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Суд потребовал арестовать администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Полякова
Московский суд потребовал арестовать администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Полякова
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Следствие ходатайствует об аресте администратора Telegram -канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова по подозрению в вымогательстве, сообщают в пресс-службе суда.
Уточняется, что в суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Михаила Полякова о заключении под стражу по факту вымогательства, передает ТАСС.
Ранее администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» заподозрили в вымогательстве.
До этого Telegram-канал 112 сообщал, что якобы задержан бывший сотрудник ФСБ Михаил Поляков, которого называют администратором «Кремлевской прачки».
В США рассказали, как Россия разгадала план Зеленского и нанесла упреждающий удар
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия разгадала план Украины о нападении и нанесла превентивный удар
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Президент России Владимир Путин разгадал план киевского режима по захвату Донбасса и Крыма и потому произвел превентивный удар, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Президент Украины Владимир Зеленский «начал эту войну, а не Россия», заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works, передает РИА «Новости».
В случае если бы украинское руководство имплементировало Минские соглашения, то ничего бы не произошло, заявил разведчик. Он отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтверждали, что эти соглашения нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить натренировать ВСУ.
Украинские военные много лет готовились к наступлению на Крым и Донбасс, напомнил военный. Россия нанесла превентивный удар, чтобы не допустить этнических чисток, это – оборонительная операция, указал Риттер.
«Ни одно государство не обязано сидеть и ждать, пока на него нападут», – заявил разведчик.
ЮАР заявила об отказе России заменить Путина на Лаврова на саммите БРИКС
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Российская сторона отклонила предложение президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы делегацию России на саммите БРИКС возглавил глава МИД Сергей Лавров вместо президента Владимира Путина, заявил вице-президент африканской страны Пол Машатиле.
Москва не согласилась с предложением ЮАР о том, чтобы делегацию страны представил Лавров вместо Путина, заявил Машатиле в интервью Mail & Guardian, передает РБК.
Он пояснил Bloomberg, что дискуссии по поводу присутствия российского лидера продолжаются.
«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете. <...> Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», – добавил вице-президент.
Российская сторона рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения Международного уголовного суда, заявлял в мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, Международный уголовный суд выдавал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина.
Появилось видео расстрела украинскими боевиками машины с мирными жителями в ДНР
Появилось видео расстрела украинскими диверсантами машины с мирными жителями под Угледаром
В Сети появились кадры, на которых украинские диверсанты расстреливают машину с мирными жителями под Угледаром в ДНР.
Украинская диверсионно-разведывательная группа на броневике «Казак-2» пыталась занять позиции в «серой зоне». Боевики замаскировали бронеавтомобиль в лесопосадке, а сами рассредоточились по территории, передает РИА «Новости».
В этот момент мимо проезжал автомобиль с мирными жителями. Украинские диверсанты вышли на дорогу, в упор расстреляли машину, а после спрятали тела водителя и пассажира в лесопосадке. Туда же они хотели отогнать автомобиль, но по ним начала бить российская артиллерия, вынуждая отойти.
Политолог: Зеленский и Кулеба не осознают последствий скандала с Британией
Политолог Скачко: Кулебе грозит роль «козла отпущения» из-за слов про Британию и Amazon
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Украина начинает кусать руку Запада, дающего ей оружие. Украинская власть живет в уверенности, что им все должны. Это типичное поведение тех, кто привык жить на подачках, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия станет аналогом Amazon. Тем самым он продолжил перепалку Владимира Зеленского с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом.
«В понимании украинской власти, для получения оружия все средства хороши. Это называется «головокружение от успехов», ведь они уже начинают покусывать руку дающего. Обычно такое наблюдается у глупых и при этом самоуверенных людей, привыкших жить на подачках», – сказал киевский политолог Владимир Скачко.
«В офисе Зеленского безоговорочно уверены в том, что все вокруг должны поставлять Украине оружие, продукты, выделять финансы и так далее. Иногда у них случайно вырывается наружу истинное отношение к этой помощи», – отметил он.
«Что касается главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, то он просто пытается не отставать от своего начальника – Владимира Зеленского. Однако из него могут легко сделать «козла отпущения», если вдруг западные партнеры потребуют кого-то наказать», – акцентировал собеседник.
«Отмечу, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко назвал неразумным хамское поведение Зеленского по отношению к британскому министру обороны Бену Уоллесу. Теперь интересно пронаблюдать, как украинский президент отреагирует, уволит ли своего подчиненного. Но мне кажется, они в этой ситуации вообще ничего не поняли», – считает Скачко.
«Судьба же самого Зеленского будет зависеть от того, как решат западные партнеры – есть ли ему замена, нужен ли он им в этой роли. Впрочем, его могут оставить просто по принципу «на безрыбье и рак рыба», – отметил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия станет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву, передает ТАСС. Кулеба добавил, что не чувствует недовольства каких-либо стран по поводу недостатка благодарности со стороны Киева. Он отметил, что Великобритания продолжает оказывать поддержку Киеву.
Так дипломат прокомментировал слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Киев не должен считать Лондон аналогом Amazon, который должен поставлять все то вооружение, которое запрашивает украинская сторона.
Напомним, Уоллес был возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники, пишет The Guardian. В ответ на просьбу прокомментировать недовольство Зеленского итогами саммита НАТО глава военного ведомства отметил, что президенту стоило бы почаще выражать признательность западным странам за оказанную помощь.
После этого Зеленский выложил в Сеть видеоролик, в котором обратился к лидерам стран НАТО. В восьмиминутной записи лидер Украины, видимо, решил вспомнить будни юмориста: он в язвительной и саркастичной манере 47 раз сказал спасибо на украинском языке.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО.
В Польше оказались шокированы ситуацией с украинским зерном
Профессор Варшавского университета Артышак назвал шокирующими объемы импорта украинского зерна в Польшу
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Объемы украинского зерна, которые ввозятся в Польшу, являются шокирующими, заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.
Артышак в интервью изданию Rzeczpospolita сообщил, что за весь прошлый год импорт украинского зерна в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год, а ввоз кукурузы увеличился за тот же период в 300 раз. Кроме того, сообщил профессор, за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше украинской пшеницы, чем за аналогичный период 2022 года, передает РИА «Новости».
Польский профессор признался, что результаты подсчетов об импорте зерновых с Украины его шокировали. При этом данные, отметил он, скорее всего, не учитывают импорт в Польшу «технического» зерна. По его словам, такое название придумали, чтобы обходить погранконтроль и ускорить процедуры ввоза.
Артышак сообщил, что скупочные компании сейчас не заключают контракты, надеясь, что 15 сентября запрет на импорт зерновых с Украины будет отменен, и у них появится возможность закупать еще более дешевое зерно. Такой сценарий он назвал крахом для польских фермеров.
Напомним, ЕК официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС, включая Польшу.
Между тем польские фермеры потребовали запретить ввоз в республику замороженной малины и клубники с Украины.
Кадыров рассказал о взятых в плен бойцах ВСУ на Артемовском направлении
На Артемовском направлении восемь солдат украинских вооруженных сил (ВСУ) попали в плен к бойцам подразделения спецназа «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Бойцы «Ахмата» совместно с бойцами 346-й бригады спецназа и 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР взяли в плен военнослужащих 419-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. В плен попали восемь украинских солдат.
Кадыров опроверг сообщения о том, что украинские войска на этом направлении развили успех. «Если им верить, то поселок Клещеевка уже под контролем укронатовцев, как и сам Бахмут. Но у меня есть своя, более реальная информация о положении дел. У российских воинов на Бахмутском направлении все в порядке», – отметил он.
Российские подразделения действуют очень организованно и согласно разработанному плану, добавил Кадыров.
Эксперт: Дипломатический конфликт Варшавы и Москвы перейдет в экономическую плоскость
Полонист Стремидловский: Враждебные действия Варшавы плохо скажутся на польских предпринимателях в России
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В России сохраняется крупная польская община, интересы которой могут пострадать из-за необдуманных действий Польши. В скором времени дипломатический конфликт Москвы и Варшавы, скорее всего, перейдет в экономическое русло. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал полонист Станислав Стремидловский. Ранее в России подписали распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске.
«Варшава, скорее всего, попытается ликвидировать консульство и представительство Россотрудничества в Гданьске. При этом очередной виток дипломатической эскалации в большей степени навредит именно Польше. В РФ до сих пор сохраняется достаточно крупная польская община, численностью в несколько сотен тысяч человек», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.
«Многие из них являются предпринимателями, защищать интересы которых способно исключительно посольство. В Польше осознают, что излишняя агрессивность в сторону России может отрицательно сказаться на их собственных гражданах. Поэтому хоть премьер-министр Матеуш Моравецкий и говорит, что сердцем они давно выступают за разрыв отношений, но в реальности используется иной подход», – подчеркивает собеседник.
«Перед Россией подобные проблемы не стоят, поскольку в Польше русских немного. Так, в приграничных регионах с Калининградской областью от силы наберется лишь несколько сотен граждан РФ. Важно вспомнить и недавний арест хоккеиста Максима Сергеева. Инцидент показывает, что россияне в этой стране незащищены, и даже консульства, к сожалению, не могут повлиять на сложившуюся ситуацию», – отмечает эксперт.
«Уверен, что конфликт Москвы и Варшавы будет нарастать и вскоре окончательно перейдет в экономическую плоскость. Ярким тому подтверждением является незаконное лишение акций компании Grupa Azoty Вячеслава Кантора», – считает собеседник.
«России, скорее всего, придется прибегнуть к давлению на польских предпринимателей, находящихся на территории нашей страны. Кроме того, полный разрыв дипломатических отношений тоже не стоит исключать. Закрытие консульства в Смоленске – серьезный шаг именно к такому развитию сценария», – резюмирует Стремидловский.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. В нем российскому МИД приказано уведомить Варшаву об отзыве согласия на открытие представительства.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что руководство страны примет симметричные меры в ответ на действия Москвы. Он также отметил, что Варшава находится в «постоянном контакте с дипломатами, работающими в России», сообщает ТАСС.
Позже в МИД РФ был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский, которому вручили ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства в Смоленске. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства. Подобное решение в России объяснили тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы.
Кроме того, руководство Польши проводит кампанию по ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия. В МИД подчеркнули, что «царящая в государстве атмосфера разнузданной русофобии исключает демонстрацию каких-либо «жестов доброй воли». В ведомстве также отметили, что агрессия Варшавы вышла за все цивилизованные рамки. В МИД заявили, что «ни один враждебный шаг польских властей, направленный против России, не останется без ответа».
Кулеба: Киев не против, если Британия станет аналогом Amazon
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не против, если Британия станет аналогом Amazon для поставок оружия
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия и в самом деле будет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву.
По его словам, в Киеве не против, если Лондон станет «Амазоном», фактически останется большим открытым для Украины складом британского оружия, передает ТАСС.
Кулеба добавил, что не чувствует недовольства каких-либо стран по поводу недостатка благодарности со стороны Киева. Он отметил, что Великобритания продолжает оказывать поддержку Киеву.
Так Кулеба прокомментировал слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Киев не должен считать Лондон аналогом Amazon, который должен поставлять все то вооружение, которое запрашивает украинская сторона.
Напомним, Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Об этом пишет The Guardian. В ответ на просьбу прокомментировать недовольство Владимира Зеленского итогами саммита НАТО глава военного ведомства отметил, что президенту стоило бы почаще выражать признательность западным странам за оказанную помощь.
После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видеоролик, в котором обратился к лидерам стран НАТО. В восьмиминутной записи глава Украины, видимо, решил вспомнить будни юмориста: он в язвительной и саркастичной манере 47 раз сказал спасибо на украинском языке.
Рогов рассказал подробности перегруппировки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ пытаются прорвать линию фронта в районе Урожайного на Запорожском направлении
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Противник несет большие потери на Запорожском направлении, поэтому вынужден сокращать ротации и отправлять на диверсии иностранных наемников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении.
«Ситуация на Запорожском направлении фронта напряженная, но контролируемая. Противник на фоне своих провалов действительно начал перегруппировку. Известно, что в подразделениях идет большое обновление, поскольку ВСУ несут большие потери. Кроме того, даже когда их выводят после боестолкновений, то без отдыха отправляют по новой на передовую», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«На значительном протяжении фронта присутствуют артиллерийские дуэли. Наиболее горячо сейчас по направлению к населенному пункту Урожайное, в районе Времевского выступа. Враг там бросил значительные силы в наступление, пытается штурмом прорвать нашу линию обороны по направлению от Большой Новоселовки. Для ВСУ – это цель номер один», – отметил он.
«В свою очередь ВС РФ ведут огневое подавление врага на высочайшем уровне. На подходах профессионально отрабатывает артиллерия. Мы наносим огневое поражение противнику. На ближних расстояниях в дело идут минометы. В случае необходимости в небе отрабатывают наши «аллигаторы» – вертолеты Ка-52», – добавил Рогов.
«Кроме того, сегодня утром под Работино была уничтожена вражеская ДРГ, состоящая из иностранных наемников. Это тоже может говорить о нехватке личного состава в украинской армии. Кроме того, ВСУ ночью предприняли попытку штурма на этом участке. Их было порядка 30 человек. Наши военные отработали ПТУРами, потери противника составили более 20 человек», – рассуждает собеседник.
«Горячо сейчас и под Пятихатками. Там расположена 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ, по скоплениям живой силы и техники которой мы наносим удары. Что касается конкретно уничтожения склада ВСУ на этом участке, скорее всего, это могло быть оперативное хранение, поскольку взрыв был достаточно сильным», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что ВСУ на фоне провала попыток организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении начали перегруппировку. Рогов отмечал, что противник подтягивает новые резервы, чтобы накопить силы и предпринять новые попытки атаковать. При этом он отметил, что украинские атаки зачастую оборачиваются для них большими потерями и отступлением.
Как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, украинские власти жалеют западную технику, поэтому с тупым упрямством бросают в безуспешные «мясные штурмы» на фронте массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи.
Ранее сообщалось, что российские войска в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области уничтожили склад украинских националистов, в котором хранились боеприпасы, а также сбили дрон-камикадзе ВСУ.
Также Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении у поселков Пятихатки и Жеребянки уничтожена украинская штурмовая группа. Он отметил, что спецгруппа противника пыталась пройти к российским позициям, разведка раскрыла ее движение. В группе штурмовиков было порядка 30 человек, ей нанесено огневое поражение. Ранено семь боевиков, ликвидировано не менее пяти. Остальные члены группы отступили.
В Минобороны накануне сообщали, что у поселка Пятихатки на Запорожском направлении российскими силами были поражены скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
В беседе с газетой ВЗГЛЯД Рогов отмечал, что ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Он также называл новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника. Ранее в Госдуме предложили выставить подбитую натовскую технику возле посольств западных стран в Москве.
Допущенный к Саакашвили польский врач пытался вынести анализы в обуви
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Допущенный к отбывающему срок в Грузии бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили врач из Польши пытался в обуви вынести взятые у того образцы анализа, заявила специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Служба характеризует случившееся как «непонятный инцидент». В подтверждение этого она распространила видео с произошедшим. Образец был завернут в бумагу и упрятан в спортивную обувь польского врача.
При этом отмечается, что у врачей было официальное право вынести взятые в клинике «Вивамеди» у Саакашвили образцы.
«Эти действия со стороны врача из Польши нарушают медицинскую этику и правовые нормы. Врач дал пояснения, которые не поддаются логике», – сказано в заявлении.
Минюст сообщил, что просит МИД Грузии вызвать для объяснений посла Польши в Грузии. Власти Грузии дали согласие на визит зарубежных врачей еще в ноябре прошлого года.
Руководитель медицинского департамента Службы по исполнению наказаний Минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе сообщил, что «в последнее время Саакашвили лучше, он прибавляет в весе».
Местные врачи призывают Саакашвили нормально питаться и говорят, что его плохое самочувствие объясняется исключительно самовредительством.
Ранее сообщалось, что к Саакашвили допустили группу врачей из Польши.
Небензя жестко раскритиковал в ООН доклад о сексуальном насилии на Украине
Небензя: Россия установила случаи сексуального насилия, совершенного боевиками «Азова»
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Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя резко раскритиковал доклад спецпредставителя генсека ООН по вопросу сексуального насилия в зонах конфликта, в особенности в части, касающейся Украины.
Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заявил, что с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году фиксировались случаи сексуального насилия со стороны украинских силовиков в отношении местных жителей. Так, рассказал постпред России, жительница ДНР рассказала, что в ночь с 18 на 19 января 2015 года ее забрали и привезли в подвал СБУ в Краматорске, где она подверглась избиению, изнасилованию и издевательствам. Сотрудники службы безопасности Украины угрожали, что таким же образом поступят с ее несовершеннолетней дочерью, передает ТАСС слова Небензи.
Кроме того, привел еще один факт российский постпред, жительница Мариуполя рассказывала, как боевики полка «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), – с руководителями которого президент Украины Владимир Зеленский, напомнил Небензя, «недавно обнимался на камеру», – насиловали женщин, которые проявляли симпатии в адрес России. Дипломат, в частности, рассказал, что украинские боевики заливали измученным женщинам «монтажную пену, прошу прощения, во внутренние половые органы».
Кроме того, в период с 17 по 23 марта 2015 года неонацисты батальона «Торнадо» в Лисичанске обустроили пыточную камеру в подвале школы, там они «пытали и насиловали местных жительниц, включая пенсионерок и несовершеннолетних детей», рассказал постпред.
Небензя отметил, что такие факты с 2014 года фиксировались и представителями различных структур ООН, однако в работе спецдокладчика генерального секретаря они не получили надлежащей оценки. Он напомнил также, что наблюдательная миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека на Украине и другие международные структуры публиковали доклады о преступлениях украинских боевиков: избиениях, пытках электрическим током, угрозах и изнасилованиях. Однако эти сведения также не были отражены в докладах по секснасилию в конфликте.
Напомним, ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что получило документальное подтверждение 75 случаев произвола при задержании гражданских лиц на Украине, а также применения пыток в местах содержания под стражей. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая в Женеве, заявил персонал в неофициальных местах содержания под стражей или – в меньшей степени – в официальных СИЗО прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами.
Трамп назвал подталкивающие США к третьей мировой войне причины
Экс-президент Трамп рассказал, что подталкивает США к третьей мировой войне
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден своим решением задействовать для поддержки восточного фланга НАТО военные резервы США подталкивает страну к войне.
Трамп подчеркнул, что при этом сам Байден даже не может подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, последнее, что должна делать администрация Байдена, – подталкивать страну к войне. Он уточнил, что, способствуя эскалации конфликта на Украине, Белый дом фактически вовлекает вооруженные силы США в войну.
Ранее сообщалось, что Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе.
NI: Целый континент поразил США позицией по Украине
NI: Африка удивила Запад нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира
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Реакция Африки на украинский конфликт удивила Соединенные Штаты, доминирующей позицией континента оказался нейтралитет, пишут американские СМИ.
Обозреватель Тед Снайдер в статье для National Interest напоминает, что ни одно африканское государство не присоединилось к антироссийским санкциям.
США, по словам автора публикации, ожидали от Африки сильной поддержки и «резкого осуждения» действий России с их стороны. Вашингтон, однако, получил обратный эффект: большинство государств континента не только не стали винить Россию в развязывании конфликта, но и назвали Запад ответственным за это, передает РИА «Новости».
Снайдер указывает, что США оказали серьезное давление на страны Африки, их предупреждали о «неотвратимых последствиях» в случае, если санкции в отношении России будут нарушаться. И все же ни одна страна не ввела ограничительные меры против России, указывает автор статьи.
По его словам, африканские государства проявили «новую мощную позицию», которая заключается в том, что выбирать сторону в мире не нужно, а сотрудничать можно со многими полюсами. Это показало мир, в котором нет нужды следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне, заключил автор публикации.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров, которые выступили с мирной инициативой по Украине.
Американист: США показали Зеленскому желтую карточку
Американист Дудаков: США дали понять Зеленскому, что критика в сторону союзников чревата последствиями
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Вашингтон ударил по рукам Зеленского, который решил дерзить в вопросах, невыгодных для администрации Джо Байдена. Вполне возможно, что за этим предупреждением последует «красная карточка». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что США хотели наказать Владимира Зеленского за «агрессивный твит» в преддверии саммита НАТО.
«Информационная кампания, развернувшаяся в американских СМИ – это своего рода «желтая карточка», полученная Зеленским за неподобающее поведение. Другими словами, украинское руководство ударили по рукам за излишнее рвение в тех вопросах, которые невыгодны западным странам и администрации Джо Байдена», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.
«Однако это не значит, что Штаты в ближайшее время начнут менять отношение к Украине. Зато «спусковым крючком» может стать провал контрнаступления. Так или иначе, предупреждение уже получено. И не исключаю, что за «желтой карточкой» может последовать «красная», – резюмировал Дудаков.
Ранее стало известно, что США хотели наказать Владимира Зеленского за «агрессивный твит» в преддверии саммита НАТО. Об этом сообщает издание Washington Post. Отмечается, что официальные лица США рассматривали возможность убрать слово «приглашение» в отношении Украины в итоговом коммюнике встречи глав государств альянса.
В статье указано, что публичный упрек со стороны Зеленского в адрес организации «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу.
По словам европейских источников газеты, Соединенные Штаты предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены организации смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если руководство страны выполнит все необходимые условия.
Однако изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации. Газета подчеркивает, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны.
Издание Politico отмечает, что ряд официальных лиц из ближайших партнеров Украины дали понять Зеленскому, что подобное поведение неприемлемо. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир подчеркнула, что итоговое коммюнике стало «большим шагом» для воюющего государства, а министр обороны Бен Уоллес попросил руководство страны быть более признательными своим партнерам.
Поведение Зеленского прокомментировал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что просьбы о помощи со стороны Украины осуществляются без учета норм порядочности, однако с применением «морального шантажа», передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на хамское поведение Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе.
Минобороны назвало опасный из-за украинских мин район Черного моря
На судоходном маршруте северо-западной части Черного моря существует минная опасность, сообщило российское министерство обороны в пятницу.
На этом маршруте нашли дрейфующую украинскую мину, выставленную в начале 2022 года в ходе «беспорядочного минирования» прибрежной акватории Черного моря, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Украинский режим проводил минирование, невзирая на угрозу безопасности мореплавания, подчеркнули в министерстве.
Ведомство указало, что в марте 2022 года две украинские мины, установленные у берегов Одессы, нашли у берегов Румынии и Турции, тогда трагедию удалось избежать, сообщает РИА «Новости».
ВМС Украины действуют безответственно и непрофессионально, на данный момент неизвестно, сколько мин дрейфует в Черном море, неся угрозу судоходству, подчеркнули в Минобороны.