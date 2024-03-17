  • Новость часаСобянин рассказал об отражении атаки беспилотника на Москву
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    Боррель перенес срок падения Киева
    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже
    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    Очная явка на выборах президента России превысила 60%
    Над восемью регионами России уничтожены 35 украинских беспилотников
    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине
    Британские СМИ: У ПВО Украины закончатся ракеты к концу марта
    Нигер разорвал военное соглашение с США
    Мнения
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объёмной истории в лёгкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом подмышкой.

    33 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    14 комментариев
    17 марта 2024, 11:30 • Новости дня

    Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский

    Росавиация: В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ограничения с 09.39 мск введены в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский для обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Росавиации.

    По сообщению ведомства, для обеспечения безопасности полетов с 09.39 мск воскресенья введены ограничения на работу аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский, передает ТАСС.

    В Росавиации добавили, что специалисты принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Как сообщили в Домодедовона запасные аэродромы было направлено три рейса.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО в Домодедово отразили атаку летевшего на Москву БПЛА.

    16 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму

    Захарова назвала «слабоумием и отвагой» заявления посольства Великобритании о якобы незаконности выборов в Крыму

    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прямым вмешательством в дела России, а также «слабоумием и отвагой» заявление британского посольства о якобы незаконности российских выборов в Крыму и в новых регионах.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала примером «слабоумия и отваги» заявления британского посольства о том, что Крым и новые регионы России принадлежат Киеву, и  у России якобы нет законных оснований для проведения там выборов.

    По ее словам, посла Британии за такие слова могут вызвать для профилактики в МИД России, хотя его видеть доставляет мало удовольствия российским дипломатам.

    Захарова также отметила, что в МИД России истерика Лондона понятна: выборы проходят штатно как в России, так и за рубежом, несмотря на все козни Запада.

    «Что кому «принадлежит», и кто с кем хочет быть, решают граждане России, а не британская слегка съехавшая корона», – подчеркнула Захарова, напомнив, что жители Крыма сделали свой выбор на референдуме 10 лет назад.

    По ее словам, в Британии не могут смириться с тем, что ушли те времена, когда Лондон решал кому и что «принадлежит», поэтому и «бесятся в бессильной злобе», а посольство открыто вмешивается во внутренние дела.

    В заключении Захарова посоветовала британским дипломатам заняться международно-правовым решением проблемы Мальвинских (Фолклендских) островов, а также найти Скрипалей, и показать всему миру Кейт Миддлтон, осудив фейковые фотографии монаршей особы, которую распространил Букингемский дворец.

    Ранее в МИД России заявили о внимательном отслеживании вмешательства в выборы извне.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, вопрос их принадлежности закрыт навсегда.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

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    16 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат

    Военкор Коц: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат

    Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько раненых украинских солдат обратились к российским пограничникам в Белгородской областью, пожелав сдаться в плен, но ВСУ сбросили на них мины, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    В своем Telegram-канале Коц рассказал, что российские пограничники вышли навстречу раненым украинским солдатам, которые решили сдаться в плен, но ВСУ отправили беспилотник «Баба Яга», который сбросил мины на украинских военных, в результате от них  «остались лишь кусочки».

    Ранее сообщалось, что за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

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    16 марта 2024, 16:28 • Новости дня
    Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней

    Глава ЦИК Памфилова: Из-за попыток залить урны были безвозвратно утрачены 214 бюллетеней

    Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В общей сложности порядка 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены из-за попыток залить урны для голосования в 20 субъектах на 29 избирательных участках, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Памфилова заявила, что «недалекие люди» в 20 субъектах на 29 участках пытались испортить ящики с бюллетенями, пытались поджечь урны, в одном случае попытались использовать дымовую шашку. Всего безвозвратно утрачено 214 бюллетеней, передает ТАСС.

    Глава ЦИК также сообщила, что с начала голосования  заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, больше всего досталось порталу голосования – 130 тыс. атак, остальные 30 тыс. атак были направлены на портал наблюдения за ДЭГ.

    Ранее Памфилова предупредила «подонков», портивших урны на избирательных участках, о больших сроках. По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей.

    Напомним, в течение первого дня голосования были зафиксированы мелкие инциденты и провокации на избирательных участках в нескольких регионах.

    Так, в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ее отношении было возбуждено уголовное дело. Аналогичные происшествия имели место в Ростове и Карачаево-Черкессии.

    Кроме того, в Москве 70-летняя женщина подожгла кабинку для голосования в районе Марьино. В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» на крыльцо 358-й школы в плакат о выборах, где работают два избирательных участка. После задержания она заявила, что данное задание получила из «украинских Telegram-каналов», где за преступное действие ей обещали денежное вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами.

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    16 марта 2024, 20:24 • Новости дня
    В Кремле назвали число погибших диверсантов во время атаки на границу России

    Песков: Атаки диверсантов на регионы России отражены, они безвозвратно потеряли 550 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получает доклады о вылазках украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области, все атаки были отражены, безвозвратные потери противника составили 550 человек, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, уничтожены 550 человек», передает ТАСС.

    По его словам, украинские диверсанты прошлой ночью предприняли еще несколько попыток атаковать российские регионы, но все они были сорваны, там безвозвратные потери составили 60-70%.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинских диверсантов отбросили от российской границы.

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    16 марта 2024, 12:58 • Новости дня
    Иностранные наемники и высокопоставленные офицеры ВСУ уничтожены в Одессе

    Группа иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ уничтожена в Одессе

    Иностранные наемники и высокопоставленные офицеры ВСУ уничтожены в Одессе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около ста иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ были уничтожены и еще более ста ранены в результате ракетного удара по санаторию «Мрия» в Одессе.

    Отмечается, что российские военные нанесли удар по санаторию «Мрия», где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ, передает ТАСС.

    Также ударом уничтожена находившаяся на территории санатория военная техника.

    Накануне ВС России уничтожили «Искандером» базу нацбатальона в Одессе.

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    16 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Минобороны подтвердило уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой

    В Минобороны подтвердили уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой

    Минобороны подтвердило уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой
    @ МЧС Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные произвели удар по пунктам временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы, уничтожены живая сила и техника ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар пришелся по цеху сборки бесплотников в районе Конотопа в Сумской области, а также по пунктам временной дислокации боевиков и четырем пунктам управления дронами ВСУ всего в 149 районах.

    Российская ПВО в течение суток сбила 108 украинских беспилотников, 17 снарядов РСЗО, в том числе 15 – Vampire чешского производства, один американский HIMARS США, один «Град».

    Ранее в субботу российские военные уничтожили группу иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ в Одессе.

    За последние сутки российская авиация нанесла более 50 ударов по позициям ВСУ в районах Усманово, Очеретино, Керамик и Бердычи.

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    16 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль центр Работино

    Рогов: Российские силы взяли под контроль центр Работино в Запорожской области

    ВС России взяли под контроль центр Работино
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России контролируют центральную часть Работино в Запорожской области и отражают атаки Вооруженных сил Украины, за ВСУ пока остается северная часть населенного пункта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что ВСУ пытаются выбить российские войска с занятых позиций: юг и центральная часть Работино находится под контролем ВС России, передает ТАСС.

    По его словам, российские силы  ротацию, переброску пехоты осуществляют на бронетехнике до центра села. Рогов рассказал, что ВС России за месяц захватывали некоторые точки, потом отбивали атаки противника, было несколько таких волн.

    Ранее Рогов сообщал, что российские силы продвинулись на участке линии боевого соприкосновения к северо-западу от Работино в Запорожской области, заняв позиции украинской армии.

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    16 марта 2024, 14:58 • Новости дня
    Москва предупредила Армению о рисках антироссийской политики

    Представитель МИД Захарова: Запад втягивает народ Армении в антироссийскую риторику

    Москва предупредила Армению о рисках антироссийской политики
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва обсуждает с Арменией втягивание Еревана западными странами в свой антироссийский курс, чтобы предупредить республику о рисках, некоторые доводы России были восприняты армянской стороной и были приняты определенные меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что коллективный Запад столетиями в виде инструмента страны и народы, прикрываясь благими намерениями, постсоветское пространство для такой тактики США исключением не являются, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Москва искренне желает, чтобы Армения руководствовалась в своей политике исходя из национальных интересов, не тех, что «написаны в Брюсселе», а которые отражают культурную самобытность народа, сопряженные с интересами людей, живущими и воспитывающими своих детей в Армении.

    Она также заявила тем в Ереване, кто сомневается в искренности отношения России к Армении, что Москва множество раз приходила на помощь и защищала республику. Захарова также напомнила усилия российского руководства и лично президента России Владимира Путина, которые он вложил для того, чтобы неоднократно прекращать кровопролитие в этом регионе. По ее словам, это и есть «проверка на прочность» отношений Москвы  с Ереваном.

    Дипломат так же указала, что Россия не дает пустых слов и обещаний, и не занимается бесконечными «бла-бла-бла», которые давали исторически, многие западные страны Армении, Еревану о том, что защитят почему-то от Москвы, которая останавливала кровопролитие, помогала давала финансово и экономически помощь, не требуя ничего взамен и не обставляя это кабальными условиями.

    Также Захарова отметила, что очень не хочется, чтобы вот сейчас за счет агрессивной риторики народу Армении навязали бы какую-то антироссийскую повестку.

    «Мы всегда будем рядом, мы всегда будем помогать, мы всегда будем относиться к Армении, к народу этой страны с открытым сердцем и чистой душой», – заключила она.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти страны обсуждают новые возможности, в том числе идею вступления в Евросоюз.

    Мирзоян заявил, что Армения считает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективной площадкой и не критикует политику России.

    По его словам, настало время начать диалог по либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Он отметил, что Ереван намерен развивать отношения с Евросоюзом и по другим направлениям, а именно в торговле.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит контакты с Ереваном и прояснит ситуацию о дальнейшем членстве республики в ОДКБ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как жители Армении реагируют на антироссийские шаги премьера страны.

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    16 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Британский военный эксперт дал Макрону совет по Украине

    Британский военный эксперт Меркурис: ВС России ежедневно уничтожают французские гаубицы Caesar

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует учитывать при отправке военных на Украину уничтожение ВС России большого количества гаубиц Caesar, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик обратил внимание, что Франция передала ВСУ существенное количество гаубиц Caesar, но они все больше и больше уничтожаются россиянами. По мнению Меркуриса, Макрону следует учесть этот факт при формировании так называемого экспедиционного корпуса, который якобы переломит ситуацию на линии фронта, передает радио Sputnik.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. В список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц CAESAR, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC, 160 разведывательных дронов.

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    16 марта 2024, 14:10 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ около Козинки в Белгородской области

    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая предприняла попытку прорваться в село Козинка Белгородской области.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские военные совместно с пограничной службой ФСБ поразили сосредоточения живой силы и техники ВСУ, ликвидированы 30 военных.

    Ранее в субботу российские военные пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

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    16 марта 2024, 22:49 • Новости дня
    Ветеран СВО рассказал о попытках мошенников заставить его залить зеленкой урну для голосования

    Украинские мошенники попытались заставить ветерана СВО из Горловки залить зеленкой урну для голосования

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские мошенники смогли выманить у ветерана специальной военной операции из Горловки Кирилла Сидорова 3 млн рублей, но им не удалось заставить его залить зеленкой урну для голосования, сообщило в пресс релизе УФСБ России по ДНР.

    В конце января мошенники позвонили Сидорову и, выдав себя за сотрудников сотовой компании из России, заявили о блокировке sim-карты, передает РИА «Новости».

    Затем поступили звонки якобы от Центрального банка и силовиков. Как рассказал сам Сидоров, звонившие сыграли на его страхе, велев «найти банкомат, чтобы при снятии денег мошенники не смогли перехватить средства». Под предлогом неразглашения его убедили снять деньги со счета и перевести их согласно предоставленной инструкции, передает ТАСС.

    15 марта с ним связались якобы сотрудники банка. Ему заявили, что на его избирательном участке в избирательной комиссии «сидит этот мошенник». Ветеран должен был залить урну зеленкой, чтобы его, как утверждали звонившие, отвезли в СК для дачи показаний по делу о мошенниках. После чего он якобы должен был получить обратно деньги.

    В пресс-службе УФСБ по ДНР пояснили, что мужчина обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются толкнуть на преступление. Уточняется, что крупную сумму Сидорову выплатили за тяжелое ранение, которое мужчина получил в ходе участия в СВО.

    Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщал, что в столице в субботу мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования, ему это не удалось. Кроме того, жительница Алексеевского округа Белгородской области залила стационарный ящик для голосования зеленкой, женщина задержана. Следственные органы в Калининградской области возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в городе Зеленоградске, где 64-летняя женщина 16 марта вылила краску в урну с избирательными бюллетенями.

    Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила портивших урны на избирательных участках о больших сроках. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

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    16 марта 2024, 23:55 • Новости дня
    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине

    Макрон не исключил французских «операций» на Украине по противодействию российским войскам

    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине
    @ Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможно, Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    При этом Макрон сказал, что он «этого не желает и не будет это инициировать». «Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Parisien.

    Макрон заверил, что его страна не собирается «идти путем эскалации», Франции «не нужна еще одна война». Однако у Парижа, по его словам, «нет лимитов». Французская сторона «готова реагировать в зависимости от действий России». Он заявил о необходимости «готовиться к любым сценариям». По его словам, «многие страны Европы, отнюдь не малые, полностью поддерживают линию Франции».

    Как заявил президент Франции, Украина «на выходе» из конфликта «должна быть в сильной позиции», когда начнутся «переговоры про постоянный мир». «Но я пока что не иду с наступательными инициативами», – сказал Макрон, отказавшись проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной. Он заявил, что Франция хочет добиться стабильного мира в Европе.

    Макрон также сказал, что в случае звонка от главы российского государства Владимира Путина «поднимет трубку» и «послушает», что предложит президент России. При этом, как утверждает Макрон, «единственно возможные переговоры – это те переговоры, на которые идут главы» России и Украины. Он подчеркнул необходимость двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Макрон заявил, что «роль Франции – быть нервом войны» – помогать Киеву, но «способствовать деэскалации». По его словам, требуется «выйти на устоявшийся справедливый мир». Макрон, дважды за последнее время переносивший визит на Украину, заявил, что готов приехать в Киев, но только когда у него будут конкретные предложения: «Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года».

    В четверг вечером президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью представителям государственных телеканалов, которое фактически стало обращением к нации. Он утверждал, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако на вопрос о возможной отправке войск на Украину французский президент ответил уклончиво: «Мы не уверены, что придется к этому прибегнуть. Сейчас для этого нет причин, но мы не исключаем такую вероятность. Я беру на себя ответственность за то, что это в принципе возможно».

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    16 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    Правящая коалиция ФРГ поддержала в ЕП поставки Taurus Украине

    Bild: Правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Киеву дальнобойных ракет Taurus

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых дальнобойных ракет Taurus, пишет Bild.

    Издание пишет, что одобрение было значительным: 451 человек – за, 46 – против, 49 человек воздержались. В публикации говорится, что в резолюции речь шла не только о высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах Taurus, Storm Shadow и Scalp, в которых нуждается Украина, но и упоминались современные боевые самолеты, БПЛА, различные виды артиллерии и боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Ранее большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus.

    До этого оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    16 марта 2024, 14:34 • Новости дня
    В окружении Макрона заявили, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»

    Советник Макрона заявил, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»

    В окружении Макрона заявили, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»
    @ Kira Hofmann/photothek/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что, когда «Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер», пишет The Times.

    В Telegram-канале «RT на русском» отмечается, что газета подчеркивает неловкое положение Германии из-за отказа отправлять Украине ракеты Taurus после встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

    Ранее в Италии раскритиковали встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине.

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    17 марта 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже

    Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады

    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна намерена обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже.

    Макрон, комментируя возможность участия россиян в соревнованиях, заявил, что Париж поддерживает сигнал мира и следует решениям Международного олимпийского комитета. Он отметил, что «Россия как государство не может участвовать» в ОИ, но у спортсменов есть возможность «выступать под белым флагом». Украинская журналистка призвала Макрона потребовать от России прекратить огонь на время Олимпиады. «Да, мы это попросим», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в январе 2023 года Вооруженные силы России объявили рождественское прекращение огня. Однако Киев отказался прекращать огонь, ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

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    Пентагон отреагировал на сообщения о разрыве Нигером соглашения с США
    Протестующие против поставок оружия Киеву в Париже порвали флаги НАТО
    Украинские мошенники пытались заставить ветерана СВО залить зеленкой бюллетени

    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

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    Боррель перенес срок падения Киева

    Результат военного конфликта на Украине определится «именно этой весной, этим летом, перед осенью», считает глава брюссельской дипломатии Жозеп Боррель. Этой мыслью он поделился с политиками в Вашингтоне, куда прибыл с визитом для «спасения» ВСУ. На самом деле Боррель хочет спасти банкет перед своим уходом на пенсию, а главный результат конфликта уже определен. Подробности

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    Франция получила от России ракетный «привет»

    Двумя ударами по Одессе российские военные уничтожили сотню западных наемников, высокопоставленных офицеров ВСУ, военную технику и боевиков нацформирования «Лють». Эксперты называют Одессу «осиным гнездом», куда прибывают иностранные наемники и направляется западное оружие. Эти удары также стали предупреждением Эммануэлю Макрону, который говорит о готовности отправить в Одессу французский спецназ. Подробности

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    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию

    «Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится», заявляет французский лидер Макрон. Он утверждает, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако с точки зрения других французских политиков, Макрон «принимает французов за идиотов». Потому что никаких реальных интересов Франции на Украине нет. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ: в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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