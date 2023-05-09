Киев возмутился участием иностранных лидеров в параде Победы в Москве

МИД Украины назвал «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве

Министерство иностранных дел Украины считает «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что Киев считает данный шаг глав Армении, Казахстана, Киргизии Таджикистана, Туркмении и Узбекистана «аморальным». В этом украинские власти усмотрели якобы «пренебрежение» к украинскому народу, передает ТАСС.

При этом в заявлении не упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также участвовал в торжественных мероприятиях в Москве.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, подчеркнул, что приезд лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ) в Москву для участия в параде Победы является проявлением благодарности к подвигу предков.

Также глава государства заявлял, что украинский народ стал заложником произошедшего в стране государственного переворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.

После парада на Красной площади Путин вместе с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем лидеры собрались на неформальный завтрак.