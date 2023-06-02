Движение пригородных поездов в Шебекинском округе решили приостановить

В России объяснили последствия отказа Украины продлить соглашение о транзите газа

МИД: Киев сильно навредит ЕС, если не продлит соглашение по транзиту газа с Москвой

В случае отказа украинских властей продлить соглашение с Россией о транзите газа на период после 2024 года большой урон будет нанесен Европейскому союзу, Киев сам себе выстрелит в ногу, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

Галузин заявил ТАСС, что Украина, отказавшись продлить соглашение, нанесет удар по странам ЕС, покупающим российский газ. Одновременно с этим Киев выстрелит себе в ногу, поскольку будет лишен дивидендов от транзита, подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ситуация, по его словам, негативно повлияет на энергетическую самостоятельность Европы, но вместе с этим «вызовет радость» со стороны властей США, которые добиваются политической и экономической зависимости ЕС, а также стремятся максимально нажиться на украинском кризисе.

При этом, отметил Галузин, официальной информации от украинской стороны о намерении не продлевать соглашение не поступало. Москва, однако, не будет удивлена, если это произойдет, указал он. Киев, подчеркнул замглавы МИД, рассматривает абсолютно все сферы своей деятельности в области внутренней и внешней политики, а также экономики через антироссийскую призму и готов идти на все, чтобы навредить России, даже если сам от этого пострадает.

Галузин напомнил, что за транзит голубого топлива Газпром платит «Нафтогазу» немалые деньги: тариф составляет 32 доллара за 1 тыс. куб. м. В первый год, по соглашению, заключенному в декабре 2019 года, было прокачано 65 млрд куб. м, а в последующие – по 40 млрд куб. м. Таким образом, Россия платит Украине за газовый транзит около 1,3 млрд долларов в год, сообщил дипломат.

Также он напомнил, что после начала спецоперации Киев сам прекратил транспортировку газа по одной из двух транзитных магистралей, проходящих через Украину. Это привело к снижению объемов прокачки, сейчас они составляют около 46 млн куб. м в сутки вместо 109,6 млн.

Ранее экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил, что Украина не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией.

Президент Владимир Путин заявлял, что Украина называет Россию «агрессором», но «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа.