Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России

Tекст: Алексей Дегтярев

«На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения Российской армией», – сказал Мартиндейл, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что украинским гражданам приходится скрывать свои симпатии к России и истинные намерения. Мартиндейл подчеркнул, что это является обязательным условием для их безопасности, так как без этого они сталкиваются с угрозой преследования.

«Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли», – добавил он.

Мартиндейл выразил уверенность, что киевский режим ответственен за смерть, убийства, пытки, и похищение людей сотен тысяч людей. По его мнению, необходимо наказать преступника, в ином случае он будет продолжать совершать преступления.

«Он будет постоянно продолжать делать то же самое, совершать те же самые преступления и даже пойдет дальше – и все станет только хуже. Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти», – сказал американец.

По его словам, украинские солдаты сталкиваются с высокими потерями на фронте. Украинских солдат часто отправляют на погибель, и это происходит без обоснованных причин. Он привел пример с группой из 100 пехотинцев, направленной на фронт в августе 2024 года, из которой после месяца службы осталось всего семь человек.

Российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который два года передавал разведданные российской стороне и сыграл важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром. Мартиндейл передавал данные о месторасположении военных объектов ВСУ российским военным.