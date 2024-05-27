Путин заявил о готовности России увеличить газовые поставки в Узбекистан через соседний Казахстан

Tекст: Максим Попов

По словам российского лидера, в настоящее время Москва экспортирует газ в Узбекистан с большим опережением графика, но Газпром при необходимости готов увеличить объем поставок, сказал он.

Также во время встречи президентов России и Узбекистана было достигнуто соглашение о создании совместной инвестиционной платформы, нацеленной на поддержку проектов ведущих предприятий двух стран, передает ТАСС.



Как сообщалось ранее, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в расширенном составе.





