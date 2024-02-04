Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Песков объяснил, зачем Европа накачивает общество сообщениями о войне с России
Страны Европы накачивают общественное мнение сообщениями о возможной войне с Россией, чтобы дальше лепить врага, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину.
По его словам, странам Европы надо и дальше «лепить врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов», передает РИА «Новости».
Также Песков добавил, что страны ЕС создают образ России, как врага, чтобы отвлечь внимание жителей от экономических проблем в своих странах. По его словам, для ЕС выделение 50 млрд с одной стороны сумма не очень серьезная, а с другой стороны она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза.
В четверг лидеры стран Евросоюза согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает западные страны не приписывать ей намерения устроить войну в Европе.