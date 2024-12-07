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СК начал проверку информации о продаже младенцев в роддоме в Приморье
Бастрыкин поручил проверить сообщения о продаже младенцев в роддоме Приморья
Следственный комитет России проводит проверку сообщений о продаже младенцев в роддоме Приморского края после сюжета на федеральном телеканале о возможных противоправных действиях медицинского персонала, председатель СК Александр Бастрыкин.
Бастрыкин поручил провести проверку информации о возможной продаже младенцев в одном из роддомов Приморского края, передает РИА «Новости».
По данным СК, такое поручение дано после озвученной в СМИ информации.
В эфире одного из федеральных телеканалов была представлена история женщины, которая утверждает, что двенадцать лет назад родила ребенка в роддоме в Приморье. Ей сообщили о смерти младенца, однако женщина считает, что ее новорожденную дочь незаконно отдали в бездетную семью. Также в сюжете утверждается, что такие случаи не единичны.
Глава ведомства потребовал от и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексея Кузьмичева организовать проверку и предоставить доклад о доводах сюжета.
Это поручение вызвано серьезностью прозвучавших обвинений, и следственные органы обязаны выяснить все обстоятельства дела.
Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова подчеркнула, что к ним не поступало подобных сообщений, но заверила, что необходимое расследование будет проведено.