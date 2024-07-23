Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.0 комментариев
ВСУ в Новгородском пытались расстрелять мужчину при эвакуации из Торецка
Украинские войска пытались убить мирного жителя при эвакуации на территорию России из района Торецка, сообщил мэр города Иван Приходько.
По его словам, во время эвакуации из Дзержинского района Горловки украинские каратели открыли по мужчине огонь из автоматов, он получил ранения, передает ТАСС.
Приходько добавил, что пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что десятки тел погибших от действий ВСУ мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска).