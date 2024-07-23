  • Новость часаБеспилотники ВСУ вновь атаковали порт Кавказ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Исчезновение Байдена породило в США череду самых фантастических версий
    В Совфеде оценили данные турецких СМИ о планах США открыть «южный фронт» против России в Армении
    Маск рассказал об «убившей его сына» идеологии вокизма
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    Ударом «Искандер-М» под Харьковом уничтожено около 50 иностранных инструкторов ВСУ
    Российские войска освободили Ивано-Дарьевку в ДНР
    В Госдуме пояснили новые нормы использования гаджетов в зоне СВО
    Песков: Кража активов России не останется без ответа
    Политолог Скачко указал на претензию Залужного на перехват власти на Украине
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

    11 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    9 комментариев
    23 июля 2024, 16:44 • Новости дня

    Автобус с пассажирами опрокинулся на Кубани

    В аварии с автобусом на Кубани пострадали девять человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Краснодарском крае опрокинулся рейсовый автобус, пострадали девять человек, сообщили в региональной прокуратуре во вторник.

    Авария произошла в районе поселка городского типа Черноморский Северского района, на федеральной дороге А-146. Следовавший из Ростова-на-Дону в Геленджик автобус перевернулся, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате ДТП легкий вред здоровью получили девять человек, их направили в центральную районную больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

    22 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    В Турции заявили о планах США открыть «южный фронт» против России

    Cumhuriyet: США планируют открыть «южный фронт» против России через Армению

    В Турции заявили о планах США открыть «южный фронт» против России
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты рассматривают возможность открытия «южного фронта» против России, используя для этого Армению, сообщили турецкие СМИ.

    Как пишет Cumhuriyet, США уже предпринимали попытки дестабилизировать ситуацию в Закавказье через Грузию, но эти попытки не увенчались успехом, передает RT.

    «Теперь США пытаются разыграть карту Армении», – указали в статье.

    В качестве доказательства издание приводит приглашение главы МИД Армении Арарата Мирзояна на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне, а также обсуждение вопроса о размещении представителя армии США в Министерстве обороны Армении.

    Ранее Минобороны Армении 15 июля объявило о старте совместных армяно-американских учений Eagle Partner 2024.

    Коментарии (33)
    22 июля 2024, 18:05 • Новости дня
    Стали известны обстоятельства катастрофы Superjet в Подмосковье

    Разбившийся в Подмосковье Superjet превысил заданную скорость и перешел в пикирование

    Стали известны обстоятельства катастрофы Superjet в Подмосковье
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Межгосударственный авиационный комитет (МАК) установил обстоятельства катастрофы самолета Superjet в Подмосковье, сообщили в пресс-службе комитета.

    Как указали в комитете, самолет превысил заданную скорость на 320 узлов и перешел в пикирование. Отмечается, что на шестой минуте полета сработала звуковая сигнализация Overspeed, однако экипажу не удалось вывести лайнер из снижения с помощью рукояти управления, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что причины трагедии пока не установлены. МАК продолжает расследование и уже направил авиационным властям РФ донесение с рекомендациями по повышению безопасности полетов.

    Ранее сообщалось, что пассажирский Superjet, разбившийся в Подмосковье, по предварительным данным, не совершал обязательный облет после того, как прошел техобслуживание.

    Напомним, вероятной причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье могла стать ошибка при установке датчиков угла атаки.

    Коментарии (27)
    23 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции
    Байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции
    @ @tanechkaozolina

    Tекст: Антон Антонов

    В турецкой провинции Мугла в результате ДТП погибла россиянка Татьяна Озолина – байкерша-блогер, известная в соцсетях как МотоТаня, сообщило Anadolu Ajansi.

    По информации Anadolu Ajansi, ее мотоцикл столкнулся на трассе с мотоциклом другого блогера Онура Обута. Озолина погибла в ДТП, Обут доставлен в больницу, передает РИА «Новости».

    При этом IHA сообщает, что три мотоцикла ехали группой, когда столкнулись с фурой. Один из мотоциклов врезался в барьер на обочине, второй – в разделительный барьер.

    В YouTube у Озолиной около 2 млн подписчиков. В последнее время она снимала видео о путешествии по Турции, передает RT.

    В мае в отелях в провинции Анталья обнаружили тело 39-летней российской туристки Александры Тепляковой, а в апреле – 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова.

    Коментарии (61)
    23 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе

    Полковник испанской армии в отставке Баньос сообщил о гибели военных из Франции и Британии в результате удара по Одессе

    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе
    @ ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос.

    Баньос подчеркнул, что речь идет не о французских наемниках, а о «солдатах французской армии». Кроме того, по его словам, ранены еще 25 членов британской Специальной воздушной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Canal del Coronel.

    Баньос уточнил, что «не может подтвердить» полученную информацию. «Я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно...» – сообщил он. При этом Баньос не назвал дату удара по Одессе.

    Напомним, СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Один из сценариев, который рассматривали СМИ, предполагал отправку французских военных в Одессу.

    Коментарии (13)
    23 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» нанес ракетный удар по лагерю иностранных наемников в Харьковской области, уничтожены около 50 инструкторов западных стран, сообщили в Министерстве обороны России.

    Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации наемников и инструкторов в Дергачах в Харьковской области, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале.

    Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что в результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии.

    Коментарии (13)
    22 июля 2024, 19:28 • Новости дня
    В Кабардино-Балкарии оштрафовали проявивших неуважение к гимну России

    Восемь жителей Кабардино-Балкарии оштрафованы за неуважение к гимну России

    В Кабардино-Балкарии оштрафовали проявивших неуважение к гимну России
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мировой суд Нальчика оштрафовал восьмерых человек за нарушение порядка исполнения гимна России, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

    Отмечается, что судебные материалы были составлены по статье 17.10 КоАП РФ («Нарушение порядка официального использования <...> Государственного гимна Российской Федерации»). Все восемь человек признали вину в суде и были оштрафованы на 3 тыс. рублей каждый, передает РИА «Новости».

    Как указали в пресс-службе, еще одно дело о подобном правонарушении будет рассмотрено в ближайшее время.

    Напомним, что в начале июля в социальных сетях были опубликованы видеоролики, снятые в школе №33 города Нальчика. На кадрах видно, что некоторые родители учеников во время исполнения гимна России не встали с мест в актовом зале, а несколько человек сидели в телефонах.

    Данная публикация привлекла внимание главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Он направил обращение «в соответствующие органы» для проверки данного инцидента и принятия решения.

    Коментарии (29)
    23 июля 2024, 12:49 • Новости дня
    В России предложили заставить блогеров жертвовать на социальные проекты

    Необходима норма, по которой инфлюэнсеры должны будут отдавать часть своего ежегодного дохода в пользу социальных проектов, заявили в «Ассоциации блогеров и агентств».

    «Ассоциация блогеров и агентств» предложила ввести норму, согласно которой 5% от общего годового объема различной рекламы у инфлюэнсеров нужно будет отдавать на социальные проекты, передает Telegram-канал AdIndex.

    Коментарии (15)
    23 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    Пловчиха Ефимова высмеяла условия проживания на Кубке России в Екатеринбурге
    Пловчиха Ефимова высмеяла условия проживания на Кубке России в Екатеринбурге
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пожаловалась на условия проживания в отеле Екатеринбурга на финале Кубка России, следует из ее записи в соцсети.

    Ефимова на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) с сарказмом рассказала об условиях проживания в Екатеринбурге.

    «Как Москва нас хорошо заселила. Сейчас хотя бы даже кровати раздвинули. Видишь, как много места? Ну и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем пенсионерском-то возрасте», – приводит слова спортсменки Ura.ru.

    Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Соревнования проводят во Дворце водных видов спорта.

    Коментарии (37)
    22 июля 2024, 18:35 • Новости дня
    В Госдуме объяснили «страшную статистику» гибели людей на воде

    В Госдуме призвали бороться с гибелью детей на воде на федеральном уровне

    В Госдуме объяснили «страшную статистику» гибели людей на воде
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Данная ситуация – показатель того, что пока мы не можем охватить семьи с детьми организованным отдыхом. Но если оборудованных мест для купания будет больше, то люди вряд ли продолжат купаться в непригодных для этого дела местах», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комментируя гибель сорока человек за день во время купания в России.

    «Страшная статистика, которая в последние дни свидетельствует о массовой гибели людей в водоемах, которые плохо обустроены – не имеют штата спасателей, предупредительных знаков, материальных условий для того, чтобы действительно организовать спасение людей – заставляет еще раз вернуться к ряду мер», – говорит Останина.

    Во-первых, продолжает собеседница, учитывая хороший советский опыт развития общественно-государственной организации ОСВОД (Общество спасения на водах), необходимо обучать людей держаться на воде. Во-вторых, в каждом российском регионе следует оборудовать ряд мест отдыха людей у водоемов, поскольку невыносимая жара, которая настигла россиян в этом году, заставляет людей, в том числе семьи с детьми, искать любые способы охладиться.

    «Данная ситуация – показатель того, что пока мы не можем охватить семьи с детьми организованным отдыхом. Но если оборудованных мест для купания будет больше, то люди вряд ли продолжат купаться в непригодных для этого дела местах. У нас сейчас из 18 млн детей от 7 до 17 лет, которые имеют право на отдых и оздоровление, только 5 млн охвачено организованным отдыхом. Остальные дети остаются с родителями. И учитывая, что вопрос приобретения путевок ложится на кошелек родителей, не все могут позволить себе поездку на море и другие специально отведенные для купания места», – рассказывает депутат.

    Она подчеркивает, что на данный момент для семей с детьми нет никаких льгот на дорожные путешествия, хотя для того, чтобы осуществить путешествие по России, например, на озеро Байкал, нужно проехать по платным дорогам. А авиаперелет или проезд поездом «стоит непомерно дорого», да и раскупают такие билеты мгновенно – всем семьям с детьми их не хватает.

    «Поэтому нам просто необходимо выделить на отдых и оздоровление детей средства из федерального бюджета, еще раз увеличить строительство загородных детских лагерей для того, чтобы все дети были охвачены организованным отдыхом, где с ними работали бы опытные инструкторы, где были бы у них вожатые. Что касается отдыха на водоемах, то тут надо возвращать ОСВОД, учить людей держаться на воде, повторять с ними предупредительные, запрещающие знаки, информировать людей о том, где и как опасно купаться», – считает Останина, отмечая, что она уже обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением вернуться к рассмотрению вопроса о том, чтобы перевести организацию отдыха и оздоровление детей на федеральный уровень.

    Напомним, за минувшие сутки в России на водоемах погибли 40 человек, двое из которых дети. А в конце июля МЧС России сообщало о резком всплеске смертности на воде. В период с 12 по 26 июля погибли 86 детей. При этом за весь предыдущий период 2024 года было 80 таких жертв.

    Ранее СМИ сообщили, что участились случаи заражения личинками червей, которые проникают под кожу во время купания и вызывают сильный зуд, передает «News.ru». Данную тенденцию выявили у жителей Нижнего Новгорода поселка в Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Среди заболевших также есть дети.

    Коментарии (27)
    23 июля 2024, 13:17 • Новости дня
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    @ PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Введенные Японией антироссийские санкции обернулись для нее же глубоким кризисом, экономическая ситуация в Японии похожа на фильм ужасов, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Токио сделали все продиктованные Вашингтоном шаги, из-за чего на российский рынок хлынул китайский автопром, передает ТАСС.

    «Настоящий фильм ужасов, в который они сами себя загнали», – подчеркнула дипломат.

    Также Захарова выразила уверенность, что Токио не сможет вернуть позиции на российском рынке в прежнем объеме, да и в целом страна не способна проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на свои национальные интересы.

    Более того, по словам Захаровой, Япония не имеет права претендовать на постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

    В июне Япония расширила санкции против России.

    Коментарии (22)
    22 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец не стал обжаловать решение суда

    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии наемник из ФРГ не стал обжаловать решение суда

    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец не стал обжаловать решение суда
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни через расстрел, не стал обжаловать приговор, решение суда вступило в законную силу.

    Об этом в понедельник сообщило госиздание «СБ.Беларусь сегодня», передает РИА «Новости».

    Суд признал Кригера виновным в шести преступлениях, включая теракт, совершенный в целях воздействия на представителей власти, устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. Кроме того, он признан виновным в сотрудничестве с иностранной спецслужбой, наемничестве, участии в экстремистском формировании, незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ, а также в умышленном повреждении путей сообщения.

    Среди эпизодов дела – подготовка взрыва на железной дороге в Белоруссии по заданию Службы безопасности Украины.

    Ранее Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику.

    Коментарии (13)
    22 июля 2024, 20:34 • Новости дня
    Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины

    Боррель: Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины

    Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза (ЕС) не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, Венгрия отказалась снимать вето, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По словам Борреля, эти деньги планировалось передать странам ЕС в качестве компенсации за уже переданные Украине вооружения, передает ТАСС. Несмотря на то что средства остаются заблокированными, Киев продолжит получать оружие, добавил он.

    «Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Страны ЕС не получат компенсации [за уже переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», – сказал глава дипломатии ЕС.

    Ранее Болгария решила предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования.

    Коментарии (21)
    23 июля 2024, 06:57 • Новости дня
    Залужный призвал жителей стран Запада «отказаться от ряда свобод»

    Посол Украины в Британии Залужный призвал жителей стран Запада на время «отказаться от ряда свобод»

    Залужный призвал жителей стран Запада «отказаться от ряда свобод»
    @ Ukrainian Presidentia/imago-images.de/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общество на Западе должно временно «отказаться от ряда свобод ради выживания», заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании.

    Посол Украины выступил на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований, передает РИА «Новости».

    «Свободные и демократические государства и их правительства должны проснуться и подумать о том, как защищать своих граждан и страны», – приводит его слова ТАСС.

    Залужный заявил о важности «честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом». По его словам, обществу необходимо согласиться «на временный отказ от ряда свобод ради выживания».

    Он подчеркнул, что «современные войны носят тотальный характер», в связи с чем требуют «усилий общества в целом», а не только армии. Залужный выразил уверенность, что политики «должны мобилизовывать общество».

    Конфликт на Украине Залужный считает «войной переходного периода», указывая на рост значения технологий в вооруженных конфликтах. На Украине, по его словам, создают технологии, но не получается их масштабировать. У Запада же, как считает Залужный, имеются необходимые ресурсы, но отсутствует «прикладное и практическое поле, чтобы их испытывать». Он полагает, что только вместе Украина и ее партнеры смогут «эффективно использовать ресурсы».

    В начале июля Залужный сообщил, что приступил к работе в качестве посла Украины в Британии.

    Коментарии (38)
    22 июля 2024, 18:30 • Новости дня
    СМИ рассказали о возможной гибели сына губернатора Саратовской области

    Источник: В ДТП в Саратове погиб сын губернатора Бусаргина

    СМИ рассказали о возможной гибели сына губернатора Саратовской области
    @ dpa/ТАСС

    В Саратове столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, погибли два человека, включая несовершеннолетнего сына губернатора Романа Бусаргина, сообщили два источника агентства ТАСС.

    В аварии погиб 16-летний сын главы региона, сообщил собеседник ТАСС.

    Авария произошла около 14.00 мск в Волжском районе на улице Соколовой, там столкнулись грузовик MAN и два автомобиля Lada Granta. Погибли два человека, один пострадал.

    Коментарии (7)
    23 июля 2024, 09:25 • Новости дня
    Франция оставила без воды моряков российского парусного фрегата «Штандарт»

    «Mor Glaz»: На «Штандарте», который не пустили в порт во Франции, кончается вода

    Франция оставила без воды моряков российского парусного фрегата «Штандарт»
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запас воды скоро закончится у команды российского фрегата «Штандарт», которому власти Франции запретили пришвартоваться в порту Бреста, заявил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.

    На корабле уже наблюдается дефицит воды, и ситуация будет быстро ухудшаться. Элькан добавил, что никакая власть ни в каком государстве не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения, передает РИА «Новости».

    По словам активиста, ассоциация продолжит добиваться того, чтобы корабль смог причалить к берегу, а власти должны понять, что очень скоро у моряков закончится вода и еда, и им не может быть отказано во входе в порт.

    Элькан отметил, что также общался с проукраинской ассоциацией, добивавшейся санкций против фрегата.

    «У них нет никакой идеологии. Они не помогают своим. Их единственная задача – уничтожать все русское. Люди в этой ассоциации разжигают ненависть. Использовать эту ситуацию в этих целях – стыдно и скандально», – заключил он.

    Как сообщил капитан «Штандарта» Владимир Мартусь, ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании, а сейчас корабль стоит на якоре в полукилометре от побережья Франции без права зайти в порт. На борту находится команда из 17 моряков из России, Испании, Франции, Бельгии, США, Нидерландов, Англии и Израиля.

    По данным сервиса Marinetraffic, «Штандарт» в настоящее время находится у побережья Испании, направляясь в порт Виго.

    Ранее Мартусь рассказал о курьезном случае с корабельными пушками: в России их пытался проверить участковый полицейский.

    Коментарии (6)
    Главное
    Госдума приняла вводящий миграционный режим высылки закон
    Киевский институт озвучил данные о готовности украинцев к территориальным уступкам
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    СГБ Латвии начала преследование экс-евродепутата Жданок
    В России предложили заставить блогеров жертвовать на социальные проекты
    В Новой Москве погибла ученая-экономист Валентина Бондаренко
    Пловчиха Ефимова высмеяла условия проживания на Кубке России в Екатеринбурге

    Украина погрузилась во тьму уже летом

    На Украине уничтожено 70% всех энергомощностей, заявил Евросоюз, пообещав подумать о поддержке. Однако реально помогать Украине Брюссель не хочет, да и не может. Между тем на Украине уже сейчас электричество отключается на 10–12 часов в день. Сценарии на зиму – один хуже другого. Почему ситуация вышла из-под контроля уже сейчас и что будет, когда ударят морозы? Подробности

    Перейти в раздел

    У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского

    Выход Джо Байдена из президентской гонки поставил перед властями Украины дилемму: продолжать сотрудничество с Демпартией США или же попытаться наладить диалог с республиканцами во главе с Дональдом Трампом. По мнению экспертов, шансы на успешную реализацию второго сценария невелики, ведь в свое время Трамп чуть не лишился должности из-за Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

    Перейти в раздел

    У Камалы Харрис есть важные качества для победы над Трампом

    Пока республиканская оппозиция США требует показать живого президента Джо Байдена и доказать, что в стране не произошло госпереворота, преемница Байдена Камала Харрис вполне успешно сколачивает вокруг себя коалицию. Скорее всего, кандидатом от демократов станет именно она. И у нее будет реальный шанс на победу над Дональдом Трампом. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............