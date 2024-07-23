Отвечающая за безопасность Трампа глава Секретной службы подала в отставку

Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон

Американист Межуев рассказал о преимуществах Харрис в противостоянии с Трампом

Tекст: Анастасия Куликова

«Решение Байдена обусловлено серьезным внутрипартийным давлением. Скорее всего, наиболее влиятельные демократы и их спонсоры дали понять действующему главе Штатов, что в его повторную победу они не верят. Вероятно, другого выхода у них попросту не было», – сказал политолог-американист Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

«Любой публичный выход Байдена отрицательно сказывался на рейтинге. Его последние выступления, несмотря на очевидную срежиссированность, все больше и больше доказывали стремительное ухудшение физического состояния политика. Теперь осталось узнать, готова ли Демократическая партия официально выдвинуть Камалу Харрис в кандидаты на президентский пост», – отмечает он.

«Думаю, ее перспективы можно описать как положительные. Разрыв в рейтингах с Дональдом Трампом составляет лишь несколько процентов. При этом будущая кампания может строиться на том, что в случае победы она станет первой женщиной – главой Белого дома. В ее пользу играет и относительно молодой возраст», – подчеркивает собеседник.

«В этом плане ситуация достаточно сильно осложнится именно для Дональда Трампа. Раньше на фоне Джо Байдена именно он выглядел фаворитом. Теперь же возраст, скорее всего, будут использовать против него – Харрис непременно попытается разыграть этот козырь», – считает эксперт.

«К тому же за ее плечами остаются четыре года на посту вице-президента США. Отвергать такую кандидатуру было бы неразумно. Конечно, распространено мнение, что она не отличается блестящим интеллектом. Однако это в большей степени вопрос публичного имиджа, над которым за четыре месяца можно достаточно неплохо поработать», – добавляет он.

«Важно понимать, что недостатки Харрис демократы попытаются оттенить за счет претендента на пост вице-президента. Кто именно займет это место – большая интрига. Тем не менее шансы на победу у будущей пары оппонентов Трампа имеются. Однако ее шансы на превращение в самостоятельную фигуру крайне малы», – акцентирует собеседник.

«Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон. Скорее всего, вокруг нее сплотится все антироссийское лобби США. В этом плане для Москвы на текущий момент более предпочтительным выглядит ноябрьский триумф Трампа. Но важно напомнить, что делать ставку на какого-либо кандидата, исходя из наших национальных интересов, все же не стоит», – заключил Межуев.

Ранее президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

«В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.