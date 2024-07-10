В РКН назвали число заблокированных YouTube российских каналов

РКН: YouTube заблокировал более 200 каналов российских СМИ и деятелей с 2020 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, с начала 2024 года сервис заблокировал доступ к 83 российским интернет-страницам, в 2023 году – к 27, в 2022 году – к 63, в 2021 году – к 21, в 2020 году – к 13 страницам, передает ТАСС.

Как отметили в РКН, YouTube, принадлежащий американской компании Google LLC, массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России.

«Ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы – это акт цензуры», – подчеркнули в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили об ответственности за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ. Штраф составляет не менее 4 млн рублей, а за повторное нарушение – 8 млн.

Среди каналов, попавших под санкции YouTube с 2020 года, – «Соловьев LIVE», «Крым-24», RT, РБК, НТВ, официальный канал Совета Федерации. Ранее YouTube заблокировал каналы российских артистов Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и журналиста Вячеслава Манучарова.

Напомним, певец Shaman (Ярослав Дронов) назвал свою национальность причиной блокировки на YouTube.