СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.27 комментариев
Российская ПВО отразила атаку украинского беспилотника над Белгородом
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в очередной раз отразили атаку украинского беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве сообщили, что атака была отражена около 13.40 мск, передает РИА «Новости».
Это уже третий беспилотник, сбитый над Белгородом за 9 июня. Ранее ПВО нейтрализовали украинскую ракету «Нептун-МД» и два других беспилотника.
Ранее сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе.