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«Зенит» победил «Балтику» и в пятый раз выиграл Кубок России
Петербургский футбольный клуб «Зенит» победил в игре с калининградским клубом «Балтика», став пятикратным обладателем Кубка России по футболу.
Финал проходил на московском стадионе «Лужники», присутствовало свыше 41 тыс. зрителей, передает РИА «Новости».
Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». У «Балтики» гол забил Алекс Фернандес (40-я минута), у «Зенита» – Нино (81) и Нуралы Алип (90+5).
Петербургская команда в пятый раз стала обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016, 2020 и 2024).