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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    19 комментариев
    21 апреля 2024, 23:55 • Новости дня

    Власти Киева собрались закрыть две станции метро

    Власти Киева собрались закрыть станции метро «Почайна» и «Тарас Шевченко»

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с техническими неисправностями, вызванными подтоплением, планируется закрыть еще две станции метро на синей ветке, сообщил источник в Киевской городской военной администрации.

    Речь идет о станциях «Почайна» и «Тарас Шевченко», которые требуют ремонта «не из-за изношенности», а «из-за трещин и просачивания влаги», передает ТАСС со ссылкой на украинске СМИ.

    Источник признал, что «грунтовые воды, осадки, а в результате – разрушение» грозят не только указанным станциям.

    Кроме того, по его словам, «Почтовая площадь» сталкивается с высокой нагрузкой из-за автомобильного трафика, незавершенной транспортной развязки и офисных новостроек.

    Напомним, в декабре на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В марте начальника КП «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского СМИ уличили в коррупции, он написал заявление об увольнении.


    20 апреля 2024, 15:47 • Новости дня
    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

    CNN: Потеря Украиной Часова Яра станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»
    @ Radio Free Europe/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Потеря ВСУ Часова Яра, который является одним из ключевых рубежей, обернется «серьезным сдвигом» для украинской армии, которая и так находится в мрачном положении, отмечает канал CNN.

    В сюжете отмечается, что ВСУ отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. По словам командира батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрия Федоренко, заняв Часов Яр, российские войска возьмут под «огневой контроль» Константиновку и Краматорск, что станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка», передает РИА «Новости».

    Кроме того, еще одно ключевое место, по словам украинских военных, это село Очеретино, взяв которое, российская армия сможет контролировать жизненно важные для ВСУ логистические маршруты.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении: нет людей, техники, разведки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.

    Коментарии (8)
    20 апреля 2024, 20:42 • Новости дня
    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила закон о конфискации активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

    За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против, передает РИА «Новости».

    Сейчас документ направляется в сенат для рассмотрения. Законопроект содержит положения о конфискации активов России, включая «запрет на разморозку суверенных российских активов» и «использование активов для восстановления Украины».

    Ранее в МИД России посягательство Запада на российские активы назвали воровством.


    Коментарии (53)
    20 апреля 2024, 17:50 • Новости дня
    Названо число уничтоженных ВС России за два месяца Abrams на Украине

    NYT: Россия уничтожила пять переданных США Украине танков Abrams за два месяца

    Названо число уничтоженных ВС России за два месяца Abrams на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США, еще как минимум три получили «незначительные повреждения» с начала этого года, сообщает газета The New York Times (NYT).

    По данным источников NYT, для атаки на танки ВС России используют беспилотники, передает ТАСС.

    В статье также говорится, что от российских ударов пострадали и немецкие танки Leopard, по меньшей мере 30 из них были уничтожены на украинской территории.

    Ранее в США рассказали об уязвимости танков Abrams перед дешевыми дронами.

    Коментарии (3)
    20 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Стали известны подробности расстрела отцом и сыном полицейского в Винницкой области

    «Страна.ua»: Полицейского под Винницей на блокпосту расстреляли служащие в ВСУ отец и сын

    Стали известны подробности расстрела отцом и сыном полицейского в Винницкой области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Блокпост в Винницкой области расстреляли отец и сын, которые служат в 28-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), они перевозили что-то запрещенное, сообщили украинские СМИ.

    По данным СМИ, мужчин попросили открыть ящики, которые были у низ в багажнике, но военные напали на полицейских, передает «Газета.Ru».

    Украинское информагентство УНИАН сообщило, что сейчас застреливших полицейского ищут. В Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция, разослана ориентировка во все региональные подразделения нацполиции, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины, второй полицейский получил ранения.

    Коментарии (5)
    20 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России

    Депутат Ивлев: НАТО планирует удары ВСУ по России во время командно-штабных игр

    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России
    @ Dirk Waem/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских войск по территории России планируются во время командно-штабных игр в интересах ВСУ на картах российских регионов генералами НАТО под руководством США, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

    Ивлев отметил, что заявления Йенса Столтенберга о якобы законных ударах ВСУ по России, можно назвать признанием в том, что НАТО координирует действия Украины. По его словам, натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят учения на картах Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей, после чего дают команды главкому ВСУ Александру Сырскому, передает РИА «Новости».

    Также депутат заявил, что украинских летчиков и специалистов ПВО обучают на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы, а на полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard. По его словам, спутники и беспилотники США передают разведданные и оказывают навигационную поддержку при нанесении ударов ВСУ по России.

    Ивлев считает, что своими заявлениями о легитимности ударов ВСУ, он разрешил Киеву и в дальнейшем продолжать террористические атаки России.

    Ранее Столтенберг заявил, что альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России».

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

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    20 апреля 2024, 10:06 • Новости дня
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины, сообщают украинские СМИ.

    По данным журналистов, внедорожник в защитном окрасе был остановлен для проверки документов, передает РИА «Новости». Злоумышленники открыли огонь по полицейским, в результате чего один из стражей порядка погиб, а второй получил ранения и был госпитализирован.

    После нападения на блокпост мужчины на внедорожнике направились в сторону Одесской области.

    В прошлом году иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.

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    20 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Казачья бригада «Днепр» уничтожила разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

    Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

    Tекст: Кристина Цыцура

    Добровольцы из бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы, сообщил командир бригады Андрей Жидков.

    Катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», передает ТАСС.

    «Раньше не представлялось возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора (прицельная дальность)», – сказал Жидков.

    Отмечается, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время СВО.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.

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    19 апреля 2024, 14:29 • Новости дня
    Хинштейн: ФСБ задержала пытавшихся поджечь в Самарской области Ми-8 подростков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Самарской области задержали пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж несовершеннолетних жителей Тольятти, задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ, военной контрразведки и оперативники регионального ГУ МВД, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Подростки заявили, что действовали по заданию украинских спецслужб, ранее они уже организовывали другие диверсии и теракты в Самарской области, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В 2024 году они подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и неработающий поезд на ж/д станции «Жигулевское Море».

    Дело завели по статье о теракте, подозреваемых задержали в порядке ст. 91 УПК России.

    Напомним, в январе в МВД сообщали, что зафиксированы факты передачи подростками под влиянием сторонников ВСУ данных о расположении российских военнослужащих в Новороссии.

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    20 апреля 2024, 18:48 • Новости дня
    ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

    ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российская армия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 украинских сил, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Речь идет о самолетах, которые вылетали с авиабазы под Днепропетровском, передает РИА «Новости» его слова.

    «Это та часть стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», – рассказал аналитик.

    Также Меркуриса добавил, что ВСУ лишись четырех установок ПВО С-300.

    Ранее в Киеве назвали потерю Украиной Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».

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    21 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцам группировки «Центр» удалось успешно эвакуировать танк Leopard 2 из зоны боевых действий, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

    В своем Telegram-канале он опубликовал кадры эвакуации, а также рассказал, что специалисты группировки тщательно спланировали и провели эту операцию.

    По словам Соловьева, чтобы сдвинуть с места немецкий танк, эвакуационной команде пришлось подорвать его гусеницы.

    Ранее военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder.

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    19 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
    Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва говорит о готовности к переговорам по Украине не ради «красного словца», однако разговаривать с украинским президентом Владимиром Зеленским нет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что у России есть полная убежденность, что нам надо продолжать СВО. Москва действительно готова к переговорам, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам, передает слова министра радио Sputnik.

    При этом Швейцария не подходит в качестве площадки для переговоров по Украине, поскольку для России она превратилась из нейтральной в откровенно враждебную страну.

    Глава МИД подчеркнул, что в случае проведения новых переговоров Россия не будет делать пауз в боевых действиях на период их проведения.

    Лавров добавил, что властям Украины нет никакой веры, а президент Владимир Зеленский сам запретил себе переговоры.

    Реалии на земле стали «существенно другими», поэтому их необходимо учитывать. Речь идет не только о дислокации войск и линии соприкосновения, но и о наличии поправок в Конституцию, наличие четырех новых старых, исконно наших регионов.

    «То, что они этого не понимают, и не только не понимают, но и даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Формула Зеленского, ультиматум, никаких альтернатив и так далее», – заключил Лавров.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульский договор, который готовился в марте 2022 года, может быть базисом для переговоров по Украине, но стоит учитывать, что за это время реалии изменились.

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    20 апреля 2024, 13:52 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу

    Подполье: Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу

    Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Целью удара ВС России по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева уточнили, что был нанесен удар по Одесскому припортовому заводу, который находится впритык к Южному, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по порту города Южный, и уничтожили ангар с водными беспилотниками.

    Также Лебедев сообщил, что ВС России уничтожили склад с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы.

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    20 апреля 2024, 11:33 • Новости дня
    Экс-советник НАТО: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине

    Экс-советник НАТО Жак Бо: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине

    Экс-советник НАТО: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Запада отсутствует стратегия выхода из конфликта на Украине, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо.

    «У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить», – сказал он в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, передает РИА «Новости».

    По словам Бо, западные страны с самого начала конфликта были уверены, что смогут сломить Россию с помощью санкций, поэтому даже не задумывались о достижении победы военным путем.

    «С самого начала они думали, что смогут победить санкциями. Они думали, что Россия рухнет через два-три месяца. Но этого не произошло», – указал он.

    Кроме того, Бо подчеркнул, что ситуация для украинской армии ежедневно ухудшается, а российские войска постепенно продвигаются вперед.

    Ранее в G7 заявили о способности России закончить конфликт на Украине «уже сегодня».

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    19 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Лавров счел чистосердечным признанием слова Борреля о «войне» Европы против России
    Лавров счел чистосердечным признанием слова Борреля о «войне» Европы против России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Европа «воюет не за Украину, а против России», является чистосердечным признанием, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Он отметил, что недавнее заявление Борреля из серии чистосердечных признаний звучало так: «Мы воюем не за Украину, а воюем против России». Лавров подчеркнул, что подобных высказываний очень много, передает радио Sputnik.

    Лавров также добавил, что страны Запада, помимо страха утраты гегемона, дали понять, что США являются главными. «Все легли» под Вашингтон, подчеркнул он.

    При этом нагнетание темы необходимости нанести России поражение отражает агонию и истерику западных стран.

    Говоря о возможности переговоров по Украине, Лавров отметил, что Россия всегда предпочитала диалог «дракам и войнам».

    Ранее Боррель заявил, что единственный путь урегулирования украинского конфликта – это реализация плана Владимира Зеленского.

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    20 апреля 2024, 20:31 • Новости дня
    ВСУ пытались совершить атаку воздушными шарами в Тульской и Московской областях

    ВСУ пытались совершить атаку воздушными шарами по объектам на территории Тульской и Московской областей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Около 19.00 средства ПВО ВС России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерных воздушных шаров по объектам в Тульской и Московской областях.

    Дежурными средствами ПВО украинские воздушные шары были уничтожены, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Ранее в Калужской области обезвредили упавший метеозонд.

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