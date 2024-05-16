В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Путин и Си Цзиньпин продолжили общение в неформальной обстановке
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили неформальный диалог в правительственной резиденции «Чжуннаньхай».
До этого лидеры провели переговоры в Пекине в узком и расширенном формате, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития.