Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
«Зенит» завоевал Суперкубок России по футболу
В Волгограде петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» и завоевал Суперкубок России по футболу.
Матч завершился со счетом 4:2. В составе «Зенита» голы забили Родригао, Вендел и Максим Глушенков (дубль), за «Краснодар» – Никита Кривцов и Федор Смолов, передает РИА «Новости».
Напомним, в матче за Суперкубок встречаются обладатель Кубка России и чемпион России предыдущего сезона. Поскольку «Зенит» получил и Кубок России, и чемпионство, его соперником стал «Краснодар» – команда, занявшая второе место в Российской премьер-лиге.