Путин в Приморье принял участие в церемонии имянаречения двух арктических танкеров

Tекст: Елизавета Шишкова

Первый танкер – уникальный и единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6. Судно получит имя «Валентин Пикуль» – в честь российского писателя, автора художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Второй танкер-газовоз ледового класса ARC7 назовут «Алексей Косыгин» – в честь дважды Героя Социалистического Труда, советского политического и государственного деятеля.

«Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны – арктической державы. Востребовано для реализации долгосрочной стратегии освоения Арктики, обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, глобальных транспортных логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны и всего мира», – сказал в ходе церемонии Путин, передает ТАСС.

«Крестной матерью» танкера «Валентин Пикуль» стала уроженка Приморского края, Герой Российской Федерации, космонавт Елена Серова, которая по традиции разбила о борт судна бутылку шампанского.

Заслуженный врач России, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева стала «крестной матерью» второго судна.

Путин подчеркнул, что новые суда будут достойны этих прославленных имен. Он отметил, что эти современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда «без преувеличения одни из лучших в своем классе в мире».

Глава государства выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве судов.

ССК «Звезда» – крупнейший в России судостроительный комплекс, который создается по поручению Путина консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью».