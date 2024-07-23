Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.11 комментариев
В СПЧ поддержали идею о передаче 5% рекламы у инфлюенсеров на соцпроекты
Член СПЧ Сидоренко: Идею о передаче 5% рекламы у инфлюенсеров на соцпроекты можно только поддерживать
Идею о передаче 5% от общего годового объема различной рекламы у инфлюенсеров на социальные проекты можно только приветствовать, такой шаг поможет развитию цифровой гигиены, считает гендиректор АНО «Белый Интернет», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.
С инициативой о введении нормы, согласно которой 5% от общего годового объема различной рекламы у инфлюенсеров нужно будет отдавать на социальные проекты, выступила Ассоциация блогеров и агентств (АБА), сообщает РАПСИ.
«Такое предложение можно только приветствовать. С одной стороны, это позволит заметно расширить социальные программы и сориентировать их на актуальные вопросы развития цифровой безопасности и цифровой гигиены граждан. С другой, это станет заметным шагом на пути повышения уровня социальной ответственности блогеров и владельцев телеграм-каналов», – подчеркнула Сидоренко.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил блогерам самостоятельно разработать корпоративную этику, а в правовых вопросах, в том числе с юридическим ликбезом – довериться государству. Путин называет отечественную блогосферу наиболее свободной и максимально демократичной сферой.