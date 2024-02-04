Песков объяснил, зачем Европа накачивает общество сообщениями о войне с России

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, странам Европы надо и дальше «лепить врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов», передает РИА «Новости».

Также Песков добавил, что страны ЕС создают образ России, как врага, чтобы отвлечь внимание жителей от экономических проблем в своих странах. По его словам, для ЕС выделение 50 млрд с одной стороны сумма не очень серьезная, а с другой стороны она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза.

В четверг лидеры стран Евросоюза согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.



Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает западные страны не приписывать ей намерения устроить войну в Европе.