Песков: Россия заинтересована в стабильной ситуации в Грузии

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля отметил, что оппозиция в стране остро и резко реагирует на планы повторного внесения законопроекта об иностранных агентах в парламент Грузии. Было бы абсурдно считать это «русским проектом», подчеркнул Песков.

«Дело в том, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, – это США», – напомнил он, добавив, что почти все страны сейчас борются с агентами иностранных государств, которые получают деньги или находятся под влиянием иностранных государств, передает ТАСС.

«Ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику. Это нормальная практика», – указал он.

Между тем представительство ЕС в Тбилиси заявило, что Евросоюз выражает серьезную озабоченность решением правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» повторно внести на рассмотрение парламента законопроект об иноагентах. Там заявили, что ЕС «огорчен» этими процессами.

Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявлял, что грузинская сторона требует от западных стран перестать выделять деньги неправительственным организациям в стране, настроенным на экстремизм и революцию.