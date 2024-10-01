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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    18 комментариев
    1 октября 2024, 13:26 • Новости дня

    Посол рассказал о реакции НАТО на заявления Путина о ядерной доктрине

    Посол Токовинин: Заявления Путина о ядерной доктрине внимательно отфиксированы НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента России Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины России были внимательно и детально отфиксированы НАТО, несмотря на риторику Йенса Столтенберга о неизменности политики, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире «России-24».

    По его словам, каждый аспект заявлений был тщательно проанализирован и зафиксирован, передает ТАСС.

    В контексте недавних комментариев, сделанных покидающим пост генсека НАТО Йенсом Столтенбергом, Токовинин подчеркнул, что Североатлантический альянс не планирует менять свою политику в ответ на российские изменения. Однако, по мнению российского посла, такие заявления являются попыткой принизить важность предупреждений, прозвучавших из Москвы.

    Токовинин также высказал мнение, что подобные заявления НАТО можно рассматривать как попытку подтолкнуть своих членов к более агрессивному поведению, что может привести к прямому конфликту с Россией. Он охарактеризовал это как «самоубийственный путь».

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это попыткой запугать Украину и НАТО.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

    Москва рассчитывает, что заявления президента России Владимира Путина по ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом.

    29 сентября 2024, 13:13 • Новости дня
    Военный эксперт описал возможный ответ России на попытку блокады Финского залива

    Военный эксперт Зверев: Россия уже предприняла шаги против угрозы Балтийскому флоту от НАТО

    Военный эксперт описал возможный ответ России на попытку блокады Финского залива
    @ кадр из видео

    Tекст: Станислав Лещенко

    Военный эксперт Юрий Зверев отметил, что расширение НАТО создает новые угрозы для Балтийского флота России, в том числе с возможностью блокировки Финского залива Эстонией и Финляндией. Он также обозначил, что российские Вооруженные силы способны этому противопоставить.

    Глава эстонской армии Андрус Мерило заявил финской газете Helsingin Sanomat, что Эстония и Финляндия могут заблокировать для России Финский залив. По мнению военного эксперта Юрия Зверева, такие угрозы нельзя воспринимать как немедленную готовность к действию. Тем не менее расширение НАТО действительно создает новые вызовы для России в Балтийском регионе.

    Как пояснил Зверев газете ВЗГЛЯД, Балтийский флот ВМФ России оказывается в уязвимом положении из-за развертывания береговых ракетных комплексов НАТО, в том числе недавно приобретенных Эстонией ракет Blue Spear. Эти ракеты способны поражать как морские, так и наземные цели. Зверев отметил, что для противодействия этой угрозе российские вооруженные силы уже предприняли шаги, включая оснащение серийных корветов проектов 20380 с ЗРК «Полимент-Редут» и размещение современных зенитных систем С-400.

    В Калининградской области развернуты береговые ракетные комплексы «Бастион» с противокорабельными ракетами (ПКР) «Оникс», дальность действия которых планируется увеличить до 1000 км. Эти комплексы способны «запирать» Балтийское море, охватывая Европу до Люксембурга. Зверев также подчеркнул, что в разработке находится новый береговой ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон», скорость которой делает ее практически неперехватываемой.

    Кроме того, в рамках подготовки к потенциальным угрозам Балтийский флот провел учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров. Планируется производство новых ударных катеров на Кингисеппском машиностроительном заводе. Таким образом, Россия готова ответить на возможные действия НАТО в регионе, если это потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил о необходимости разработки совместных с Финляндией планов по ограничению передвижения российского флота в Финском заливе. Кроме того, военное руководство Эстонии заявляет о необходимости создания планов блокады Финского залива, аналогичной той, что была осуществлена фашистской Германией во время Великой Отечественной войны. Важно отметить, что страны Североатлантического альянса регулярно отрабатывают на учениях в Балтийском регионе сценарии борьбы с Россией, что подчеркивает серьезность потенциальной угрозы.

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    30 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева

    Столтенберг: Переговоры по Украине возможны при наличии гарантий безопасности от Запада

    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость включения гарантий безопасности для Киева от западных стран в мирные переговоры по Украине.

    В интервью Reuters Столтенберг заявил, что такие гарантии должны предоставить страны Запада, в первую очередь США.

    Важно обеспечить окончание конфликта, когда будет утверждена линия прекращения огня или международно признанная граница, добавил он. «Когда будет согласована какая-то линия – будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, – мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», – сказал Столтенберг.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    1 октября 2024, 13:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    28 сентября 2024, 15:18 • Новости дня
    В Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
    В Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада, что влияет на понимание российской стороной западных подходов к международной ситуации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, речи, произнесенные на высоком уровне, формируют российское понимание подходов, которыми пользуются западные страны в отношениях с Россией, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Россия основывает свое понимание подходов западных визави, партнеров или противников на этих заявлениях. Он добавил, что это полностью отражает занимаемую позицию западных стран.

    Ранее Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

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    28 сентября 2024, 20:27 • Новости дня
    Лавров объяснил бессмысленность войны с ядерной державой

    Лавров заявил о бессмысленности войны с Россией, обладающей ядерным потенциалом

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН.

    Лавров подчеркнул, что нынешние западные стратегии напоминают планы США и Великобритании по уничтожению СССР в 1945 году, когда разрабатывалась операция по уничтожению СССР под названием «Немыслимое». Эти планы, по его словам, тогда были секретными, а сегодня англосаксонские стратегии уже не скрывают своих намерений, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что стратеги Запада рассчитывают добиться победы над Россией через «нелигитимный неонацистский киевский режим», но уже готовят Европу к самоубийственной авантюре.

    «Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи «воевать до победного» с ядерной державой, каковой является Россия», - подчеркнул Лавров.

    Тем не менее, министр отметил, что Россия не отказывается от диалога с Западом. Она предлагает создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, которая будет открыта для всех стран и организаций континента. Этот вопрос будет обсуждаться на международной конференции в Минске, открытие которой запланировано на 31 октября.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

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    30 сентября 2024, 12:27 • Новости дня
    Эстония начала разработку дальнобойных ракет

    Эстонские предприятия разработали ракеты с дальностью до 500 км и скоростью 800 км/ч

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о разработке местными компаниями ракет с дальностью до 500 км, которые способны развивать скорость до 800 км/ч, что является значительным достижением для страны.

    Певкур отметил, что две или три компании в стране работают над созданием ракет, способных поражать цели на расстоянии от 300 до 500 км. Эти ракеты смогут развивать скорость до 800 км/ч, передает ТАСС.

    Ханно Певкур подчеркнул, что министерство обороны Эстонии активно ищет поставщиков дальнобойного оружия. В этом контексте он отметил возможность приобретения части необходимого вооружения у Украины. В ближайшее время эстонская делегация отправится на Украину для изучения имеющихся у нее запасов ракет, что может повлиять на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России словами «чем смешнее государство, тем выше гонор». Ранее сообщалось, что Эстония призвала к усилению санкций против России. В дополнение к этому Эстония неоднократно вводила ограничения для российских граждан, включая визовые ограничения.

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    1 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Новый генсек НАТО Рютте назвал приоритеты

    Новый генсек НАТО Рютте назвал своим приоритетом помощь Украине и увеличение оборонных затрат альянса

    Новый генсек НАТО Рютте назвал приоритеты
    @ Patrick van Katwijk/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    В своем заявлении Рютте отметил важность сохранения Украины как независимого демократического государства, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь», – сказал Рютте.

    Помимо этого, Рютте выделил задачу по развитию партнерств НАТО в различных регионах мира. Он отметил, что это необходимо для обеспечения глобальной безопасности и укрепления позиций альянса за пределами Европы.

    Ранее Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждать России от нового генсека НАТО.

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    1 октября 2024, 10:17 • Новости дня
    FT: Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО

    Financial Times: Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден может согласиться на продвижение заявки Украины на вступление в НАТО до конца своего президентского срока, пишет британская газета Financial Times.

    По данным источника издания, американский президент может содействовать продвижению вопроса о вступлении Украины в НАТО до конца своего срока, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что конкретных деталей относительно возможных изменений нет, однако Байден уже назначил заседание контактной группы по Украине на 12 октября.

    В рамках этого заседания, по информации Financial Times, украинский президент Владимир Зеленский планирует вновь поднять вопрос о разрешении на удары по целям на российской территории.

    Ранее в США и Европе призвали «положить конец надеждам Украины» вступить в НАТО.

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    1 октября 2024, 13:51 • Новости дня
    Новый генсек НАТО поддержал удары по России

    Новый генсек Рютте поддержал удары по России и обвинил Москву в ядерной риторике

    Новый генсек НАТО поддержал удары по России
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Право Украины защищать себя не останавливается на границе, но решения будут приниматься странами альянса индивидуально, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Рютте выступил на первой пресс-конференции в Брюсселе, где поддержал возможность нанесения ударов по целям на территории России, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие решения остаются на усмотрение каждой страны-члена альянса. Рютте подчеркнул, что право Украины на самооборону должно распространяться и за пределы ее грани.

    «Я могу твердо заявить, что НАТО не видит никакой непосредственной угрозы применения ядерного оружия», – сказал Рютте, добавив, что Москва занимается «безответственной ядерной риторикой».

    Ранее Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

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    1 октября 2024, 11:23 • Новости дня
    Экс-премьер Нидерландов Рютте официально возглавил НАТО

    Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга

    Экс-премьер Нидерландов Рютте официально возглавил НАТО
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета состоялась церемония передачи полномочий новому генеральному секретарю, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте, который сменил на этом посту Йенса Столтенберга.

    Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, он сменил на этой должности норвежца Йенса Столтенберга, который руководил альянсом на протяжении десяти лет, передает ТАСС.

    Уходящий генеральный секретарь Йенс Столтенберг, завершая свою каденцию, отметил значительное изменение роли НАТО в поддержке Украины.

    «Когда я пришел в альянс в 2014 году, НАТО оказывала лишь небольшую поддержку Украине. Сейчас эта поддержка носит массивный характер, и для ее координации создан специальный штаб НАТО», – заявил Столтенберг. Он подчеркнул важность таких трансформаций для обеспечения безопасности на международной арене.

    Напомним, Столтенберг на прощальной пресс-конференции перед отставкой высказался по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждать России от нового генсека НАТО.

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    1 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Норвегия призвала НАТО унифицировать вооружения для Украины

    Минобороны Норвегии призвало страны НАТО стандартизировать вооружения для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам на форуме в Варшаве отметил необходимость стандартизации вооружений, поставляемых Украиной, как ключевую задачу для НАТО, особенно для европейских стран-членов.

    Так, Грам призвал НАТО к стандартизации вооружений для поддержки Украины, отметив, что Норвегия сталкивалась с проблемами при поставках оружия Украине, передает ТАСС.

    «Давайте подумаем, как мы стандартизируем вооружения», – заявил Грам, добавив, что оружие из разных стран может иметь одинаковые названия и внешний вид, но отличаться калибром и системами коммуникации.

    По его мнению, стандартизация вооружений является «основным вызовом для НАТО», особенно для европейских стран.

    Грам подчеркнул, что разница в калибрах и других технических характеристиках может затруднять совместимость оружия, что усложняет поддержку Украины. Министр отметил, что унификация поможет улучшить взаимодействие внутри альянса и повысить эффективность военной помощи.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия на Украину в 2025 году под угрозой из-за нехватки средств.

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    1 октября 2024, 09:39 • Новости дня
    СВР заявила о подготовке Западом провокации с химоружием в Сирии

    СВР сообщила о подготовке НАТО и Украиной провокации с химоружием в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецслужбы НАТО и Украины, по данным СВР, планируют создать фальшивку о применении химоружия Сирией и Россией для дискредитации на международной арене, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

    Как говорится в сообщении, спецслужбы западных стран и Украины намерены организовать инсценировку химической атаки, якобы проведенной сирийскими и российскими военными в Сирии, передает ТАСС.

    По информации СВР, провокация разрабатывается совместно с террористическими группировками, действующими в сирийской провинции Идлиб. Целью инсценировки является дискредитация Дамаска и Москвы в международных организациях, таких как ООН и Организация по запрещению химического оружия.

    В рамках этой операции планируется задействовать неправительственную организацию «Белые каски», которая, по словам СВР, «прославилась» на сирийской территории выполнением задач для британских спецслужб. «Такую организацию планируют использовать для изготовления фальшивых материалов о якобы осуществленных химатаках», – заявили в СВР.

    Ранее Украина, по данным российских спецслужб, планировала инсценировать ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой ею территории, чтобы обвинить Россию в провокации. В СВР сообщили, что новая провокация Киева с ударом по детскому учреждению нужна США, чтобы нарастить давление на КНДР и Иран, обвинив эти страны в поставках России баллистических ракет.

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    1 октября 2024, 11:29 • Новости дня
    Пентагон: Войска НАТО перейдут под контроль главкома в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Войска всех стран НАТО в будущем передадут под контроль главнокомандующего Объединенными силами альянса в Европе, что должно укрепить оборону альянса, заявила помощник главы Минобороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    По ее словам, данная инициатива предусматривает передачу всех национальных сил обороны стран, входящих в Североатлантический альянс, включая США, под руководством главнокомандующего в Европе, передает ТАСС.

    Уолландер подчеркнула, что это решение направлено на повышение эффективности защиты и укрепление оборонительных возможностей альянса.

    Форум в Варшаве собрал множество экспертов и высокопоставленных лиц из различных стран для обсуждения актуальных вопросов безопасности и сотрудничества в условиях меняющейся геополитической обстановки.

    Ранее штаб НАТО решили разместить у границы России в Финляндии.


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    1 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    Кремль прокомментировал смену генсека НАТО

    Песков сообщил, что смена генсека не изменит политику НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление Марка Рютте на пост генсека НАТО не изменит политику альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Россия не ожидает каких-либо существенных изменений в поведении или стратегии НАТО после назначения нового генерального секретаря, передает ТАСС.

    «Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он работал», – заявил Песков.

    Ранее Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга.

    Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

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    1 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    В НАТО опровергли причастность к конфликту в Ливане

    Рютте: НАТО не оказывает влияния на события в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не играет никакой роли в конфликте в Ливане и надеется на скорое прекращение боевых действий, заявил вступающий в должность генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

    Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи на церемонии передачи полномочий подчеркнул, что альянс не играет никакой роли в конфликте в Ливане, сохраняет нейтралитет в этом вопросе, следя за развитием событий.

    «Мы лишь надеемся на скорейшее прекращение боевых действий», – заявил он, передает ТАСС

    Уходящий генеральный секретарь Йенс Столтенберг также выразил обеспокоенность ситуацией в Ливане, но ни он, ни Рютте не упомянули Израиль в своих заявлениях.

    Ранее сообщалось, что США в частном порядке выразили поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», что вызвало разногласия внутри американской администрации.

    Между тем Израиль направил в Ливан элитную 98-ю дивизию с опытом боев в секторе Газа.

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.

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    1 октября 2024, 12:09 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО увеличило силы высокой готовности до полумиллиона человек

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО за последние десять лет увеличило количество сил высокой готовности до полумиллиона человек, что является частью трансформации альянса, заявил Йенс Столтенберг перед уходом с поста генерального секретаря.

    По его словам, за последние десять лет НАТО прошло через самую серьезную трансформацию в своей истории и довело количество сил до 500 тыс. человек. передает ТАСС.

    Столтенберг подчеркнул, что это увеличение военной готовности стало возможным благодаря напряженной работе и реформам в структуре альянса.

    Ранее помощник главы Минобороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявил, что войска всех стран НАТО в будущем передадут под контроль главнокомандующего Объединенными силами альянса в Европе.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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