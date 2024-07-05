Система ПВО сбила десять беспилотников в Ростовской области

ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.3 комментария
У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.17 комментариев
По его словам, к этой категории относятся те, кто работает в стране, но не поддерживает проводимую государством спецоперацию, передает ТАСС.
«Это люди более опасные, чем те, кто уехал. Они остаются здесь, чтобы не терять заработок, но при этом думают и действуют против страны», – подчеркнул Михалков.
Режиссер подчеркнул, что критика власти и спецоперации недопустима, если она основана на «нелюбви к России» и «желании понравиться кому-то другому».
В апреле режиссер высказался о деятелях культуры, покинувших Россию в 2022 году, отметив, что им безразлична судьба мирных жителей Донбасса.
«В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь», – сообщило правительство Кировской области, передает «Газета.Ru».
Отмечается, что боец работал в условиях непрерывных обстрелов и атак беспилотников, благодаря его действиям удалось наладить своевременное оказание медпомощи военнослужащим. Санитарная группа под его командованием эвакуировала с поля боя 80 раненых солдат.
Кроме того, военнослужащий вместе с сослуживцем спас танк, подбитый украинским дроном-камикадзе под Авдеевкой. Бойцы потушили возгорание и перегнали танк в безопасное место, где боевую машину удалось восстановить.
В прошлом году боец СВО закрыл сослуживцев собой от взрыва гранаты и выжил.
Поражены живая сила и техника 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Серебрянки, Миньковки, Спорного, Красногоровки, Катериновки и Часова Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, российские войска отразили пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Украинская сторона потеряла до 630 военнослужащих, четыре бронемашины и 12 автомобилей.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М198 и гаубица М777 производства США, орудие М119 производства США и L-119 британского производства, а также две станции РЭБ. Уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.
Группировка «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах Волчанска, Веселого, Русской Лозовой, Нескучного и Циркунов Харьковской области.
ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, пикап, РСЗО «Град», установку «Пион», гаубицу М198, орудие Д-20 и установку «Гвоздика».
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Макеевки, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Торского ДНР. Кроме того, группировка отразила контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.
Потери ВСУ составили до 600 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, гаубица «Мста-Б», установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены три полевых склада, где ВСУ хранили боеприпасы.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, поразила формирования 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах Михайловки, Новгородского и Торецка ДНР.
Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.
Противник потерял 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
Военнослужащие подразделений Восточной группировки поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 116-й, 120-й и 123-й бригад теробороны в районах Константинополя, Богатыря, Нескучного, Сторожевого ДНР и Новоселовки Запорожской области. Они также отразили три контратаки формирований 108-й и 129-й бригад теробороны.
Потери украинской стороны составили до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М777 и две гаубицы FH-70.
Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Жеребянок, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину, четыре автомобиля, четыре гаубицы М777, установку «Акация», орудия Д-20 и «Гиацинт-Б».
Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и поразили два предприятия ВПК, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавшие воинские части ВСУ, цех производства и склад хранения ударных беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.
ПВО сбила 37 БПЛА, авиабомбу Hammer, ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS.
Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 197 БПЛА, 537 ЗРК, 16 499 танков и других бронемашин, 1364 РСЗО, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц спецтехники.
По данным оборонного ведомства, уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что удар был нанесен по стоянке авиационной техники на аэродроме.
В июне средства ПВО России за сутки сбили два МиГ-29 ВСУ.
По его словам, военнослужащего вывезли на позицию, оставили на месте и сообщили, что его должны забрать, однако его не встретили, передает РИА «Новости».
«Вспомнил видео, как украинский солдат на танке приехал к русским и сдался… Я тоже хочу жить. Я тоже сложил оружие и пошел в сторону русских и сдался», – сказал он.
Прудников добавил, что на украинской стороне ему угрожали расправой за то, что он хотел сдаться в плен.
В конце мая бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Лихачев перешел на сторону России вместе с танком. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России. В июне Лихачев подал документы на получение российского гражданства.
По его словам, недавно дивизион успешно отразил атаку порядка 12–16 ракет, запущенных с установки HIMARS. Ни одна из ракет не достигла своей цели, передает РИА «Новости».
Как отметил военный, цель была обнаружена на дальности около 90 километров. Ракетный комплекс вел устойчивое сопровождение цели и нанес поражение на дальности примерно 70 километров от места своей дислокации.
Накануне средства ПВО уничтожили шесть ракет Storm Shadow за сутки.
По словам Егорова, сегодня около 4:00 мск в области были зафиксированы два прилета украинских БПЛА. Оба аппарата были успешно уничтожены. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Ситуация находится под контролем, написал губернатор в своем Telegram-канале.
Напомним, в конце июня на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание из-за БПЛА.
В результате атаки беспилотников в Краснодарском крае пострадали двое детей
Как сообщил Кондратьев, по последним данным, в Приморско-Ахтарске пострадали шесть мирных жителей, включая двух детей, которые были госпитализированы, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на пятницу система ПВО уничтожила несколько украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске.
По его словам, ВСУ использовали ложные ракеты, известные как «обманки», поэтому системы противовоздушной обороны не были задействованы, сообщает ТАСС.
Известно, что в четверг воздушную тревогу в городе объявляли дважды. Первый раз сигнал об опасности звучал в течение двух минут, а второй – через 12 минут. При этом в городе не было слышно звуков работы систем противовоздушной обороны.
Напомним, в понедельник Развожаев раскрыл последствия предыдущей попытки атаки ВСУ на Севастополь.
По его словам, обломки беспилотника оказались на проезжей части, по предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС.
«Частично перекрыто движение по улице Есенина. На месте работают оперативные службы», – сообщил Демидов.
Ранее в Белгороде из-за обстрела со стороны ВСУ загорелось здание автосервиса.
По его словам, западные истребители будут так же уязвимы на своих базах, как и Су-27 и МиГ-29, которые были потеряны ВСУ в результате ударов российских комплексов «Искандер-М» по Миргороду и Долгинцево, передает ТАСС.
По оценке эксперта, имеющиеся у Киева комплексы ПВО не позволяют одновременно защищать крупные города, войска в прифронтовой зоне и военные аэродромы. Он считает, что ситуация может измениться в обозримой перспективе благодаря передаваемым Украине ЗРК Patriot, однако их будет недостаточно.
Напомним, ранее на Украине признали, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.
«Черноморск – мощный взрыв», – цитирует РИА «Новости» сообщение телеканала.
Кроме того, стало известно, что мощный взрыв раздался в городе Конотопе, расположенном в Сумской области на севере Украины. Подробности не приводятся, комментариев от местных властей пока не поступало.
Напомним, с 1.00 мск в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Как ранее сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе повреждена портовая инфраструктура.
В сообщении говорится, что обстрел был произведен из населенного пункта Галицыновка в направлении города Донецка. Всего было выпущено два снаряда, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что с начала суток ВСУ выпустили по Донецку не менее 18 снарядов калибра 155 мм. Четыре из них были кассетными.
Напомним, в начале июля при обстреле ВСУ в Донецке пострадали сотрудники МЧС.
По предварительной информации, при падении обломков сбитых БПЛА на территории города были повреждены гражданские объекты. Сейчас на месте работают специальные службы, передает ТАСС.
Напомним, в июне во время атаки украинских дронов на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС.
По словам Артамонова, всем жителям Липецкой области надо соблюдать осторожность, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на 5 июля в Краснодарском крае системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников.