СК начал проверку информации о продаже младенцев в роддоме в Приморье

Бастрыкин поручил проверить сообщения о продаже младенцев в роддоме Приморья

Tекст: Александра Юдина

Бастрыкин поручил провести проверку информации о возможной продаже младенцев в одном из роддомов Приморского края, передает РИА «Новости».

По данным СК, такое поручение дано после озвученной в СМИ информации.

В эфире одного из федеральных телеканалов была представлена история женщины, которая утверждает, что двенадцать лет назад родила ребенка в роддоме в Приморье. Ей сообщили о смерти младенца, однако женщина считает, что ее новорожденную дочь незаконно отдали в бездетную семью. Также в сюжете утверждается, что такие случаи не единичны.

Глава ведомства потребовал от и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексея Кузьмичева организовать проверку и предоставить доклад о доводах сюжета.

Это поручение вызвано серьезностью прозвучавших обвинений, и следственные органы обязаны выяснить все обстоятельства дела.

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова подчеркнула, что к ним не поступало подобных сообщений, но заверила, что необходимое расследование будет проведено.