Президент Литвы Науседа: НАТО нужно забыть про акт о сотрудничестве с Россией и создать базы у ее границ

Основополагающий акт о сотрудничестве России и НАТО, подписанный в 1997 году, следует признать недействительным, у российских границ должны появиться базы Североатлантического альянса, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Науседа в интервью газете The Times заявил, что Россия «активно размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии». По оценке главы Литвы, это свидетельствует о том, что основополагающий акт Россия – НАТО «мертв». Данный документ, считает Науседа, «мешает трезво мыслить» многим странам – членам альянса, держит Запад в «серой зоне стратегической двусмысленности», передает ТАСС.

Также Науседа считает большой ошибкой повторять на саммите НАТО в Вильнюсе, который откроется во вторник, тезисы, звучавшие на саммите в Бухаресте в 2008 году. Блок должен обозначить «наиболее ясный и короткий путь к вступлению Украины», подчеркнул он. По словам президента Литвы, это способствовало бы «поднятию боевого духа» ВСУ.

При этом он признал, что членство Украины в НАТО невозможно до окончания боевых действий, поскольку в противном случае «придется говорить о пятой статье».

По данным Reuters, в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России.

В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.