Сокол предложил решение сложившегося в Хакасии при Коновалове кадрового голода

Депутат Госдумы Сергей Сокол предложил способы для решения проблемы нехватки кадров в Республике Хакасия, возникшей при нынешнем губернаторе региона Валентине Коновалове.

«Правительством республики должным образом не поставлена работа по формированию кадрового госзаказа, который бы соответствовал реальным потребностям предприятий Хакасии», – сказал парламентарий на тематической сессии по формированию долгосрочной стратегии развития региона в Абакане, передает портал «Новости Хакасии».

Он указал, что юристов и менеджеров на рынке труда в регионе гораздо больше, чем их потребность, а таких специалистов, как газосварщик и горный инженер, недостаточно.

Из-за этого «стареют» предприятия и отсутствует преемственность, многие специалисты перешли рубеж пенсионного возраста, но у них отсутствуют молодые работники, некому передать квалификацию.

Депутат сформулировал три шага для решения этой проблемы: формирование госзаказов на востребованных специалистов в Хакасии; разработка и внедрение показателей эффективности вузов и ссузов; принятие во внимание региональными властями и работодателями интересов молодых специалистов.

Детали этого плана будут прорабатываться дополнительно, чтобы предприятия и частные компании в регионе «забыли о проблемах с поиском персонала», а молодые профессионалы могли получать достойную зарплату.