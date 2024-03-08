В Дагестане мужчина застрелил соседа из-за парковки машины

Житель Дагестана открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковки машины, один человек погиб

Tекст: Вера Басилая

Уточняется, что конфликт произошел в городе Буйнакске между пятью местными жителями из-за парковки автомобиля, один из мужчин выстрелил из охотничьего карабина в трех других участников конфликта. Один раненый скончался по дороге в больницу, двое других своевременно оказали помощь, передает РИА «Новости».

Следователи рассказали, что те, в которых стреляли, постоянно ставили машину у дома задержанного, на этой почве случилась очередная ссора.

Против открывшего стрельбу возбуждено уголовное дело по статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство двух или более лиц», он задержан.

Ранее три человека пострадали в Москве в драке за «народную парковку».