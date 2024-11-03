Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.9 комментариев
В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов
Washington Post сообщила о подготовке Вашингтона к попыткам России и Китая «дестабилизировать» США в переходный период
Американская администрация обеспокоена возможными иностранными угрозами в переходный период после выборов 5 ноября 2024 года и до инаугурации нового президента США 20 января 2025 года, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц. В качестве одной из возможных угроз названа Россия.
Как пишет Washington Post, Белый дом перешел «в состояние повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну в переходный период», передает РИА «Новости».
«В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», – заявило издание, отметив, что «Пентагон готовится к ряду сценариев». В Пентагоне считают, что дополнительный риск создает глобальная нестабильность.
Кроме того, издание пишет, что американские чиновники стремятся предотвратить «попытки воспользоваться периодом уязвимости, который еще более опасен из-за чрезвычайной политической поляризации» в США, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий». В сентябре министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США. Песков назвал Штаты недружественным государством.
В октябре Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, дипломат уже вернулся в Россию.