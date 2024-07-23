ВСУ в Новгородском пытались расстрелять мужчину при эвакуации из Торецка

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, во время эвакуации из Дзержинского района Горловки украинские каратели открыли по мужчине огонь из автоматов, он получил ранения, передает ТАСС.

Приходько добавил, что пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что десятки тел погибших от действий ВСУ мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска).