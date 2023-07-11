Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России

Политолог: Платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу

Политолог Бордачев: Европе придется платить за вступление Швеции в НАТО

Соединенные Штаты в очередной раз продавливают Европу на принятие решений, выгодных преимущественно самим американцам. Расплачиваться за это будут страны ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.

«Я полагаю, что президент Турции получит многое из того, что хотел выторговать за вступление Швеции в НАТО. Это, скорее всего, и анонсированный безвизовый режим, и таможенный союз с Европой, а также американские истребители F-16», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

«Как мы видим, Соединенные Штаты легко прогибают ЕС для реализации собственных целей. При этом платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу. Последствия могут коснуться экономики и миграционных вопросов. Но все это не волнует тех, кто участвовал в торге и радел за принятие Швеции в НАТО», – рассуждает собеседник.

«Кроме того, учитывая непростые отношения между Анкарой и Афинами по некоторым территориальным вопросам, я думаю, греки серьезно напрягутся на фоне возможной передачи туркам американских истребителей F-16. Греция пытается играть против Турции. И даже в какой-то момент пыталась вести переговоры с США. Однако для Вашингтона в данном случае Анкара интереснее», – заключил Бордачев.

Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.

По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).

Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.

Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.

Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.

Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.

Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО способны ограничить влияние Москвы в регионе.

В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединения Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.