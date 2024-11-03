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    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

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    3 ноября 2024, 03:26 • Новости дня

    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов

    Washington Post сообщила о подготовке Вашингтона к попыткам России и Китая «дестабилизировать» США в переходный период

    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация обеспокоена возможными иностранными угрозами в переходный период после выборов 5 ноября 2024 года и до инаугурации нового президента США 20 января 2025 года, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц. В качестве одной из возможных угроз названа Россия.

    Как пишет Washington Post, Белый дом перешел «в состояние повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну в переходный период», передает РИА «Новости».

    «В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», – заявило издание, отметив, что «Пентагон готовится к ряду сценариев». В Пентагоне считают, что дополнительный риск создает глобальная нестабильность.

    Кроме того, издание пишет, что американские чиновники стремятся предотвратить «попытки воспользоваться периодом уязвимости, который еще более опасен из-за чрезвычайной политической поляризации» в США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий». В сентябре министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США. Песков назвал Штаты недружественным государством.

    В октябре Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, дипломат уже вернулся в Россию.

    2 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России
    Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многие украинские граждане ожидают прихода Российской армии, но вынуждены скрывать свои настроения из-за страха перед киевским режимом, заявил помогавший ВС России американский гражданин Дэниэл Мартиндейл.

    «На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения Российской армией», – сказал Мартиндейл, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что украинским гражданам приходится скрывать свои симпатии к России и истинные намерения. Мартиндейл подчеркнул, что это является обязательным условием для их безопасности, так как без этого они сталкиваются с угрозой преследования.

    «Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли», – добавил он.

    Мартиндейл выразил уверенность, что киевский режим ответственен за смерть, убийства, пытки, и похищение людей сотен тысяч людей. По его мнению, необходимо наказать преступника, в ином случае он будет продолжать совершать преступления.

    «Он будет постоянно продолжать делать то же самое, совершать те же самые преступления и даже пойдет дальше – и все станет только хуже. Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти», – сказал американец.

    По его словам, украинские солдаты сталкиваются с высокими потерями на фронте. Украинских солдат часто отправляют на погибель, и это происходит без обоснованных причин. Он привел пример с группой из 100 пехотинцев, направленной на фронт в августе 2024 года, из которой после месяца службы осталось всего семь человек.

    Российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который два года передавал разведданные российской стороне и сыграл важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром. Мартиндейл передавал данные о месторасположении военных объектов ВСУ российским военным.

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    2 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Помогавшего российским военным американца вывезли с территории ВСУ
    Помогавшего российским военным американца вывезли с территории ВСУ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силовики вывезли американского гражданина Дэниэла Мартиндейла из зоны боевых действий на Украине, где он помогал Российской армии, передавая координаты украинских военных объектов.

    Российские силовики 27 октября вывезли Мартиндейла с подконтрольной ВСУ территории, где он находился с 11 февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Известно, что он передавал сведения о местоположении украинских военных объектов российским силовикам. Его информация способствовала нанесению ударов по инфраструктуре и технике ВСУ. В частности, в штабе обороны ДНР отмечали, что именно американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября.

    «Нужно благодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы эвакуировать меня, они действовали очень профессионально. Было много угроз со стороны украинских БПЛА, шел артиллерийский обстрел, но в итоге я был эвакуирован на российскую территорию», – рассказал Мартиндейл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец на протяжении двух лет передавал разведданные российской стороне, сыграв важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром.

    Также Мартиндейл обвинил США в терактах 2001 года.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    2 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Американец Мартиндейл рассказал о планах на будущее в России

    Дэниэл Мартиндейл после СВО хочет заняться фермерством и создать семью в России

    Американец Мартиндейл рассказал о планах на будущее в России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американец Дэниэл Мартиндейл, сотрудничавший с ВС РФ, надеется заняться фермерством и завести семью в России после окончания специальной военной операции.

    Американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам Российской Федерации, заявил о своих планах на будущее, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» он выразил желание после завершения специальной военной операции заняться фермерским делом и создать семью в России. Мартиндейл также не исключает возможность производства фермерского хозяйственного оборудования как для внутреннего, так и международного рынка.

    Согласно информации из силовых структур, Мартиндейл был эвакуирован с контролируемой Вооруженными силами Украины территории. Он находился на Украине с февраля 2022 года и на протяжении двух лет передавал российской стороне координаты украинских военных объектов. Эти данные многократно использовались для нанесения ударов по технике и личному составу ВСУ.

    Штаб обороны ДНР ранее сообщал, что Мартиндейл оказал значительное влияние на подготовку штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Его усилия были признаны ключевыми для успешного выполнения военных задач в этом районе.

    На своей первой пресс-конференции в Москве, прошедшей в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», Мартиндейл подробно рассказал о своих намерениях и видении будущего в России после завершения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики 27 октября вывезли американского гражданина Дэниэла Мартиндейла с подконтрольной ВСУ территории на Украине, где он находился с 11 февраля 2022 года. Мартиндейл заявил, что события вокруг Украины являются попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. Он также подчеркнул, что находится в Москве добровольно и помогал Вооруженным силам России по собственной инициативе, предъявив свой паспорт, свидетельство о рождении и диплом об окончании школы.

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    2 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Трамп увеличил отрыв от Харрис до трех процентов по результатам опроса

    Rasmussen Reports: Опрос показал рост поддержки Трампа до 49% против 46% у Харрис

    Трамп увеличил отрыв от Харрис до трех процентов по результатам опроса
    @ Guille Briceno, Joshua Roberts/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп увеличил свой отрыв от Камалы Харрис до трех процентов по результатам опроса Rasmussen Reports.

    Преимущество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по сравнению с Камалой Харрис из Демократической партии увеличилось до трех процентных пунктов, пишет ТАСС. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного организацией Rasmussen Reports. В опросе, который проходил с 10 по 29 октября, Трампа поддержали 49% респондентов, тогда как Харрис – 46%.

    Согласно данным исследования, 3% участников готовы проголосовать за другого кандидата, а 2% еще не определились со своим выбором. Опрос проводился как онлайн, так и по телефону, и в нем приняли участие более 12,5 тыс. потенциальных избирателей. Погрешность исследования составила 1%.

    Сравнение с предыдущими данными от 25 октября показывает, что тогда уровень поддержки Трампа также был 49%, но Харрис поддерживало на 1% больше – 47%.

    Очередные всеобщие выборы в США запланированы на 5 ноября, в которых за высший пост страны будут бороться Трамп и Харрис. Напомним, что Трамп был 45-м президентом США с 2017 по 2021 год, а Харрис в настоящее время занимает пост вице-президента.

    Ранее сообщалось что экс-президент США Дональд Трамп опередил вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября согласно финальному опросу британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners.

    Кандидат в президенты США Камала Харрис посчитала, что Дональд Трамп должен быть лишен права участвовать в выборах из-за его высказываний о республиканке Лиз Чейни.

    Отметим, что рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков, отмечает канал NBC.

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    2 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Американец Мартиндейл два года передавал данные о ВСУ российским военным
    Американец Мартиндейл два года передавал данные о ВСУ российским военным
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находившийся на украинской территории американский гражданин Дэниэл Мартиндейл передавал координаты украинских военных объектов Российской армии, сообщил источник в силовых структурах.

    Мартиндейл находился на территории Украины начиная с февраля 2022 года. В этот период он активно сотрудничал с российскими силовыми структурами, передавая координаты украинских военных объектов, сказал собеседник ТАСС.

    Полученные от него данные применялись для нанесения ударов по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

    27 октября российские военные, проводившие операции в районе села Богоявленка в ДНР, вывели Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили его в Донецк.

    Штаб обороны ДНР ранее сообщал, что российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который два года передавал разведданные российской стороне. Он сыграл важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром.

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    2 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Штаб Харрис оправдался за слова Уолца об ориентации Маска

    Штаб Харрис оправдывался за оговорку Уолца о сексуальной ориентации Илона Маска

    Tекст: Мария Иванова

    Предвыборному штабу Камалы Харрис пришлось оправдываться за Тима Уолца, который назвал Илона Маска человеком нетрадиционной ориентации на митинге в Мичигане.

    Предвыборный штаб Камалы Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии, был вынужден оправдываться за оговорку ее кандидата на пост вице-президента Тима Уолца, сообщает РИА «Новости». На предвыборном мероприятии в штате Мичиган Уолц упомянул Илона Маска и по ошибке назвал его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. Штаб Харрис объяснил это тем, что один из присутствующих на митинге начал громко оскорблять Маска, и Уолц, смеясь, запнулся.

    Представитель штаба подчеркнул, что Уолц не намеревался приписывать Маску нетрадиционную сексуальную ориентацию.

    Это не первая ошибка политика, требующая разъяснений. Ранее он заявлял, что посетил Гонконг в 1989 году в разгар протестов, однако, по данным СМИ, в то время он находился в США. Уолц признал неточность и настаивал, что был в Китае летом того года.

    Кроме того, в августе Уолц оказался в центре скандала из-за заявлений об участии в военных действиях. Республиканцы заявляли, что политик покинул подразделение до отправки в Ирак. Штаб Харрис также признал, что Уолц оговорился.

    Предстоящие выборы президента США состоятся 5 ноября, на них Камала Харрис конкурирует с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

    Ранее Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» и «потрясающий» период.

    Маск также предсказал победу Трампа на выборах президента США в 2024 году, объясняя это значительным ростом его популярности в Пенсильвании по сравнению с 2020 годом.

    Кроме того, Маск выразил опасение по поводу возможности ужесточения цензуры СМИ в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах.

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    2 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    NBC: Рекордное число состоятельных американцев покинут США после выборов

    NBC: Рекордное число состоятельных американцев планируют эмиграцию после выборов

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков, отмечает канал NBC.

    Состоятельные американцы планируют покинуть США после предстоящих президентских выборов, опасаясь политических и социальных беспорядков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News. Иммиграционные адвокаты отмечают, что в преддверии выборов многие богатые граждане США собираются уехать за границу, независимо от исхода голосования. Это связано с опасениями возможных беспорядков.

    Юристы и консультанты, работающие с клиентами с высоким уровнем дохода, отмечают рекордный спрос на услуги по получению вторых паспортов или долгосрочных резиденций за рубежом. Так, Доминик Волек, руководитель группы Henley&Partners, заявил телеканалу, что спрос на такие услуги достиг невиданных ранее высот. По его словам, состоятельные американцы впервые заняли 20% клиентской базы компании.

    Примечательно, что число американцев, планирующих переезд за границу, увеличилось на 30% по сравнению с 2022 годом. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию представит вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – бывший президент Дональд Трамп.

    На выборах президента США досрочно проголосовали почти 70 млн человек, из которых 36,5 млн сделали это лично, а 32,5 млн – по почте.

    На предвыборные кампании кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис потрачено около 14,7 млрд долларов с акцентом на рекламу в колеблющихся штатах. Около трети средств, собранных на предвыборную кампанию Трампа, поступили от миллиардеров, в то время как Харрис привлекла лишь 6% от от этой группы.

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    2 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Американец Мартиндейл обвинил США в терактах 2001 года

    Tекст: Александра Юдина

    Американец Дэниэл Мартиндейл, поддерживавший Российскую армию, заявил на пресс-конференции о своей убежденности, что правительство США несет ответственность за теракты 2001 года, и подчеркнул свою добровольную поддержку российских солдат на Украине.

    Мартиндейл заявил, что правительство США несет ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, передает РИА «Новости».

    «Они (правительство США) несут ответственность за теракты 2001 года. Мы, консерваторы США, изначально понимали, что правительство – наш враг. Но когда они объявили войну против собственных граждан, это стало для нас причиной ополчиться против этого правительства. Поэтому я не хочу возвращаться в США», – пояснил он.

    Американец отметил, что последние два года его деятельность была направлена на сохранение жизней российских солдат и обеспечение будущего русских на Украине.

    «Я бы хотел продолжить это делать», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец на протяжении двух лет передавал разведданные российской стороне, сыграв важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром, а затем российские спецслужбы эвакуировали его.

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    2 ноября 2024, 11:41 • Новости дня
    Россия поддержала действия КНДР против агрессивной политики США

    Лавров выразил полную поддержку мерам КНДР по сдерживанию агрессии США

    Россия поддержала действия КНДР против агрессивной политики США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал действия КНДР против агрессивной политики США, заявив о причинах обострения обстановки на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

    По его словам, Москва выражает полную поддержку мерам, которые принимает руководство КНДР с целью сдерживания агрессивной политики США и их союзников, передает ТАСС.

    В сообщении российского дипведомства отмечается, что провокационные действия США и их партнеров являются главной причиной обострения обстановки в регионе.

    В ходе встречи Лавров и Цой Сон Хи также подтвердили приверженность выполнению положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот договор закрепил вывод традиционно дружественных отношений между странами на новый качественный уровень.

    Кроме того, стороны договорились продолжать стратегические консультации и развивать диалог и обмены между министерствами иностранных дел двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины, а постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что союзники России имеют право оказывать помощь Москве так же, как Запад помогает киевскому режиму, даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой.

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    2 ноября 2024, 13:57 • Новости дня
    Медведев заявил о конце американской системы зарабатывания на войнах

    Медведев заявил, что американский порядок зарабатывания на санкциях и войне подходит к концу

    Tекст: Вера Басилая

    Порядку, при котором США зарабатывают деньги на санкциях и конфликтах, приходит конец, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что системе, при которой США получают выгоду от международных санкций и вооруженных конфликтов, приходит конец, передает RT.

    Он отметил, что Соединенные Штаты извлекают финансовую выгоду из кризисов, которые сами и создают. По его словам, США зарабатывают на поставках оружия и финансировании своего оборонного комплекса, в то время как цена этого процесса измеряется человеческими жизнями.

    Медведев подчеркнул, что существующая система приносит «кровь и большое количество жертв», что является показателем того, что Америка «кормит войну». Он выразил уверенность, что данная система вскоре завершится, поскольку, как он выразился, «мир уходит из-под ног» США.

    Зампред Совета безопасности также раскритиковал Запад за прокси-войну против России. Он подчеркнул, что Запад, включая страны Северной Америки и Австралию, сам выбрал такую стратегию, вместо того чтобы искать пути к договоренности. Медведев назвал западные страны врагами России.

    «Время все лечит, и все войны заканчиваются. А вот отношения, отношения между народами – они, к сожалению, после этого очень сильно страдают», – заявил Медведев.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, Россия готова к продолжению этой борьбы и «победа будет за нами».

    Путин также заявил, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

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    2 ноября 2024, 06:59 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности Харрис провести переговоры с Россией и Китаем

    Трамп считает Харрис неспособной вести ядерные переговоры с Россией или Китаем

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выразил сомнения в способности Камалы Харрис справиться с переговорами с Россией и Китаем на посту президента США, назвав ее слабым и некомпетентным лидером.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил сомнения в способности своей соперницы Камалы Харрис справиться с международными переговорами, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что не доверил бы Харрис переговоры с такими странами, как Россия и Китай, особенно по вопросам, касающимся ядерной войны. «Доверили бы вы Камале Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю», – приводит агентство цитату Трампа на митинге в Милуоки.

    Трамп также выразил недоверие к способностям Харрис справиться с экономическим кризисом в стране. Он добавил, что «нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ».

    Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В условиях обостряющейся международной обстановки выборы приобретают особую значимость. До этого Харрис потребовала лишить Трампа права баллотироваться в президенты США.

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    2 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    Американец Мартиндейл заявил, что помогал ВС России по доброй воле

    Tекст: Александра Юдина

    Американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что находится в Москве добровольно и помогал Вооруженным силам России по собственной инициативе.

    Мартиндейл подчеркнул, что находится в России добровольно, и предъявил свой паспорт, а также свидетельство о рождении и диплом об окончании школы, передает РИА «Новости».

    «Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии», – сказал он.

    Гражданин США также отметил, что все свои действия осуществлял в здравом уме и никто не заставлял его находиться на территории России.

    Мартиндейл добавил, что находился в контакте с российской стороной через мессенджер Telegram. По его словам, для связи с российскими солдатами ему передали телефон с помощью беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец на протяжении двух лет передавал разведданные российской стороне, сыграв важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром. Российские спецслужбы эвакуировали гражданина США с подконтрольной Киеву территории.

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    2 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    Редколлегия The New York Times призвала не голосовать за Трампа

    The New York Times призвала американцев отвергнуть Трампа на выборах

    Tекст: Денис Тельманов

    The New York Times опубликовала материал с призывом голосовать против Дональда Трампа на выборах.

    Как сообщает ТАСС, редакционная коллегия The New York Times опубликовала статью, в которой призвала американцев не поддерживать Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. В статье утверждается, что Трамп не способен эффективно руководить страной и представляет угрозу для демократии.

    Авторы статьи подчеркивают: «Вы уже знаете Дональда Трампа. Он не способен руководить. Понаблюдайте за ним. Прислушайтесь к тем, кто хорошо его знает. Он пытался подорвать выборы и остается угрозой для демократии». Редколлегия также считает, что еще один президентский срок Трампа приведет к ухудшению климатической ситуации, разрушению международных альянсов и усилению авторитарных режимов.

    Кроме того, в статье утверждается, что в случае победы Трамп будет использовать рычаги власти для преследования оппонентов, проводить жестокую политику массовых депортаций, а также осложнит положение бедного и среднего класса в США.

    Президентские выборы в США назначены на 5 ноября, и на них Трамп будет представлять Республиканскую партию, в то время как Демократическую партию представит действующий вице-президент Камала Харрис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и Такер Карлсон встретились незадолго до президентских выборов, чтобы обсудить будущее Америки. Преимущество Трампа перед Камалой Харрис в президентской гонке увеличилось до трех процентов согласно данным опроса Rasmussen Reports. Также сообщалось, что рекордное количество состоятельных граждан США намерены покинуть страну после выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков.

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    2 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    Мартиндейл: Если бы Путин был кандидатом в США, проголосовал бы за него

    Tекст: Вера Басилая

    Помогавший ВС России американец Дэниэл Мартиндейл заявил о готовности голосовать за Владимира Путина, если бы он был кандидатом на выборах в США.

    По его словам, если бы президент России Владимир Путин баллотировался на выборы в США, он бы проголосовал за него, передает РИА «Новости».

    Мартиндейл заявлял, что многие украинские граждане ожидают прихода российской армии, но скрывают свои настроения из-за страха перед киевским режимом.

    Мартиндейл также утверждал, что помогал Вооруженным силам России по доброй воле.

    Российские спецслужбы эвакуировали гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который два года передавал разведданные российской стороне и сыграл важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром.

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    2 ноября 2024, 14:09 • Новости дня
    Медведев заявил, что России безразличны выборы президента США

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что России все равно, кто станет президентом США, поскольку это выбор самих американцев.

    По его словам, Россия не имеет предпочтений по кандидатам в президенты США, подчеркнув, что это выбор американцев, передает ТАСС.

    Медведев отметил, что значимость президента США велика, но не стоит преувеличивать их влияние на мировые процессы.

    «Россия, Советский Союз, Российская империя существовали при разных президентах Соединенных Штатов Америки», – заметил политик.

    По словам Медведева, важно понимать, что президенты США не являются «богами», которые будут управлять Землей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ранее заявил, что для России не имеет значения, кто станет президентом США, он также назвал действующего президента Джо Байдена «политиком старой школы» и отметил его предсказуемость.

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