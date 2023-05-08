СМИ: Лидеры Армении и Азербайджана возобновят переговоры в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев возобновят переговоры в Брюсселе в воскресенье, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с информацией.

Отмечается, что это будет первая личная встреча президентов со встречи в Мюнхене в феврале, передает РИА «Новости».

Советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку гибко относится к месту проведения встреч.

Напомним, Пашинян заявил о готовности подписать мир с Азербайджаном. Он «подтвердил», что его страна «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана.