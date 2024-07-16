Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.26 комментариев
СМИ: Обвиняемый в теракте в «Крокусе» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово»
В СИЗО «Лефортово» между фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджоном Мирзоевым и одним из сотрудников следственного изолятора произошел конфликт, сообщили СМИ.
Как пишет «Московский комсомолец», инцидент произошел после того, как сотрудник изолятора высказал претензии обвиняемому в терроризме. Отмечается, что оперативник был вынужден общаться с Мирзоевым, между ними произошел диалог, в ходе которого обвиняемый якобы начал критиковать ислам в грубой форме. Мужчины поругались, дело дошло до стычки.
Официально эту информацию подтвердить не удалось.
Ранее сообщалось, что Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, которые обвиняются в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», не стали обжаловать продление ареста.