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Пушков назвал причины успеха Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
Успех Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подтверждает, что мир устал от западной модели, считает сенатор Пушков
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи подтверждает, что в мире есть огромный запрос на альтернативный США и Западу центр влияния на мировые события, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.
«Мир устал от той модели насилия и подчинения, которые навязывают ему США и их союзники... И на самом Западе очень много недовольных политикой правящих кругов своих стран и своими политическими руководителями. Отсюда – безусловный успех фестиваля молодежи в Сочи», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Россия, как историческая преемница СССР, претендует на роль альтернативного США и Западу центра влияния, хотя в идейном отношении не является репликой СССР.
По словам Пушкова, «мир, основанный на правилах» западного альянса, выстроен на подчинении Западу других государств, в то время как Россия продвигает «мир, основанный на равноправии».
Такая модель «отрицает мир, выстроенный на западных правилах, и поэтому пользуется поддержкой в большинстве стран планеты», считает Пушков.
Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.