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В Дагестане мужчина застрелил соседа из-за парковки машины
Житель Дагестана открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковки машины, один человек погиб
Житель Дагестана открыл стрельбу по трем мужчинам из охотничьего карабина, один из них скончался по дороге в больницу, сообщили в следственном управления СК России по Дагестану.
Уточняется, что конфликт произошел в городе Буйнакске между пятью местными жителями из-за парковки автомобиля, один из мужчин выстрелил из охотничьего карабина в трех других участников конфликта. Один раненый скончался по дороге в больницу, двое других своевременно оказали помощь, передает РИА «Новости».
Следователи рассказали, что те, в которых стреляли, постоянно ставили машину у дома задержанного, на этой почве случилась очередная ссора.
Против открывшего стрельбу возбуждено уголовное дело по статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство двух или более лиц», он задержан.
Ранее три человека пострадали в Москве в драке за «народную парковку».