дали противнику проникнуть вглубь страны и продолжили уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области.

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    7 августа 2024, 15:42 • Новости дня
    Силуанов рассказал Путину о путешествии в Крым на мотоцикле
    Силуанов рассказал Путину о путешествии в Крым на мотоцикле
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства расспросил главу Минфина Антона Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле.

    «Антон Германович, вы в отпуск опять ездили на мотоцикле?» – спросил Силуанова Путин, передает РИА «Новости».

    Глава Минфина ответил, что недавно вернулся из путешествия, подтвердив, что ездил в Крым на мотоцикле. Он отметил, что старается каждый год лично ощутить изменения в туристической и автодорожной отраслях.

    «От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше», – сообщил Силуанов.

    В июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко, представляя доклад о новом туристическом сезоне, заявил, что в этом году ожидается свыше 90 млн турпоездок, за три летних месяца туристы совершат около 44 млн поездок по стране.

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    7 августа 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал Lada Aura хорошей машиной
    Путин назвал Lada Aura хорошей машиной
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Lada Aura является «хорошей машиной», заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    На совещании министр промышленности и торговли Антон Алиханов уточнил, что «АвтоВАЗ» начнет производство этой марки автомобиля в сентябре 2024 года, передает ТАСС.

    «Хорошая машинка, комфортная, управляемая», – отметил российский лидер.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин выбрал отечественную Lada Aura для поездки по новой дороге вокруг Твери для демонстрации возможностей «АвтоВАЗа».

    Ранее глава государства дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева», он приехал за рулем Lada Aura на открытие этой дороги. Путин позитивно отозвался о Lada Aura после поездки.

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    7 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин призвал регионы помочь Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил региональным властям присоединиться к оказанию помощи Курской области, подвергшейся масштабной атаке со стороны Украины.

    Глава государства поблагодарил врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, пообещавшего помочь Курской области медицинским персоналом, медикаментами, стройматериалами, и выразил надежду, что руководство других регионов поступит так же, передает ТАСС.

    «Спасибо большое! Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все», – сказал президент, отметив, что власти регионов «имеют возможность делать больше, чем рядовые граждане».

    Ранее Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области.

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    8 августа 2024, 17:07 • Новости дня
    Врио губернатора Курской области рассказал Путину об обстановке в регионе
    Врио губернатора Курской области рассказал Путину об обстановке в регионе
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов по видеосвязи рассказал президенту России Владимиру Путину, что оперштаб области начал работать сразу после попыток прорыва границы со стороны ВСУ, глава региона координирует его работу лично.

    Смирнов поблагодарил Путина за поддержку, которую он оказывает региону, передает РИА «Новости».

    Смирнов также рассказал Путину, что практически все регионы России оказывают помощь в эвакуации населения. По его словам, число свободных коек в больницах Курской области при поддержке Минздрава увеличено до 1,8 тыс., вопросы медицины решены.

    Глава региона отметил, что работа по эвакуации людей в регионе шла круглосуточно, продолжается и сейчас, в пунктах временного размещения места есть. Вывозить людей из приграничных районов будут и автобусами, и ж/д транспортом.

    Он также доложил, что все АЗС будут оборудованы средствами РЭБ и бронезащитой.

    Утром 6 августа ВСУ попытались войти на территорию Курской области, но были остановлены российскими пограничниками и военнослужащими. ВСУ во время наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми. Минздрав сообщал о 31 пострадавшем в результате украинских атак на Курскую область.

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    6 августа 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин пообещал решить «затыки» со строительством белорусского порта в Мурманске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил готовность обсудить с главой Белоруссии Александром Лукашенко проблемы со строительством белорусского порта в Мурманске, если таковые возникнут.

    «Просто вовремя реагировать, потому что мы тогда переговорим с Александром Григорьевичем [Лукашенко]. В целом экономика Белоруссии в этом заинтересована. У нас ведь тоже бюрократии много. Поэтому надо и с той стороны активизировать. Если надо, то вы мне просто скажите, я вовремя переговорю с Александром Григорьевичем», – сказал Путин в ходе встречи с главой Мурманской области Андреем Чибисом, передает ТАСС.

    Чибис в свою очередь заверил, что «пока каких-то серьезных «затыков» нет», и пообещал обратиться к Путину, если они появятся.

    Ранее стало известно, что белорусская компания намерена к 2028 году построить в Мурманске большой порт для перевалки грузов из республики.

    Коментарии (6)
    8 августа 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин по видеосвязи провел встречу с врио главы Курской области Смирновым
    Путин по видеосвязи провел встречу с врио главы Курской области Смирновым
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг в формате видео-конференц-связи проводит встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

    «Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее хотелось бы Вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти», – обратился к Смирнову глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Утром 6 августа ВСУ попытались войти на территорию Курской области, но были остановлены российскими пограничниками и военнослужащими. ВСУ во время наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми. Минздрав сообщал о 31 пострадавшем в результате украинских атак на Курскую область.

    Коментарии (16)
    8 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин объявил о выплатах для жителей Курской области

    Путин объявил о выплате 10 тыс. рублей покинувшим жилье в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пострадавшие после провокации со стороны ВСУ жители Курской области получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с врио главы Курской области Алексеем Смирновым.

    «С председателем правительства [Михаилом Мишустиным] разговаривали совсем недавно, – отметил глава государства. – Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тыс. рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. И необходимые ресурсы будут направлены», передает ТАСС.

    В четверг Путин в формате видео-конференц-связи провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

    Коментарии (12)
    7 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии
    Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на совещании с правительством отметил мужество строителей и сотрудников коммунальных служб, которые занимаются восстановлением объектов на территории Донбасса и Новороссии.

    «Особенно отмечу мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, на все сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию. За два года они ввели в строй 20 тыс. объектов», – сказал он, передает ТАСС.

    В числе таких объектов – жилье, дороги и «все необходимое для нормальной жизни людей», добавил глава государства.

    В ходе совещания Путин в формате видеосвязи открыл инфекционную больницу в Перми, детсад в Симферополе и школу в Нижегородской области.

    Краевая клиническая инфекционная больница в Перми стала одним из самых крупных медицинских объектов в регионе. Она занимает территорию более 64 тыс. кв. м и рассчитана на 232 койки.

    Детсад в Симферополе рассчитан на 260 мест с пространством для прогулок на 5 тыс. кв. м, а школа в поселке Дубенки Нижегородской области рассчитана на полторы тысячи мест.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о разработке мастер-планов по развитию Донбасса и Новороссии.

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      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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