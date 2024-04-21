Власти Киева собрались закрыть две станции метро

Власти Киева собрались закрыть станции метро «Почайна» и «Тарас Шевченко»

Tекст: Антон Антонов

Речь идет о станциях «Почайна» и «Тарас Шевченко», которые требуют ремонта «не из-за изношенности», а «из-за трещин и просачивания влаги», передает ТАСС со ссылкой на украинске СМИ.

Источник признал, что «грунтовые воды, осадки, а в результате – разрушение» грозят не только указанным станциям.

Кроме того, по его словам, «Почтовая площадь» сталкивается с высокой нагрузкой из-за автомобильного трафика, незавершенной транспортной развязки и офисных новостроек.

Напомним, в декабре на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В марте начальника КП «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского СМИ уличили в коррупции, он написал заявление об увольнении.



