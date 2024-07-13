«Зенит» завоевал Суперкубок России по футболу

Чехия призвала Запад убедить Россию в отсутствии успехов на Украине

Tекст: Максим Попов

По словам Павела, Запад должен донести до России, что она не сможет достичь значительного успеха на поле боя и будет вынуждена сесть за стол переговоров. Это может подтолкнуть Москву к началу мирных переговоров, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент Чехии считает необходимым оказывать политическое и дипломатическое давление на Россию и убеждать как можно больше стран в том, что конфликт в Украине должен быть решен в соответствии с международным правом. Павел отметил, что если Украина сможет устоять перед давлением России, то определенного прогресса можно ожидать уже в конце этого года или в начале следующего.

Напомним, по словам Павела, в июле и августе Украина получит по 50 тыс. боеприпасов в рамках «чешской инициативы». А с сентября по конец года ежемесячные поставки составят от 80 до 100 тыс. боеприпасов.



