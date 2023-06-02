Минсельхоз заявил о важности интеграции новых регионов в систему господдержки агропрома

Минсельхоз назвал приоритетом полноценную интеграцию новых регионов в систему господдержки агропрома

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии ведомства отметил, что в 2023 году по линии агропромышленного комплекса новым регионам предусмотрено 4,5 млрд рублей, в том числе оказывается адресная помощь для сохранения рабочих мест.

Для местных аграриев также доступен льготный лизинг на сельхозтехнику по упрощенному порядку, без подтверждения статуса сельхозтоваропроизводителя. Кроме того, предусмотрены квоты на беспошлинный экспорт сельхозпродукции.



По словам Патрушева, важнейшей задачей на перспективу является интеграция новых регионов в госпрограммы Минсельхоза, чтобы люди получили системный доступ к господдержке. Уже с 2024 года аграрии этих субъектов смогут получать федеральные средства в рамках госпрограмм «Земля» и «Комплексное развитие сельских территорий. «Мы продолжаем делать всё необходимое для поддержки аграриев в новых субъектах», – подчеркнул министр.

Сельхозпроизводство в 2022 году выросло на 10,2%. Ключевые индикаторы Доктрины продбезопасности исполнены, рынок полноценно насыщен российскими товарами, заявил Патрушев. Он добавил, что в прошлом году Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия, объем поставок за рубеж вырос до 41,6 млрд долларов.

По словам министра, каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение. Значительно выросли поставки продукции АПК в КНР, Турцию, Египет, Бангладеш, Алжир, Пакистан. Сейчас в структуре экспорта на дружественные страны приходится 87%.