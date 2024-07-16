Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.12 комментариев
Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.12 комментариев
Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.7 комментариев
ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.12 комментариев
Как выяснил Telegram-канал «Типичная Рязань», семья девушки переехала в США в 2000 году. После переезда она работала тренером, училась в университете и окончила школу частных телохранителей, сообщает Lenta.Ru.
Предполагается, что уроженка России родом из города Скопин Рязанской области. Она имеет звание мастера спорта по рукопашному бою и карате. Информацию, что спасшая Трампа девушка является уроженкой России, подтвердил также политолог Алексей Чадаев.
Напомним, в субботу днем на митинге в Батлере было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».
«Мы пришли к выводу, что сейчас, в настоящий момент, такой шаг нецелесообразен для США», – отметил Миллер, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не санкционирует подобные удары, передает ТАСС.
По его словам, США предоставили Украине право наносить удары американским оружием через границу, но пока не планируют выходить за рамки этого разрешения. Кроме того, Миллер сообщил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.
Напомним, Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам.
Инициатива принадлежит ассоциациям «Верона за свободу» и «Свободный профсоюз», при поддержке культурной ассоциации «Венето – Россия» в Вероне, передает ТАСС.
По словам главы «Венето – Россия» Пальмарино Дзоккателли, подобные плакаты также появились в Парме, Пизе, Кьети, на острове Капри и в Массе. Некоторые ассоциации обращаются за разрешением использовать изображения в высоком разрешении. На плакатах, например, на Капри напоминают, что в Донецке также был размещен плакат с надписью «Народ Италии – не мой враг».
Дзоккателли заявил, что верит в силу «народной дипломатии», близкой к обычным людям. Он отмечает, что контакты будут продолжены.
Ассоциация регулярно проводит мероприятия, связанные с Россией и ее историей, а также разъясняет причины конфликта на Украине и характер киевского режима, который используется для ослабления России. Дзоккателли отмечает, что в Италии много людей, понимающих это, но центральные СМИ ведут антироссийскую линию.
Человеческий фактор не исключили из возможных причин катастрофы Superjet в Подмосковье
По его словам, «картина происшествия с большой долей вероятности указывает на человеческий фактор, передает ТАСС. Он подчеркнул, что SSJ является надежным самолетом. «Важно не только сделать хороший самолет, значение имеет, как его обслуживают и как им управляют», – сказал собеседник агентства.
Две предыдущие катастрофы с SSJ, произошедшие в Индонезии в 2011 году и в Шереметьево в 2019 году, были вызваны человеческим фактором, добавил он.
В субботу следователи приступили к осмотру завода, где обслуживался упавший в Подмосковье SSJ-100.
«После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс», – приводит слова Трампа ТАСС.
Напомним, накануне Трамп заявил о необходимости немедленно предоставить защиту Секретной службы Роберту Кеннеди-младшему, который объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в качестве независимого кандидата.
Медведев считает, что после жесткой расправы «украинских извергов» с российским пленным к ним не может быть никакого милосердия, а следует применять «только тотальные казни». Зампредсовбеза отметил, что у убивших российского пленного «нет права на жизнь».
«Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также процитировал стихотворение поэта Константина Симонова: «Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»
Ранее The New York Times сообщило, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой проверить информацию о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного.
«Это катастрофа для Украины», — приводит ТАСС цитату политика.
Издание отмечает, что возможная победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах уже вызвала панику в Европе. А утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Украины».
Напомним, Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.
The Economic Times: Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию
Газета указывает, что Индия выражает обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию, который назвал встречу лидеров «сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине», передает ТАСС.
Как уточняет Economic Times, Индия в этой связи отложила заседания индийско-украинской рабочей группы по вопросам развития культурных связей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа.
СМИ: Актер Джонни Депп начал встречаться с российской моделью
Источники сообщили, что он встречается с 28-летней косметологом и моделью Юлией Власовой, с которой познакомился на 55-м международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года, сообщает РИА «Новости».
Как отмечает издание, ранее девушка публиковала в соцсетях совместные фотографии, но не подтверждала, что у них с актером роман.
Напомним, Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в клевете в связи со статьей в Washington Post, где его экс-супруга пожаловалась на домашнее насилие. При этом Херд не обвиняла именно Деппа. Однако актер заявил, что лишился из-за публикации нескольких ролей. Он, в свою очередь, и сам обвинил Херд в домашнем насилии. Депп потребовал компенсацию в размере 50 млн долларов. Херд подала встречный иск, требуя с бывшего мужа 100 млн долларов.
Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете и обязали выплатить актеру 10 млн долларов и еще 5 млн штрафа. Присяжные удовлетворили также иск Херд, обязав Деппа выплатить компенсацию в размере 2 млн долларов.
Апелляционный суд города Кропивницкий согласился отпустить Червинского под залог в 9 млн гривен, которые нужно внести до 4 августа, при этом Червинский не должен покидать города, где официально проживает, а также не должен общаться со свидетелями и потерпевшими, передает РИА «Новости».
«Если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас внести эту сумму – нет, не готовы. Но это первый и очень важный шаг – хотя бы определение суммы залога», – заявил Иосипов. При этом адвокат добавил, что о внесении залога сторона защиты еще советуется. Сам же Червинский не знает, смогут ли найти залоговую сумму за такое короткое время.
Ранее украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.
Напомним, в июле 2022 года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
Попова отправили под домашний арест, его отпустили из-под стражи в зале суда, передает РИА «Новости».
В мае бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову отказали в переводе под домашний арест по делу о мошенничестве.
Подполье сообщило об ударе по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке Запорожской области
Источник подпольщиков сообщил, что российские ракеты уничтожили в Гуляйполе технику, был нанесен удар по артиллеристам, которые спрятались в кустах возле здания. Кроме того, удар пришелся по танку, который взорвался вместе с экипажем и десятком боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, в Новоандреевке удар пришелся по только что прибывшей группе украинских военных, спрятавшейся в кустах около одного административного здания.
Кроме того, всего за ночь в Запорожской области были уничтожены 12 домов, где ВСУ устроили пункты дислокации, мирные жители не пострадали, следует из данных подполья.
Ранее под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами.
Издание напомнило, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов. Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины.
По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.
Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».
В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», напомнило The New York Times.
Кроме того, издание приводит высказанные и ранее комментарии Вэнса о поддержке Украины со стороны США, в которых сенатор сомневается в том, что Западу хватит мощностей для производства того количества оружия, которое нужно Украине.
«Приняв оборонительную стратегию, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и дать время для начала переговоров», – цитирует The New York Times Вэнса.
Кроме того, во время переговоров в Сенате по пакету помощи Украине политик утверждал, что США должны направить средства на защиту южной границы страны.
Также Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, что США необходимо сосредоточить свои усилия на Азии, а не на Украине, он утверждал, что производство ракет системы «Патриот» для Украины лишит Тайвань такого оружия в случае конфликта с Китаем.
«Во всем мире много плохих парней, и меня гораздо больше интересуют сейчас некоторые проблемы Восточной Азии, чем Европы», – сказал сенатор.
Ранее европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».
До этого Вэнс заявлял, что Трамп при победе на выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине.
Как говорится в сообщении, по данным средств объективного контроля, ВСУ перебросили в Часов Яр группу иностранных наемников, некоторые из которых находятся на переднем крае обороны, передает ТАСС.
По данным силовых структур, радиоперехваты фиксируют переговоры на английском и немецком языках.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре.
Как сообщило издание, Орбан в своем послании дал краткую оценку недавно состоявшихся дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, передает ТАСС.
По мнению венгерского премьера, интенсивность вооруженного конфликта на Украине в ближайшем будущем может резко возрасти. Поэтому, как считает Орбан, ЕС необходимо возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении мирной конференции для поиска путей урегулирования украинского кризиса.
Напомним, Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине.