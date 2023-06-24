Военкор: Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю

Военкор Коц: Мятежники действуют по подготовленному не одну неделю плану

Действия мятежников показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю, заявил военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц.

Военкор написал в своем Telegram-канале, что не верит, что детонатором ситуации с «пригожинцами» стал ракетный обстрел их тыловых лагерей.

Коц считает, что видео «последствия обстрела» постановочное, что «видно невооруженным глазом».

«Последствий ракетного удара на нем нет», – пишет военкор.

Он подчеркнул, что мятежники действуют по четкому плану с распределением всех ролей и типов вооружений, который явно готовился не за час после «ракетного удара».

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