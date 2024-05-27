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Путин заявил о готовности России увеличить газовые поставки в Узбекистан
Путин заявил о готовности России увеличить газовые поставки в Узбекистан через соседний Казахстан
Россия готова увеличить объем поставок природного газа в Узбекистан через соседний Казахстан, заявил президент Владимир Путин во время встречи в Ташкенте с президентом Шавкатом Мирзиеевым.
По словам российского лидера, в настоящее время Москва экспортирует газ в Узбекистан с большим опережением графика, но Газпром при необходимости готов увеличить объем поставок, сказал он.
Также во время встречи президентов России и Узбекистана было достигнуто соглашение о создании совместной инвестиционной платформы, нацеленной на поддержку проектов ведущих предприятий двух стран, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в расширенном составе.