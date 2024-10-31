ВТБ опроверг утечку данных клиентов

Tекст: Алексей Дегтярев

Представители кредитной организации подчеркнули, что никаких утечек зафиксировано не было, передает ТАСС.

Появившаяся на некоторых сомнительных интернет-ресурсах очередная «база данных» не является базой данных банка. Это компиляция из открытых источников и данных сторонних организаций, датированная 2022 годом, добавили там.

Представители ВТБ также заверили, что банк на постоянной основе следит за сохранностью данных своих клиентов и предпринимает меры для предотвращения любых попыток взлома своих систем.

Эксперт в области кибербезопасности Владимир Дрюков отмечал, что хакеры могут получить доступ к данным практически всех граждан России, этому способствовали многочисленные утечки данных почти по всем россиянам.