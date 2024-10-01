Посол рассказал о реакции НАТО на заявления Путина о ядерной доктрине

Посол Токовинин: Заявления Путина о ядерной доктрине внимательно отфиксированы НАТО

Tекст: Вера Басилая

По его словам, каждый аспект заявлений был тщательно проанализирован и зафиксирован, передает ТАСС.

В контексте недавних комментариев, сделанных покидающим пост генсека НАТО Йенсом Столтенбергом, Токовинин подчеркнул, что Североатлантический альянс не планирует менять свою политику в ответ на российские изменения. Однако, по мнению российского посла, такие заявления являются попыткой принизить важность предупреждений, прозвучавших из Москвы.

Токовинин также высказал мнение, что подобные заявления НАТО можно рассматривать как попытку подтолкнуть своих членов к более агрессивному поведению, что может привести к прямому конфликту с Россией. Он охарактеризовал это как «самоубийственный путь».

Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это попыткой запугать Украину и НАТО.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

Москва рассчитывает, что заявления президента России Владимира Путина по ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом.