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    Солдаты Зеленского провалили антироссийскую миссию в Судане
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    Стас Намин рассказал о резком падении уровня жизни Пугачевой из-за Галкина
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста
    Глава Пентагона заявил о вызванном конфликтом на Украине росте экономики США
    Армения попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Звартноц
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    12 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    10 комментариев
    6 марта 2024, 23:27 • Новости дня

    Пушков назвал причины успеха Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

    Успех Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подтверждает, что мир устал от западной модели, считает сенатор Пушков

    Tекст: Денис Тельманов

    Всемирный фестиваль молодежи в Сочи подтверждает, что в мире есть огромный запрос на альтернативный США и Западу центр влияния на мировые события, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

    «Мир устал от той модели насилия и подчинения, которые навязывают ему США и их союзники... И на самом Западе очень много недовольных политикой правящих кругов своих стран и своими политическими руководителями. Отсюда – безусловный успех фестиваля молодежи в Сочи», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что Россия, как историческая преемница СССР, претендует на роль альтернативного США и Западу центра влияния, хотя в идейном отношении не является репликой СССР.

    По словам Пушкова, «мир, основанный на правилах» западного альянса, выстроен на подчинении Западу других государств, в то время как Россия продвигает «мир, основанный на равноправии».

    Такая модель «отрицает мир, выстроенный на западных правилах, и поэтому пользуется поддержкой в большинстве стран планеты», считает Пушков.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    6 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины

    Американист Дудаков: Назначение Басса на место Нуланд может быть «черной меткой» для Зеленского

    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в последнее время не справлялась со своими обязанностями, что могло повлиять на решение об ее отставке. Также она, вероятно, увидела падающие рейтинги действующего президента и решила сбежать с тонущего корабля вслед за другими чиновниками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    «На решение об уходе Нуланд могла повлиять плачевная для Вашингтона ситуация на Украине и неспособность Конгресса принять транш помощи для Зеленского. Ее непосредственная работа – заставлять законодателей выделять деньги на проекты своего ведомства. Если дипломат не может исполнять эти обязанности, значит, она профнепригодна. Кроме того, ее деятельность очень часто критиковали республиканцы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Также мы наблюдаем отток самых разных советников и аппаратчиков из администрации Байдена в преддверии выборов. Это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля. Это происходит, потому что рейтинги действующего президента не радуют, есть немалая вероятность поражения главы государства в ходе избирательной кампании», – подчеркивает он.

    «Однако я не жду серьезных изменений в политике Белого дома после отставки Нуланд. Действующая администрация на автомате продолжит текущий курс как минимум до выборов. Если какие-то трансформации и будут, то они произойдут только после прихода нового президента», – акцентирует эксперт.

    «А то, что преемником Нуланд стал Джон Басс, – очень символично. Видимо, в администрации Байдена действительно готовятся к возможной афганизации Украины. Для Зеленского – это черная метка, так как ему может грозить судьба бывшего лидера Афганистана Ашрафа Гани, который после обрушения фронта вынужден был бежать из Кабула на забитом золотом вертолете», – резюмировал Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подала прошение об отставке. Она покинет свой пост в ближайшие недели. О данном решении политика сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Он отметил, что Нуланд во время пребывания в этой должности олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство США.

    Решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это может быть поводом для беспокойства Владимира Зеленского. Басс работал в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам, а также был послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть.

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    6 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские танки уже горят в зоне спецоперации, то же самое произойдет с американскими военными самолетами, если Вашингтон поставит их киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Танки США ездят по территории России, но ездят они «до какого-то момента», а потом они горят, потому что их уничтожают российские военнослужащие, сказал Песков, передает ТАСС.

    Если над российской территорией полетят американские самолеты, то военные ВС России «также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали».

    Ранее Дания заявляла, что направит первые американские истребители F-16 Украине летом 2024 года.

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    6 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

    В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал «стандартной практикой» и общей внешней политикой европейского сообщества ситуацию коллективного отказа послов стран ЕС от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

    По его словам, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику – это стандартная практика, передает РИА «Новости».

    Стано также отметил, что дипмиссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами по вопросам задач и деятельности в принимающей стране.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи».

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства.

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    6 марта 2024, 12:03 • Новости дня
    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России

    Financial Times: Разведка Запада встревожилась из-за усилившейся деятельности разведслужб России

    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с недавней утечкой записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост разведслужбы Запада всерьез обеспокоены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки, пишет Financial Times.

    По данным газеты, недавняя публикация утечки стала только одним из пугающих примеров, передает РИА «Новости».

    Так, один из офицеров западной разведки отметил, что «игра в кошки-мышки вернулась».

    Другой заявил, что «российская деятельность так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны».

    «Российская разведка – это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», – сказал другой представитель западных разведслужб.

    Кроме того, анонимный источник газеты заметил, что «русские могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

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    6 марта 2024, 22:30 • Новости дня
    Режиссер Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни

    Бывший художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии, сообщил директор театра Кирилл Крок.

    «Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», – передает слова Крока ТАСС.

    Отмечается, что режиссер ушел из жизни после тяжелой болезни.

    Туминас возглавлял театр с 2007 по 2022 годы, когда объявил, что покидает театр по состоянию здоровья.

    При этом в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса режиссер заявил, что готов принять участие в постановке спектакля «Мой друг Бандера», чтобы объяснить, что националист «не сделал сильно плохого евреям».

    В феврале министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Театра им. Вахтангова на фоне событий на Украине.

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    6 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сыграла немалую роль в создании Бельгии как независимого государства, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения», – сказал глава государства в диалоге с участником фестиваля из Бельгии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России имеется «со многими странами мира своя предыстория отношений». Как правило, эта предыстория носит позитивный характер, отметил он.

    Ранее Путин рассказал об условиях творчества и дружбы для участников ВФМ.

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    6 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    Захарова назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной

    Захарова: США будут заметать следы провала на Украине отставками, как с Нуланд

    Tекст: Ольга Никитина

    США будут использовать различные способы, чтобы замести следы своей провальной политики на украинском направлении, в том числе в ход пойдут отставки, как это происходит с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik назвала готовящуюся отставку Нуланд попыткой «перезагрузить всю историю», связанную с внешнеполитическим провалом и просчетом США. На Украине Вашингтон потерпел полный провал, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Белый дом будет предпринимать разные шаги, однако неизменно одно – США предают своих союзников, указала спикер МИД России, подчеркнув, что Москва не раз предупреждала об этом, и на Украине не могли этого не знать.

    США предают всех, подчеркнула Захарова. Сначала, по ее словам, они «обещают всем всё, а потом ничего никому не делают».

    «Конечно, [это] провал политики, которая ассоциируется с Нуланд, потому что она была той фокусной фигурой, которая проводила русофобскую политику в отношении нашей страны, вся эта история была завязана на Нуланд», – сказала дипломат.

    Нуланд, как подчеркнула Захарова, была «не просто высокопоставленным представителем Госдепа». Она стала ключевой фигурой в американском межведомственном взаимодействии, передает ТАСС слова спикера Министерства иностранных дел России.

    Захарова назвала Нуланд «координатором антироссийских настроений» и всей антироссийской политики США, в особенности в контексте Украины. При этом Нуланд в этом качестве не одна, отметила она. «Там есть люди, которые нас ненавидят посильнее, но она, действительно, была координатором, она ассоциируется с этой политикой», – уточнила Захарова, добавив, что «вот так с ней распрощались».

    «Объяснений сейчас будет много, но на самом деле объяснение одно – полный провал администрации [президента США Джо] Байдена на украинском направлении, полный раздрай внутри их, как они говорят, союзнических отношений», – заключила Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД писала об отставке Виктории Нуланд, которая прославилась в России после раздачи печенек на майдане, а также о том, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться ее сменщика.

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    6 марта 2024, 09:37 • Новости дня
    Резервуар с топливом загорелся в Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ

    Резервуар с топливом загорелся на складе ГСМ в Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ

    Резервуар с топливом загорелся в Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ атаковал склад ГСМ в Курской области, загорелся резервуар с топливом, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ.

    Обошлось без пострадавших, однако загорелся резервуар с топливом.

    Накануне российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью.

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    6 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Песков рассказал о любви россиян к Германии и ее гражданам

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России очень любят немцев и Германию, но время мудрых политиков в Европе, в том числе ФРГ, прошло, нынешние власти допускают много ошибок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

    «И у нас очень любят немцев, и у нас тоже очень любят Германию. Да, к сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо, и в Германии тоже. Там делают много ошибок», – сказал представитель Кремля, отвечая на слова одного из участников лекции о теплом отношении к русским в Германии, передает ТАСС.

    В ФРГ сложилась запредельная ситуация, о чем свидетельствует телефонный разговор офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост, заявил Песков. Подобные действия могут иметь очень тяжелые последствия для всех немцев, подчеркнул он.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утечка разговора офицеров бундесвера является очередным свидетельством плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт.

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    6 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Песков: Нуланд сделала много для возобновления конфронтации с нашей страной
    Песков: Нуланд сделала много для возобновления конфронтации с нашей страной
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Виктория Нуланд является талантливым дипломатом, но ее действия привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне новостей о ее отставке с поста замгоссекретаря США.

    В видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, Песков отметил, что Нуланд играла достаточно важную роль в Госдепартаменте США, но ей следовало применять свои таланты на мирном и конструктивном поприще, передает РИА «Новости».

    Действия Нуланд сыграли большую роль в госперевороте на Украине, заявил представитель Кремля. Она также «сделала очень много для возобновления конфронтации с нашей страной», добавил Песков.

    Ранее стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

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    6 марта 2024, 15:03 • Новости дня
    Эксперт: Экономические идеи участников дебатов лишены конкретики

    Политолог Потуремский: У трех кандидатов в президенты есть склонность к излишнему популизму

    Эксперт: Экономические идеи участников дебатов лишены конкретики
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Кандидатам на пост президента России и их представителям не хватило конкретных предложений по улучшению социальной политики страны. Обсуждения такого рода должны сопровождаться точными расчетами и продуманными проектами, чего в эфире, к сожалению, не прозвучало. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Виктор Потуремский. Ранее состоялись теледебаты кандидатов на пост президента России.

    «Дебаты наглядно показали опыт и уровень компетенции кандидатов на пост президента России. Озвученные предложения казались несколько вторичными на фоне конкретных предложений и инициатив Владимира Путина. Многие проекты, о которых говорилось в эфире, зачастую выглядели дубликатом уже реализующихся программ действующего правительства страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Также кандидатам не удалось избавиться и от излишнего популизма в своих речах. Наиболее слабое выступление продемонстрировал Харитонов, чьи идеи и мысли в большинстве своем сводились к общим фразам крайне поверхностного характера. Традиционная тема критики капитализма уже приелась избирателям», – отмечает эксперт.

    «Лидером выглядел кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, представителю которого удалось продемонстрировать рациональное понимание системы налогообложения. Его инициативы по данному направлению выигрышно смотрелись на фоне инициатив, предлагаемых конкурентами, однако его предложениям также не хватало конкретики», – акцентирует собеседник.

    «Представитель Владислава Даванкова не сумел переиграть кандидата от ЛДПР, однако достаточно неплохо смотрелся на фоне Харитонова. В целом, всем кандидатам не хватило более точных высказываний на тему роста доходов и уровня жизни россиян. Данная тема подразумевает внимание к деталям и хорошо обоснованные планы на будущее, чего, к сожалению, в эфире не прозвучало», – резюмирует Потуремский.

    Ранее состоялись теледебаты кандидатов на пост президента РФ. Прямая трансляция велась «Первым каналом». Главной темой обсуждения стали доходы и уровень жизни. От имени Леонида Слуцкого (ЛДПР) выступал Александр Старовойтов, а Александр Хуруджи представлял Владислава Даванкова (Новые люди). Николай Харитонов (КПРФ) принимал участие в дискуссии лично.

    Также ранее прошли дебаты кандидатов в президенты, посвященные теме образования. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД подробно оценил выступления участников. Он отметил, что и Владислав Даванков, и Николай Харитонов, и представитель Леонида Слуцкого Никита Березин выступали в своем жанре, но, по сути, говорили об одном и том же.

    Вопросы, которые кандидатам в президенты и Березину задавал ведущий Дмитрий Щугорев, касались оценки реализации нацпроекта «Образование», отказа от болонской системы, идеи создания системы непрерывного образования на протяжении всей жизни и дистанционной формы обучения. Кроме того, кандидаты обсуждали темы СВО и культуры.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала предвыборные программы кандидатов. По мнению экспертов ЭИСИ, большинство высказанных предложений носят несостоятельный характер, в то время как инициативы Владимира Путина ставят в центр человека, простого гражданина России.

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    6 марта 2024, 14:35 • Новости дня
    Песков: Россия говорит «хватит» вмешательству «золотого миллиарда»

    Представитель Кремля Песков заявил, что Россия говорит «хватит» вмешательству «золотого миллиарда»

    Tекст: Александра Юдина

    Россия будет проводить выборы, которые нужны ее народу, и говорит «хватит» странам «золотого миллиарда», которые постоянно ее критикуют, заявил на марафоне «Знание. Первые» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Москва говорит «хватит» некому клубу стран, называемому «золотой миллиард», который хочет указывать, что нам делать, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что Россия не собирается терпеть вмешательства во внутренние дела, политику.

    «Мы не будем больше терпеть резолюции парламентов других стран, которые говорят, что наши выборы «не такие, как им нравится», – указал он.

    Представитель Кремля также заметил, что некоторые страны считают себя вправе обворовывать другие государства, называя это сотрудничеством.

    «По сути это не является сотрудничеством. Это является колониализмом в его новом обличии», – подчеркнул он.

    Ранее эксперты объяснили, как Запад пытается помешать выборам в России.

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    6 марта 2024, 13:25 • Новости дня
    Лавров назвал приоритетного партнера России в Африке

    Глава МИД Лавров: Москва рассматривает Нигерию в качестве приоритетного партнера в Африке

    Tекст: Александра Юдина

    Россия рассматривает Нигерию в качестве приоритетного партнера в Африке, у стран есть хорошие перспективы для развития отношений, заявил на переговорах с главой МИД Нигерии Юсуфом Туггаром в Москве глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, между странами прослеживаются «хорошие перспективы для развития отношений на нынешнем этапе», передает ТАСС.

    «Мы рассматриваем Нигерию в качестве приоритетного партнера на Африканском континенте», – подчеркнул Лавров.

    Также министр добавил, что посещение представителями африканской страны России стало доброй традицией, отражающей дружбу между народами.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, но Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам.

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