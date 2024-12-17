Шторм помешал ликвидации разлива нефти в Черном море

Шторм в Черном море остановил работы по ликвидации разлива нефтепродуктов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море приостановлены из-за сильного шторма. Министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков сообщил, что в условиях шторма морская спасательная служба не может работать на море. На данный момент специалисты обрабатывают сорбентами участки на берегу, но ловушки не могут быть установлены.



Штриков заверил, что как только погодные условия улучшатся, работы по очистке и установке ловушек будут продолжены. По его словам, в ближайшее время будет проведено совещание с участием губернатора для обсуждения дальнейших действий.

В результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в районе Керченского пролива произошел разлив около 9,2 тыс. тонн мазута. «Волгонефть 212» потерпел крушение в воскресенье с 13 членами экипажа на борту, 12 из них спасены, один погиб. «Волгонефть 239» сел на мель, все 14 моряков эвакуированы.

По данным Росморречфлота, крушение произошло из-за шторма и вызвало частичный разлив нефтепродуктов в Черном море. Мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла, что требует срочных мер по его ликвидации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла частичная утечка мазута, который дрейфует к побережью в районе мыса Панагия. Спасатели успешно эвакуировали всех 14 членов экипажа танкера «Волгонефть-239», который сел на мель у берегов Тамани. После крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе специалисты Росприроднадзора совместно с Морспасслужбой оценивают объем загрязнения, вызванного разливом нефтепродуктов.