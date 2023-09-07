ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

Американист: Гей-скандал ударит по рейтингам четы Обамы

Американист Владимир Васильев: ЛГБТ-скандал ухудшит рейтинг четы Обамы на выборах

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сейчас, по всей видимости, в Демократической партии решается вопрос, кто заменит Байдена. Сегодня же последовало заявление Камалы Харрис, что она осознает возможность перехода к ней обязанностей президента США. Говорят, что ее активно поддерживает и лоббировал ранее Барак Обама», – рассказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады.

«Поэтому Такер Карлсон опубликовал это интервью – чтобы ударить по связке четы Обамы и Харрис. Думаю, он получил инсайдерскую информацию от обозревателей или политтехнологов, настроенных про-республикански, о том, что демократы сейчас активизируют внутреннюю дискуссию по своим кандидатам. Такер и республиканцы же понимают, что успех Обамы очень вероятен», – пояснил собеседник.

«Мишель Обама – сильнейший кандидат в президенты от демократов. Да и Барак Обама – чрезвычайно опытный политик и настоящая головная боль для республиканцев. Других таких же весомых фигур у демократов нет. Следом по значимости идет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, но сам по себе «Золотой штат» уже не в авангарде американской внутренней политики. Потому и Ньюсом не имеет таких сильных электоральных позиций», – указал он.

«Кстати, следующим ударом республиканцев может последовать требование разбирательства по поводу места рождения Барака Обамы. Ранее демократы вроде бы показывали документы, что он родился в США, но у его противников остались смутные подозрения чистоты сертификата. Эту тему параллельно с ЛГБТ-кейсом и будут, скорее всего, раскачивать республиканцы против Обамы», – предположил политолог.

«Будет ли иметь последствия сегодняшнее интервью Карлсона? Среди демократов, скорее всего, нет. Там повестка ЛГБТ уверенно прокладывает себе дорогу. Но в обществе пока еще преобладает уверенность в том, что президентом США должен быть поборник традиционных ценностей, в том числе – касающихся семьи. Семейный очаг по-прежнему свят для большей части американцев. Поэтому перспектива превратить Белый дом в условные Содом и Гоморру оттолкнет от Обамы некоторую часть колеблющихся избирателей», – сказал аналитик. «Чем ответит Обама? Ничем. Он слишком умный и опытный, чтобы сейчас идти в тупую пикировку с обличителями», – резюмировал эксперт.

«Такер Карлсон продолжает воевать с Обамой. На этот раз он взял интервью у Ларри Синклера – отсидевшего мошенника, который утверждает, что он якобы занимался сексом с Обамой. В 1999 году тот передал Обаме 250 долларов на покупку кокаина, после чего они провели ночь вместе. История не новая – об этом Синклер впервые сообщил еще во время президентской гонки 2008 года, но тогда мейнстримовые медиа старались ее замолчать», – отметил в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.

«Тогда же вспыхнул и еще один скандал – сразу несколько друзей Обамы, посещавших одну церковь в Чикаго, ушли из жизни при загадочных обстоятельствах. И были подозрения, что они все были членами гей-клуба», – напомнил он.

«Сейчас об этом начали вспоминать еще и потому, что сам Обама подлил масла в огонь. Появилось его письмо от 1982 года, где Обама признается, что он постоянно фантазирует о сексе с мужчинами. В 2008 году об этом тоже не упоминали – тогда даже среди демократов многие относились негативно к ЛГБТ-повестке. И сам Обама выступал против гей-браков во время выдвижения в президенты. Но теперь нравы сильно изменились – и Обама может этим чуть ли не хвастаться», – указал политолог.

«К тому же нынче пошли разговоры о возвращении Мишель Обамы в большую политику – для спасения демократов на предстоящих выборах. Ведь 77% американцев не верят в способности Байдена управлять страной. И он может просто не выдержать участия в следующей президентской гонке. Вокруг Мишель Обамы тоже было много скабрезных скандалов – ее даже пытались представить «трансгендером». Рейтинги Мишель выше, чем у Байдена. Но далеко не все рады такому развитию событий – поэтому на чету Обам вновь полились тонны компромата», – добавил он.

«Нынешняя президентская гонка уже становится самой грязной в истории США – с коррупцией Байдена, уголовными делами Трампа и гей-скандалами Обамы», – резюмировал аналитик.

Американец Ларри Синклер, утверждающий, что занимался сексом с Бараком Обамой, дал интервью журналисту Такеру Карлсону. По словам Синклера, он якобы имел интимную связь с 44-м президентом США в 1999 году, когда тот еще был сенатором в штате Иллинойс. Американец утверждает, что перед этим они оба употребляли наркотики. Выдержки из беседы Карлсон выложил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Синклер рассказал, что около одного бара встретил парня, который представился ему как Барак Обама. Американец признался, что «отдал Обаме 250 долларов за кокс», после чего начал выкладывать «дорожку» на коробке от компакт-диска, чтобы «снюхать», а Обама в это время курил из маленькой трубки. «Я стал поглаживать рукой его бедро, чтобы посмотреть, чем это закончится, и закончилось все именно так, как я хотел», – сказал Синклер. «У него это было явно не в первый раз», – добавил американец.

Стоит отметить, что также в среду в интервью Associated Press вице-президент США Камала Харрис заявила, что понимает возможность перехода к ней обязанностей американского лидера. Кроме того, она заявила, что ответственные за попытку отменить результаты президентских выборов 2020 года и последовавший за этим штурм Капитолия должны быть привлечены к ответственности, включая Дональда Трампа.