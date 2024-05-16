В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Путин встретился с премьером Госсовета Китая
Президент Владимир Путин встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.
Встреча прошла в Большом западном зале Дома народных собраний после окончания российско-китайских переговоров и прошедшего в закрытом формате торжественного приема от имени председателя КНР, передает ТАСС.
По графику на переговоры с премьером Госсовета отводится 45 минут.
Ранее Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.