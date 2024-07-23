Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.0 комментариев
Российские FPV-дроны уничтожили Abrams на Покровском направлении
Расчеты FPV-дронов ВС России подбили американский Abrams около пункта Прогресс на Покровском направлении в ДНР, сообщил военный эксперт Ян Гагин.
По его словам, в районе Прогресса на Покровском направлении российские дроноводы подбили очередной Abrams, передает ТАСС.
По данным объективного контроля, при попытке покинуть технику члены экипажа были уничтожены.
Ранее замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров рассказал, что в программу подготовки российских военнослужащих на полигонах включено изучение уязвимых мест американского танка Abrams.